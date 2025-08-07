Dev-Rituparna: আরেক ভাষা আন্দোলন! এবার সিনেমাহলেও সমান গুরুত্ব বাংলা ছবিকে...বড় আপডেট
Bengali Cinema Show Time: বঙ্গে প্রাইম টাইমে সিনেমা হলে জায়গা পাচ্ছে না বাংলা সিনেমা। এই নিয়ে তরজা বহুদিনের। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিচালক-প্রযোজক-পরিবেশক ও হল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেই বৈঠকেই নেওয়া হল বড় সিদ্ধান্ত।
হিন্দি ছবি মুক্তির সময় ডিস্ট্রিবিউটররা সিঙ্গেল স্ক্রিনেকে শর্ত দেন প্রতিটি শো তাদের দিতে নইলে তার ছবি দেবেন না। এই শর্ত দক্ষিণ ভারতে করতে পারেন না কারণ মাতৃষায় ছবি দেখানকে প্রধান্য দেওয়া হয় তাহলে বাংলার ক্ষেত্রে কেন? উত্তরে দেব বলেন, "কারণ আমরা সবাই এক হয়ে লড়াই করতে পারিনি তাই বাংলায় এই ধরণের কথা ওঠে"।
অরূপ বিশ্বাস আশ্বাস দেন, “যে সমস্যাগুলো ছিল, সেগুলোর সমাধান হয়ে গেছে। এখন থেকে বাংলা ছবিও প্রাইম টাইমে দেখানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে আপসহীন। আমরা বাংলা সিনেমার পাশে আছি।” অরূপ বিশ্বাস আরও বলেন, "চলতে চলতে সমস্যা হয় আবার চলতে চলতে সমস্যা মিটে যায়৷ একসঙ্গে বসলাম। মিটে গেল। বাংলা ভাষাকে গলা টিপে মারার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলন করছেন। বাংলায় বাংলা সিনেমায় প্রাধান্য পাবে"।
