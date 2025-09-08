Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে 'খোকা' গেল মাছ ধরতে...

Dev: রঘু বন গয়া ফিশারম্যান! ঘিস নদীতে 'খোকা' গেল মাছ ধরতে...
Raghu Dakat: সোমবার সেবকেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দিলেন দেব, ইধিকা, সোহিনী, ওম, পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীত পরিচালক নীলায়ন। এদিন সেবক থেকে গোটা টিম চলে আসেন ওদলাবাড়ি তুড়িবাড়ি এলাকায় একটি হোটেলে। সেখানে বিশ্রাম করে আবার শিলিগুড়ির উদ্দেশ্য রওনা দেবেন তিনি। হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর চলে যান পাশের ঘীস নদীতে। নদীতে পৌঁছে দেবকে দেখা যায় স্থানীয় একটি জাল হাতে তুলে নিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করতে।
