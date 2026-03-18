  • Dev and Rukmini Maitra Mehendi Photo Viral: দেবের হাতে রুক্মিণীর নাম, মেহেন্দি রাঙা ছবি ঘিরে হইচই, কবে বাজতে চলেছে বিয়ের সানাই?

Dev-Rukmini Mehendi: রুক্মিণীর নামের মেহেন্দি দেবের হাতে! টলিপাড়ায় বিয়ের জল্পনা তুঙ্গে। এটি কি কোনো বড় চমক নাকি নতুন ছবির শ্যুটিং? জেনে নিন আসল খবর। 

| Mar 18, 2026, 09:05 PM IST
মেহেন্দি রাঙা হাতে দেব-রুক্মিণী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল : টলিপাড়ার ‘মোস্ট টকড’ জুটি বললেই সবার আগে মাথায় আসে দেব ও রুক্মিণী মৈত্রর নাম। পর্দার রসায়ন হোক বা বাস্তবের প্রেম—তাঁদের কেমিস্ট্রি সবসময়ই অনুরাগীদের চর্চার কেন্দ্রে।   

দীর্ঘদিন ধরেই ভক্তদের মনে একটাই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, কবে ছাদনাতলায় দেখা যাবে এই জুটিকে? সম্প্রতি দেবের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করা কিছু ছবি সেই জল্পনার আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলেছে।  

মঙ্গলবার দেব নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েকটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে দু’জনকেই বেশ ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখা গেছে। দেবের পরনে কালো টি-শার্ট ও ডেনিম এবং রুক্মিণী ধরা দিয়েছেন সাদা ওভারসাইজড টি-শার্টে। কিন্তু নেটিজেনদের নজর কেড়েছে তাঁদের হাতের মেহেন্দি।   

বিশেষ করে দেবের হাতের তালুতে একটি ছোট্ট ফুলের নকশার পাশে স্পষ্ট লেখা ‘R’ অক্ষর। যা দেখে নেটপাড়া প্রায় নিশ্চিত যে, প্রিয় নায়ক হয়তো এবার রুক্মিণীর নামেই জীবন রাঙাতে চলেছেন। ছবির ক্যাপশনে দেব লিখেছেন কেবল একটি শব্দ— ‘এমনি’।  

ছবিগুলো প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীরা শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছেন জুটিকে। অনেকেই ভাবছেন, তবে কি চুপিচুপি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তাঁরা? তবে টলিপাড়ার অন্দরের খবর বলছে অন্য কথা।   

সূত্রের খবর, এই মেহেন্দি আদতে কোনো বাস্তব বিয়ের অনুষ্ঠান নয়, বরং তাঁদের আগামী ছবি ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’-র শ্যুটিংয়ের একটি অংশ। ২০২৬ সালে মুক্তি পেতে চলা এই ছবিতে ফের একবার স্ক্রিন শেয়ার করবেন এই বাস্তব জীবনের জুটি। আর সেই ছবির দৃশ্যেই সম্ভবত তাঁদের এই মেহেন্দি পরা সাজ।  

মডেলিংয়ের দিনগুলো থেকে দেবের সঙ্গে রুক্মিণীর আলাপ। সেই বন্ধুত্ব থেকেই প্রেমের শুরু। এর আগে ‘চ্যাম্প’, ‘ককপিট’, ‘কবীর’, ‘কিডন্যাপ’, ‘পাসওয়ার্ড’ এবং ‘ব্যোমকেশ ও দূর্গরহস্য’-এর মতো ছবিতে তাঁদের একসঙ্গে দেখেছেন দর্শক।   

বাস্তব জীবনেও তাঁরা একে অপরের বড় শক্তি। বিয়ের খবরটি স্রেফ ছবির শ্যুটিংয়ের অংশ হলেও, অনুরাগীদের মনে প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই গেল— পর্দার বাইরে কবে সত্যি সত্যি বাজবে তাঁদের বিয়ের সানাই?

Sara Ali Khan Kedarnath visit: মুসলিম হয়েও কেন বারবার কেদারনাথে সইফকন্যা সারা? ক্ষুব্ধ মন্দির কর্তৃপক্ষ, চাইল হলফনামা

Sara Ali Khan Kedarnath visit: মুসলিম হয়েও কেন বারবার কেদারনাথে সইফকন্যা সারা? ক্ষুব্ধ মন্দির কর্তৃপক্ষ, চাইল হলফনামা

Sara Ali Khan Kedarnath visit: মুসলিম হয়েও কেন বারবার কেদারনাথে সইফকন্যা সারা? ক্ষুব্ধ মন্দির কর্তৃপক্ষ, চাইল হলফনামা

Sara Ali Khan Kedarnath visit: মুসলিম হয়েও কেন বারবার কেদারনাথে সইফকন্যা সারা? ক্ষুব্ধ মন্দির কর্তৃপক্ষ, চাইল হলফনামা 14
Bakkhali Beach Drone: যেন জেট বিমান: বকখালির বিচে রহস্যজনক ড্রোন, চরবৃত্তি না মারাত্মক হামলার ছক?

Bakkhali Beach Drone: যেন জেট বিমান: বকখালির বিচে রহস্যজনক ড্রোন, চরবৃত্তি না মারাত্মক হামলার ছক?

Bakkhali Beach Drone: যেন জেট বিমান: বকখালির বিচে রহস্যজনক ড্রোন, চরবৃত্তি না মারাত্মক হামলার ছক? 7
Vijaynagar’er Hirey: ৫০ দিনের জয়যাত্রা: বিজয়নগরের হীরে-র সাফল্য উদযাপনে প্রসেনজিত্‍-সহ গোটা টিম...

Vijaynagar’er Hirey: ৫০ দিনের জয়যাত্রা: বিজয়নগরের হীরে-র সাফল্য উদযাপনে প্রসেনজিত্‍-সহ গোটা টিম...

Vijaynagar’er Hirey: ৫০ দিনের জয়যাত্রা: বিজয়নগরের হীরে-র সাফল্য উদযাপনে প্রসেনজিত্‍-সহ গোটা টিম... 6
Char Dham New Rules: বিগ! বদলে গেল চারধাম যাত্রার নিয়ম; কারা ঢুকতেই পারবেন না কেদার-বদ্রীর মন্দিরে?

Char Dham New Rules: বিগ! বদলে গেল চারধাম যাত্রার নিয়ম; কারা ঢুকতেই পারবেন না কেদার-বদ্রীর মন্দিরে?

Char Dham New Rules: বিগ! বদলে গেল চারধাম যাত্রার নিয়ম; কারা ঢুকতেই পারবেন না কেদার-বদ্রীর মন্দিরে? 7