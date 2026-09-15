/দেবের বাড়িতে সুকান্ত, গণেশপুজোয় সৌজন্যের বার্তা—‘রাজনৈতিক রং লাগাব না’

রাজনীতির ময়দানে দু’জন দুই শিবিরের সাংসদ। কিন্তু গণেশ চতুর্থীর দিনে দেখা গেল অন্য ছবি। এনসিপিআই সাংসদ তথা অভিনেতা দেবের বাড়ির গণেশপুজোয় হাজির হলেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই এই উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন সুকান্ত।
তাঁর কথায়, এই সাক্ষাতে কোনও রাজনৈতিক রং লাগানো উচিত নয়। কারণ রাজনীতির বাইরে দেব একজন বাংলার অভিনেতা। এর আগে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে দেব বালুরঘাটে গিয়ে সুকান্তের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও করেছিলেন। এবার দেবের বাড়িতে দেখা গেল সেই সৌজন্যেরই পাল্টা ছবি।
রাজনীতির ময়দানে দুই ভিন্ন শিবির। একজন এখন এনসিপিআইএনসি সাংসদ, অন্যজন বিজেপির সাংসদ। কিন্তু গণেশ চতুর্থীর দিনে সেই রাজনৈতিক দূরত্ব সরিয়ে দেবের বাড়ির গণেশপুজোয় হাজির হলেন সুকান্ত মজুমদার।
সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, এই সাক্ষাতের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। গণেশপুজো উপলক্ষে দেবের বাড়িতে যাওয়া নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ। তাই এই ঘটনাকে রাজনৈতিক সমীকরণের সঙ্গে না জোড়ার বার্তাই দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ।
সুকান্তের বক্তব্যের মূল কথা—দেব প্রথমে একজন বাঙালি অভিনেতা। রাজনৈতিক পরিচয় আলাদা হলেও, শিল্পী হিসেবে দেবের সঙ্গে সৌজন্য বজায় রাখতেই তাঁর এই সাক্ষাৎ। তাই দেবের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনায় কোনও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা খোঁজা উচিত নয় বলেই ইঙ্গিত সুকান্তের।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় দেব তৃণমূলের হয়ে প্রচারে বালুরঘাটে গিয়েছিলেন। সেই সময় বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন দেব। অর্থাৎ, ভোটের লড়াইয়ের বাইরেও দুই সাংসদের মধ্যে সৌজন্যের সম্পর্কের ছবি আগেও দেখা গিয়েছে।
আর এবার দেবের বাড়ির গণেশপুজোয় সুকান্ত। রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হলেও ব্যক্তিগত সৌজন্য বজায় রাখার এই ছবি স্বাভাবিকভাবেই নজর কেড়েছে। তবে এই সাক্ষাৎকে রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত হিসেবে দেখার কোনও নিশ্চিত কারণ নেই।
গণেশপুজোর আবহে দুই সাংসদের এই সাক্ষাতে আপাতত সৌজন্যই বড় কথা। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্যেও সেই বার্তাই স্পষ্ট—রাজনৈতিক পরিচয়কে পাশে রেখে বাংলার অভিনেতা দেবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ। তাহলে কি রাজনীতির বাইরে সম্পর্কের নতুন ছবি? নাকি শুধুই উৎসবের সৌজন্য? উত্তরটা সময়ই দেবে