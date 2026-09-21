/‘তুই ছাড়া না এ জগতে কিছুই আগে না’! দেবের বাহুডোরে শুভশ্রী, ভাইরাল ‘দেশু-র’রোম্যান্টিক মুহূর্ত

Dev Subhashree: কখনও দেবের কোলে, কখনও তাঁর বাহুডোরে শুভশ্রী—দু’জনের রোম্যান্টিক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
‘তুই ছাড়া না এ জগতে কিছুই আগে না’, ‘দেশু৭’-এর মুক্তির আগে নতুন ফটোশ্যুটে ফের নজর কাড়লেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়।
দুর্গাপুজোয় আসছে বহু প্রতীক্ষিত ‘দেশু৭’। তার আগেই নতুন ফটোশ্যুটে একেবারে অন্য অবতারে ধরা দিলেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। কখনও দেবের কোলে শুভশ্রী, কখনও আবার একে অপরকে জড়িয়ে পোজ—ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
দেব ও শুভশ্রী যৌথভাবে একগুচ্ছ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে ‘দেশু৭’-এর প্রথম গানের লাইন লেখা হয়েছে—‘তুই ছাড়া না এ জগতে কিছুই আগে না’। ছবিতে তাঁদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত দেখে নস্টালজিয়ায় ভেসেছেন অনুরাগীরা।
ফটোশ্যুটে দেবকে দেখা গিয়েছে সাদা স্লিভলেস টি-শার্ট ও হালকা ধূসর ট্রাউজারে। অন্যদিকে শুভশ্রীর পরনে ছিল বাদামি রঙের শর্ট বিচ ড্রেস। শুভশ্রীর পোশাকটি সম্ভবত H&M-এর ‘Rib-knit Beach Dress’।
একসময় বাংলা ছবির জনপ্রিয় জুটি ছিলেন দেব ও শুভশ্রী। দীর্ঘ ১২ বছর পর ‘দেশু৭’-এর মাধ্যমে ফের বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে তাঁদের। তাই নতুন ছবির গান, টিজার এবং প্রচারের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়েই দর্শকদের মধ্যে আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
দেব-শুভশ্রী অভিনীত ‘দেশু৭’ মুক্তি পাবে ১৬ অক্টোবর। ছবিতে এই জুটি ছাড়াও রয়েছেন রজতাভ দত্ত, অনির্বাণ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। ইতিমধ্যেই ছবির টিজার ও গান দর্শকদের নজর কেড়েছে।
শুধু পর্দায় নয়, মুক্তির আগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দর্শকদের কাছে পৌঁছবেন দেব-শুভশ্রী। ২৯ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা থেকে শুরু হবে ‘দেশু ট্যুর’। এরপর ১ অক্টোবর শ্রীরামপুর, ২ অক্টোবর দুর্গাপুর, ৪ অক্টোবর শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর কলকাতা এবং ১১ অক্টোবর তারকেশ্বরে হবে ট্যুর। প্রতিদিন আলাদা জায়গায় যাবেন তাঁরা।