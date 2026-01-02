Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী...

Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী...
Dev-Subhashree new movie: দেব-শুভশ্রী জুটির ভক্তদের জন্য নতুন বছরের সেরা উপহার! দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২০২৬-এর দুর্গাপুজোয় রুপোলি পর্দায় ফিরছে টলিপাড়ার অন্যতম ‘পাওয়ার কাপল’। অভিনেতা দেব নিজেই সমাজমাধ্যমে তাঁর ৫১তম ছবির ঘোষণা করে এই বড় খবরটি দিয়েছেন।
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
এককালে পর্দার সেরা এই জুটির মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলেও, এখন সে সব অতীত। দেবের ৫১তম ছবির হাত ধরে দীর্ঘ ১০ বছর পর এই জুটির ‘ম্যাজিক’ দেখতে পাবেন দর্শকরা। কিছুদিন আগেই দেব জানিয়েছিলেন যে স্ক্রিনিং কমিটির তরফ থেকে তাঁকে পুজোয় ছবি রিলিজ করতে বারণ করা হয়েছে। তবে তিনি একেবারেই একমত ছিলেন না কমিটির বাকিদের সঙ্গে।
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
দেব-শুভশ্রীর নতুন ছবি
নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই এমন খবরে উচ্ছ্বসিত ভক্তমহল। দেব এবং শুভশ্রী—দুই তারকাই এখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে। একদিকে দেব যেমন বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি ভিন্নধারার কাজে সফল, অন্যদিকে শুভশ্রীও নিজেকে অভিনেত্রী হিসেবে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে ২০২৬-এর দুর্গাপুজোয় যে টলিপাড়ার বক্স অফিস কাঁপতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
