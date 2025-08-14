English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhumketu First Day Collection: ১ দিনে ২০০০০-এর বেশি টিকিট বিক্রি, হাউজফুল ২০০ শো! প্রথমদিনেই বক্সঅফিসে বড় রেকর্ড দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু'র!

Dev-Subhashree: শো পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল তরজা। নানা প্রতিবাদে হিন্দি ছবির সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়েছে ৫০ শতাংশ শো। রিলিজের দিনে প্রথম শো ছিল রাত ২টোয়। ঘোষণা হওয়া মাত্রই হাউজফুল সেই শো। মনে করা হচ্ছে, প্রথমদিনেই কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করতে পারে দেব শুভশ্রীর ধূমকেতু। 

| Aug 14, 2025, 03:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ৯ বছর ধরে 'ধূমকেতু'-র জন্য অপেক্ষায় ছিল ফ্যানেরা। অবশেষে ১৪ অগাস্ট মুক্তি পেল সেই ছবি।     

শো পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল তরজা। নানা প্রতিবাদে হিন্দি ছবির সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়েছে ৫০ শতাংশ শো। তবে প্রথম দিনেই বক্স অফিসের যুদ্ধে বাংলা অনেকটাই এগিয়ে ধূমকেতু।   

রিলিজের দিনে প্রথম শো ছিল রাত ২টোয়। ঘোষণা হওয়া মাত্রই হাউজফুল সেই শো। দেখা যায় রাত দুটোর শোয়েও ফ্যানেদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।   

কলকাতায় প্রথম শো ছিল সকাল ৭টায়। সকাল ৬টা থেকেই ফ্যানেরা জমায়েত হতে থাকেন ফ্য়ানেরা। হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে দেব শুভশ্রীর স্লোগান। ফুলের মালায় সাজিয়েছেন তাঁদের প্রিয় তারকাদের।   

দক্ষিণ থেকে উত্তর, শুধু রাস্তায় নয়, সিনেমা হলেও ফ্যানেদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। রিলিজের আগের রাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেব সবাইকে অনুরোধ করেন, কেউ যেন স্পয়লার না দেন।   

এদিন প্রথম শো শেষে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া সরাসরি জানতে সিনেমা হলে পৌঁছে গিয়েছিলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, প্রযোজক রানা সরকার ও ছবির অন্যতম অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ।   

প্রযোজক রানা সরকার জানান যে ছবি রিলিজের আগেই ২০০র বেশি শো হাউজফুল হয়েছে। অনলাইনে গত ২৪ ঘণ্টায় বিক্রি হয়েছে ২০ হাজারেরও বেশি টিকিট।   

টিকিট বিক্রির নিরিখে ইতোমধ্যেই বাংলা ছবির ইতিহাসে রেকর্ড গড়েছে এই ছবি।   

গত ১০ বছরের অপেক্ষা শেষে বড়পর্দায় ধূমকেতু দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শকেরা। সেখান থেকেই নয়া গুঞ্জন। প্রথমদিনে ২ কোটির বেশি ব্যবসা করতে পারে এই ছবি। দিন শেষে সংখ্যাটা কী দাঁড়ায় সেদিকেই নজর সিনেব্যবসায়ীদের।   

শুক্রবার স্বাধীনতা দিবস হওয়ার দরুন লম্বা উইকেন্ডে এই ছবি যে বাংলা ছবির ইতিহাসে নাম লেখাবে তা আর কিছু সময়ের অপেক্ষা।   

ট্রেলার রিলিজ থেকেই এই ছবি নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল আকাশছোঁয়া। ১০ বছর পর ফের কোনও ইভেন্টে একসঙ্গে আসেন দেব শুভশ্রী। দেশুকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে।   

ট্রেলারের রিলিজের পর থেকে আলোচনা সমালোচনাও কম হয়নি। বুধবার ফের একসঙ্গে ধরা দেন তাঁরা। নৈহাটির বড়মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন দেব ও শুভশ্রী। লাল রংমিলান্তিতে জুটি ছিল খোশমেজাজে।

