Dev at TMC Mega Rally: 'কাজ আর ভালোবাসার নিরিখে ভোট হলে এবার ২৫০+ আসন পাবে দিদি', মমতার মেগামিছিল থেকে দাবি দেবের...
MP Dev at Mamata's Mega Rally: তৃণমূলের এই প্রতিবাদী মিছিলে রাজপথ কার্যত ‘চাঁদের হাট’-এ পরিণত হয়েছিল। মিছিলে পা মেলান সাংসদ দেব, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া থেকে শুরু করে সোহম চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক ও লাভলি মৈত্র। হাজরায় প্রতিবাদ মঞ্চে দেব বলেন, 'কাজের নিরিখে যদি ভোট হয়, তাহলে ২৫০টির বেশি আসনে তৃণমূল জিতবে, কোনও সন্দেহ নেই'।
মমতার মেগামিছিলে দেব
মমতার মেগামিছিলে দেব
মমতার মেগামিছিলে দেব
মমতার মেগামিছিলে দেব
মমতার মেগামিছিলে দেব
মমতার মেগামিছিলে দেব
মমতার মেগামিছিলে দেব
হাজরায় প্রতিবাদ মঞ্চে দেব বলেন, 'দিদি আমাদের গর্ব। যারা দিনরাত খাটে, তাদের ভরসা দিদি। গত ২৬ বছর ধরে তিনি দলকে ও গত তিন টার্মে বাংলাকে আগলে রেখেছেন'। নাম না করে বিজেপিকে একহাত নিলেন দেব। তিনি বলেন, 'আজকাল ধর্মের বিষ সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু ও মুসলিমদের বলা হচ্ছে, তারা একে অপরের জন্য ক্ষতিকর। কাজের নিরিখে যদি ভোট হয়, তাহলে ২৫০টির বেশি আসনে তৃণমূল জিতবে, কোনও সন্দেহ নেই'।
মমতার মেগামিছিলে দেব
'সব ধর্মের, সব দলের মানুষকে যেভাবে দিদি আগলে রেখেছেন, তাই ভালোবাসার নিরিখেও ভোট হলে দিদি এগিয়ে। জোর করে এই ভালোবাসা পাওয়া যায় না', দাবি দেবের। দিদির উদ্দেশ্যে দেব বলেন, 'আমরা যারা পদযাত্রা করছি, তারা শুধু নয়, শুধু বাংলার মানুষ নয়, ভারত জুড়ে ও ভারতের বাইরেও যে যে বাঙালি রয়েছেন, এই লড়াইয়ে সবাই আপনার পাশে আছি। চতুর্থবারের মতো আমরা দিদিকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চাই। দিদি আপনি এগিয়ে যান, আমরা আপনার পাশে আছি'।
