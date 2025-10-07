English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dev-Prosenjit: ফিরছে ৭৮-র স্মৃতি! বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাশে একজোটে টলিউড...

North Bengal Flood: এক রাতের টানা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। সোমবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ। পিছিয়ে নেই টলিউডও। ত্রাণ পাঠিয়েছেন দেব। ভার্চুয়ালি ফান্ডের জন্য আবেদন করলেন প্রসেনজিত্‍ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে গোটা টলিউড। 

| Oct 07, 2025, 07:48 PM IST
1/7

উত্তরবঙ্গের পাশে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক রাতের টানা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। অসংখ্য জায়গায় ধসে ভেঙে পড়ে বাড়ি ঘর, বন্যায় মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের।   

2/7

উত্তরবঙ্গের পাশে

সোমবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ। পিছিয়ে নেই টলিউডও।   

3/7

উত্তরবঙ্গের পাশে

১৯৭৮ সালের বন্যায় ত্রাণ তুলতে রাস্তায় নেমেছিলেন খোদ উত্তমকুমার। এবার ভার্চুয়ালি ফান্ডের জন্য আবেদন করলেন প্রসেনজিত্‍ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে গোটা টলিউড।   

4/7

উত্তরবঙ্গের পাশে

প্রসেনজিত্‍ চট্টোপাধ্য়ায় লেখেন, "এই কঠিন সময়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে আমাদের হৃদয় রয়েছে। মাঠে আমাদের সহায়তা হয়তো ছোট পদক্ষেপের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু আপনাদের প্রতি আমাদের সংহতি সীমাহীন এবং অবিচল। আমরা হয়তো দূরত্বে দূরে আছি, তবে প্রতি মুহূর্তে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি আত্মায়। আপনাদের সাহসই আমাদের শক্তি।"  

5/7

উত্তরবঙ্গের পাশে

তবে আলাদা করে উত্তরবঙ্গের বন্যায় বিপন্ন মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা ও ঘাটালের সাংসদ দেব। কোচবিহারের পশ্চিম ঘুঘুমারি, বড়ুয়াপা়ড়া, তোর্সা নদীর চরের বিভিন্ন গ্রামে শুকনো খাবার-সহ ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছেন দেব।   

6/7

উত্তরবঙ্গের পাশে

অভিনেতা-সাংসদের ছবি সম্বলিত ব্যানার টাঙিয়ে মঙ্গলবার সেই ত্রাণসামগ্রী বিলি করেছে তাঁর ‘টিম’। সেই ব্যানারে লেখা, ‘উত্তরের বন্যায় দেব’।  

7/7

উত্তরবঙ্গের পাশে

মঙ্গলবার দেব বলেন, "উত্তরবঙ্গের এই কঠিন সময়ে আমি পাশে আছি, প্রার্থনা করি সবাই সুস্থ থাকুক ও এই কঠিন সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাক। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই বলেছেন যে তারা উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে থাকবেন"।

