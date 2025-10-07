Dev-Prosenjit: ফিরছে ৭৮-র স্মৃতি! বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাশে একজোটে টলিউড...
North Bengal Flood: এক রাতের টানা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। সোমবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ। পিছিয়ে নেই টলিউডও। ত্রাণ পাঠিয়েছেন দেব। ভার্চুয়ালি ফান্ডের জন্য আবেদন করলেন প্রসেনজিত্ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে গোটা টলিউড।
উত্তরবঙ্গের পাশে
উত্তরবঙ্গের পাশে
উত্তরবঙ্গের পাশে
উত্তরবঙ্গের পাশে
প্রসেনজিত্ চট্টোপাধ্য়ায় লেখেন, "এই কঠিন সময়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে আমাদের হৃদয় রয়েছে। মাঠে আমাদের সহায়তা হয়তো ছোট পদক্ষেপের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু আপনাদের প্রতি আমাদের সংহতি সীমাহীন এবং অবিচল। আমরা হয়তো দূরত্বে দূরে আছি, তবে প্রতি মুহূর্তে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি আত্মায়। আপনাদের সাহসই আমাদের শক্তি।"
উত্তরবঙ্গের পাশে
উত্তরবঙ্গের পাশে
উত্তরবঙ্গের পাশে
