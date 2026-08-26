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‘অনিশ্চয়তার মাঝেও পাশে ছিলে...’ শুভশ্রীকে আবেগঘন খোলা চিঠি দেবের

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 26, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:32 PM IST

পরিচালক হিসেবে প্রথম ছবির কঠিন সফর এবং অনিশ্চয়তার মাঝে শুভশ্রী কীভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তা নিয়ে এক আবেগঘন খোলা চিঠি লিখলেন দেব। কেরিয়ারের একই বিন্দু থেকে শুরু করে আজ ‘#DeSu7’-এর নতুন অধ্যায়ে দুজনে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো" বাংলা চলচ্চিত্র দুনিয়ায় ‘দেব-শুভশ্রী’ বা ‘দেশু’ জুটির ইতিহাস কম দীর্ঘ নয়। বড় পর্দায় একের পর এক সুপারহিট বাণিজ্যিক ছবি উপহার দেওয়া এই জুটি বরাবরই দর্শকমনে এক বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। সময় গড়িয়েছে, দুজনের ব্যক্তিজীবন ও কেরিয়ারের অলিন্দে এসেছে বহু পরিবর্তন। কিন্তু আবারও রূপালী পর্দায় একসঙ্গে তাঁদের ফেরার খবর এবং বিশেষ করে ‘#DeSu7’ ছবিকে ঘিরে সিনেপ্রেমীদের উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। তবে এই নতুন রসায়নের নেপথ্যে কেবল এক জোড়া অভিনেতার সমীকরণ লুকিয়ে নেই; লুকিয়ে রয়েছে এক পরিচালকের আবেগ ও একজন সহশিল্পীর অগাধ বিশ্বাস।

শুভশ্রীকে...1/6

শুভশ্রীকে...

সম্প্রতি পরিচালক হিসেবে নিজের প্রথম আত্মপ্রকাশের অভিজ্ঞতা এবং সেই যাত্রায় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলীর নিঃশর্ত সমর্থনকে cvs করে এক আবেগঘন খোলা বার্তা দিলেন অভিনেতা-পরিচালক দেব। চিঠির ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে কৃতজ্ঞতা, কেরিয়ারের ওঠাপড়ার কথা এবং একজন মানুষ হিসেবে শুভশ্রীর বিবর্তনের কথা।

 

দেশুর পথচলা2/6

দেশুর পথচলা

চিঠির শুরুতেই দেবের স্মৃতিতে উঠে এসেছে সেই কঠিন ও অনিশ্চিত সময়ের কথা, যখন তিনি পরিচালক হিসেবে নিজের কেরিয়ারের প্রথম বড় পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন। দেব লিখেছেন— যখন তিনি প্রথমবার ছবি পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন, তখন চারপাশের পরিস্থিতি মোটেই মসৃণ ছিল না। এমনকি দুর্গাপূজার মতো টলিউডের সবচেয়ে বড় উৎসবের মরসুমে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল চরম অনিশ্চয়তা ও নানা বাধা।

 

ফিরে দেখা3/6

ফিরে দেখা

সেই অনিশ্চয়তার দিনগুলোতেও যে মানুষটি কোনও দ্বিধা না রেখে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি শুভশ্রী। দেবের কথায়, “যখন আমাকে দুর্গাপূজার উইন্ডোতে সিনেমা মুক্তি দিতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছিল না, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়ালে এবং চিত্রনাট্য, সিনেমার নাম কিংবা এই ছবিটার শেষ পরিণতি কী হবে—তার কিছুই না জেনে #DeSu7-এ হ্যাঁ বললে।” কেবল কাজের খাতিরেই নয়, একজন ব্যক্তি ও শিল্পী হিসেবে শুভশ্রীর মানসিক পরিপক্বতা দেবকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে শুভশ্রীকে চিনলেও, ‘#DeSu7’-এর কাজের মাধ্যমে তাঁকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন পরিচালক দেব।

 

শুভশ্রীর প্রশংসায় দেব4/6

শুভশ্রীর প্রশংসায় দেব

চিঠিতে শুভশ্রীর প্রশংসা করে তিনি লেখেন— একজন অভিনেতা হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও শুভশ্রী যেভাবে সময়ের সাথে সাথে ম্যাচিউরড বা পরিণত হয়েছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। কীভাবে তিনি নিজের পেশাগত দায়িত্ব ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে এক অনবদ্য ভারসাম্য বজায় রেখে চলেন, সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন দেব। আর এই দীর্ঘ পথচলার পরও তাঁর মাটির কাছাকাছি থাকা বা বিনয়ী স্বভাবকে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

 

দেব-শুভশ্রী5/6

দেব-শুভশ্রী

টলিউডে দেব ও শুভশ্রীর পথচলা শুরু হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। বাণিজ্যিক বাংলা ছবির স্বর্ণযুগে ‘চ্যালেঞ্জ’, ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’, ‘রোমিও’ কিংবা ‘খোকাবাবু’-র মতো একের পর এক হিট ছবি দেওয়া এই জুটির অনস্ক্রিন ম্যাজিক আজও দর্শকদের কাছে অমলিন। মাঝে দীর্ঘ বিরতির পর আবারও যখন এই ‘দেশু’ জুটি ৭ নম্বর ছবির জন্য হাত মিলিয়েছেন, তখন নস্টালজিয়ার ঢেউ ওঠাই স্বাভাবিক।

 

আবেগঘন দেব6/6

আবেগঘন দেব

দেব স্বীকার করেছেন, পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ যদি তাঁকে ছবির বাইরে বাড়তি কিছু এনে দিয়ে থাকে, তবে তা হলো শুভশ্রীর মতো বন্ধুদের বিশ্বাস। কোনো দৃশ্যপট কিংবা পরিচালনা শৈলী না জেনেও স্রেফ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে ভরসা রাখার এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে অমূল্য। চিঠির শেষাংশে দেব শুভশ্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভক্তদের হৃদয় জুড়ে আজও ‘#DeSu’-এর ভালোবাসা ও আবেগ টিকিয়ে রাখার জন্য। তিনি আশাবাদী যে, তাঁদের এই যৌথ প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস পর্দায় আবার এক নতুন জাদু সৃষ্টি করবে। পরিচালক দেবের এই আন্তরিক চিঠিতে কেবল একটি সিনেমার প্রচার লুকিয়ে নেই, বরং লুকিয়ে রয়েছে দু'জন পেশাদার শিল্পীর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, যা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রেক্ষাপটে এক দারুণ ইতিবাচক নজির গড়ে তুলল।

TAGS:
tollywood news
Dev Adhikari
subhashree ganguly
Desu7
Bengali cinema
Durga Puja Movie Releases

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