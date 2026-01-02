English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী...

Dev-Subhashree new movie: দেব-শুভশ্রী জুটির ভক্তদের জন্য নতুন বছরের সেরা উপহার! দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২০২৬-এর দুর্গাপুজোয় রুপোলি পর্দায় ফিরছে টলিপাড়ার অন্যতম ‘পাওয়ার কাপল’। অভিনেতা দেব নিজেই সমাজমাধ্যমে তাঁর ৫১তম ছবির ঘোষণা করে এই বড় খবরটি দিয়েছেন।  

| Jan 02, 2026, 08:51 PM IST
1/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের শুরুতেই টলিপাড়ায় ‘ধূমকেতু’র মতোই আছড়ে পড়ল এক বিরাট চমক। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বড় পর্দায় একসঙ্গে ফিরছেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়।   

2/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

এককালে পর্দার সেরা এই জুটির মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলেও, এখন সে সব অতীত। দেবের ৫১তম ছবির হাত ধরে দীর্ঘ ১০ বছর পর এই জুটির ‘ম্যাজিক’ দেখতে পাবেন দর্শকরা। কিছুদিন আগেই দেব জানিয়েছিলেন যে স্ক্রিনিং কমিটির তরফ থেকে তাঁকে পুজোয় ছবি রিলিজ করতে বারণ করা হয়েছে। তবে তিনি একেবারেই একমত ছিলেন না কমিটির বাকিদের সঙ্গে।  

3/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

 বছরের শুরুতেই তিনি পরোক্ষভাবেই জানিয়ে দিলেন তাঁর জবাব। বছরের প্রথমদিনেই তিনটি ছবি ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয়দিনেই ফাটালেন বোমা।   

4/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

গত বছর প্রায় এক দশক আগের আটকে থাকা ছবি ‘ধূমকেতু’ মুক্তি পাওয়ার পর বক্স অফিসে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছিল।   

5/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

দেব-শুভশ্রী রসায়ন যে আজও অমলিন, তা ওই ছবির সাফল্যই প্রমাণ করে দিয়েছিল। তখনই অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—তাঁরা কি নতুন কোনো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করবেন? শুক্রবার রাতে স্বয়ং দেব তাঁর সমাজমাধ্যমে সেই সুখবর নিশ্চিত করেছেন।  

6/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

দেব তাঁর পোস্টে লিখেছেন, “এ বছরে দুর্গাপুজোতে টেম্পারেচার শুধুই বাড়বে।” তিনি আরও জানান, এটি কোনো পুরনো প্রোজেক্ট নয়, বরং একেবারে নতুন কাজ। একটি ‘হাই-অক্টেন থ্রিল’ এবং ‘রোম্যান্টিক’ সিনেমার স্বাদ পেতে চলেছেন দর্শক। দেবের কথায়, “সেই কেমিস্ট্রি আপনারা আবার দেখতে পাবেন যা আপনারা সব সময় ভালোবেসেছেন।”   

7/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

পুজোর বক্স অফিসে দেবের ‘খাদান ২’ বা ‘টনিক ২’ নিয়ে আগে থেকেই উন্মাদনা ছিল, তার ওপর শুভশ্রীর সঙ্গে এই নতুন জুটির ঘোষণা কার্যত ‘সোনায় সোহাগা’। দেব শুভশ্রীকে কোন পরিচালকের ছবিতে দেখা যাবে, তা স্পষ্ট নয়।   

8/8

দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি

নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই এমন খবরে উচ্ছ্বসিত ভক্তমহল। দেব এবং শুভশ্রী—দুই তারকাই এখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে। একদিকে দেব যেমন বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি ভিন্নধারার কাজে সফল, অন্যদিকে শুভশ্রীও নিজেকে অভিনেত্রী হিসেবে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে ২০২৬-এর দুর্গাপুজোয় যে টলিপাড়ার বক্স অফিস কাঁপতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

