/‘অনিশ্চয়তার মাঝেও পাশে ছিলে...’ শুভশ্রীকে আবেগঘন খোলা চিঠি দেবের

পরিচালক হিসেবে প্রথম ছবির কঠিন সফর এবং অনিশ্চয়তার মাঝে শুভশ্রী কীভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তা নিয়ে এক আবেগঘন খোলা চিঠি লিখলেন দেব। কেরিয়ারের একই বিন্দু থেকে শুরু করে আজ ‘#DeSu7’-এর নতুন অধ্যায়ে দুজনে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো" বাংলা চলচ্চিত্র দুনিয়ায় ‘দেব-শুভশ্রী’ বা ‘দেশু’ জুটির ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়। বড় পর্দায় একের পর এক সুপারহিট বাণিজ্যিক ছবি উপহার দেওয়া এই জুটি বরাবরই দর্শকমনে এক বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। সময় গড়িয়েছে, দুজনের ব্যক্তিজীবন ও কেরিয়ারের অলিন্দে এসেছে বহু পরিবর্তন। কিন্তু আবারও রূপালী পর্দায় একসঙ্গে তাঁদের ফেরার খবর এবং বিশেষ করে ‘#DeSu7’ ছবিকে ঘিরে সিনেপ্রেমীদের উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। তবে এই নতুন রসায়নের নেপথ্যে কেবল এক জোড়া অভিনেতার সমীকরণ লুকিয়ে নেই; লুকিয়ে রয়েছে এক পরিচালকের আবেগ ও একজন সহশিল্পীর অগাধ বিশ্বাস।