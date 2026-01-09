English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Dev at TMC Mega Rally: কাজ আর ভালোবাসার নিরিখে ভোট হলে এবার ২৫০+ আসন পাবে দিদি, মমতার মেগামিছিল থেকে দাবি দেবের...

Dev at TMC Mega Rally: 'কাজ আর ভালোবাসার নিরিখে ভোট হলে এবার ২৫০+ আসন পাবে দিদি', মমতার মেগামিছিল থেকে দাবি দেবের...

MP Dev at Mamata's Mega Rally: তৃণমূলের এই প্রতিবাদী মিছিলে রাজপথ কার্যত ‘চাঁদের হাট’-এ পরিণত হয়েছিল। মিছিলে পা মেলান সাংসদ দেব, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া থেকে শুরু করে সোহম চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক ও লাভলি মৈত্র। হাজরায় প্রতিবাদ মঞ্চে দেব বলেন, 'কাজের নিরিখে যদি ভোট হয়, তাহলে ২৫০টির বেশি আসনে তৃণমূল জিতবে, কোনও সন্দেহ নেই'। 

| Jan 09, 2026, 05:50 PM IST
1/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডির আই-প্যাক দপ্তরে তল্লাশির প্রতিবাদে এবার সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিকেলে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেন তৃণমূল সুপ্রিমো।   

2/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

মিছিল শুরুর আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বলেন, “দিল্লির লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অপমানের বিরুদ্ধে রাস্তাই রাস্তা দেখাবে।” এই মিছিল যাদবপুর থেকে শুরু হয়ে পৌঁছায় হাজরা মোড়ে। সেখানেই মঞ্চে বড় দাবি দেবের।   

3/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

বিকেল ৩টে নাগাদ যাদবপুর থেকে মিছিল শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসের মতো হেভিওয়েট নেতারা। মিছিল যত এগিয়েছে, ভিড় তত বেড়েছে।   

4/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

সাউথ সিটি মল থেকে লর্ডস মোড় হয়ে চারু মার্কেট পর্যন্ত রাস্তার দু’পাশে অগণিত মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। পথে তিন খুদে সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ফুল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়।  

5/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

তৃণমূলের এই প্রতিবাদী মিছিলে রাজপথ কার্যত ‘চাঁদের হাট’-এ পরিণত হয়েছিল। মিছিলে পা মেলান সাংসদ দেব, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া থেকে শুরু করে সোহম চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক ও লাভলি মৈত্র।   

6/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

এছাড়াও টলিপাড়ার পরিচিত মুখ সৌমিতৃষা, তিয়াসা, ভিভান ও রণিতারাও এই মিছিলে শামিল হয়ে প্রতিবাদ জানান।  

7/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

হাজরায় প্রতিবাদ মঞ্চে দেব বলেন, 'দিদি আমাদের গর্ব। যারা দিনরাত খাটে, তাদের ভরসা দিদি। গত ২৬ বছর ধরে তিনি দলকে ও গত তিন টার্মে বাংলাকে আগলে রেখেছেন'। নাম না করে বিজেপিকে একহাত নিলেন দেব। তিনি বলেন, 'আজকাল ধর্মের বিষ সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু ও মুসলিমদের বলা হচ্ছে, তারা একে অপরের জন্য ক্ষতিকর। কাজের নিরিখে যদি ভোট হয়, তাহলে ২৫০টির বেশি আসনে তৃণমূল জিতবে, কোনও সন্দেহ নেই'।   

8/8

মমতার মেগামিছিলে দেব

'সব ধর্মের, সব দলের মানুষকে যেভাবে দিদি আগলে রেখেছেন, তাই ভালোবাসার নিরিখেও ভোট হলে দিদি এগিয়ে। জোর করে এই ভালোবাসা পাওয়া যায় না', দাবি দেবের। দিদির উদ্দেশ্যে দেব বলেন, 'আমরা যারা পদযাত্রা করছি, তারা শুধু নয়, শুধু বাংলার মানুষ নয়, ভারত জুড়ে ও ভারতের বাইরেও যে যে বাঙালি রয়েছেন, এই লড়াইয়ে সবাই আপনার পাশে আছি। চতুর্থবারের মতো আমরা দিদিকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চাই। দিদি আপনি এগিয়ে যান, আমরা আপনার পাশে আছি'।   

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bangladesh Suffer Big Financial Setback: পদ্মাপাড়ে আচমকাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের! বিশ্বকাপের ২৮ দিন আগে লিটনদের ব্যাটেই মারল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bangladesh Suffer Big Financial Setback: পদ্মাপাড়ে আচমকাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের! বিশ্বকাপের ২৮ দিন আগে লিটনদের ব্যাটেই মারল...

Bangladesh Suffer Big Financial Setback: পদ্মাপাড়ে আচমকাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের! বিশ্বকাপের ২৮ দিন আগে লিটনদের ব্যাটেই মারল...

Bangladesh Suffer Big Financial Setback: পদ্মাপাড়ে আচমকাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের! বিশ্বকাপের ২৮ দিন আগে লিটনদের ব্যাটেই মারল... 8
Mustafizur Rahman IPL Return: হিন্দুদের নিধনের পরেও মুস্তাফিজুরকে IPL-এ ফেরাল BCCI, পদ্মাপাড়ের চাঞ্চল্যকর আপডেটে নয়া মোড়...

Mustafizur Rahman IPL Return: হিন্দুদের নিধনের পরেও মুস্তাফিজুরকে IPL-এ ফেরাল BCCI, পদ্মাপাড়ের চাঞ্চল্যকর আপডেটে নয়া মোড়...

Mustafizur Rahman IPL Return: হিন্দুদের নিধনের পরেও মুস্তাফিজুরকে IPL-এ ফেরাল BCCI, পদ্মাপাড়ের চাঞ্চল্যকর আপডেটে নয়া মোড়... 7
Abhishek Banerjee: &#039;প্রতিবাদীদের জেল, ধর্ষকদের বেল, এটাই বিজেপির নিউ ইন্ডিয়া&#039;, মহুয়াদের হেনস্থায় বিস্ফোরক অভিষেক...

Abhishek Banerjee: 'প্রতিবাদীদের জেল, ধর্ষকদের বেল, এটাই বিজেপির নিউ ইন্ডিয়া', মহুয়াদের হেনস্থায় বিস্ফোরক অভিষেক...

Abhishek Banerjee: 'প্রতিবাদীদের জেল, ধর্ষকদের বেল, এটাই বিজেপির নিউ ইন্ডিয়া', মহুয়াদের হেনস্থায় বিস্ফোরক অভিষেক... 6
Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? তেল নিয়েই কি লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের...

Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? তেল নিয়েই কি লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের...

Largest Oil Reserves: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলওয়ালা দেশ কোনগুলি? তেল নিয়েই কি লড়ছেন ট্রাম্প-পুতিন? ভারতের তেলের... 8