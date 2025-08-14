Dhumketu First Day Collection: ১ দিনে ২০০০০-এর বেশি টিকিট বিক্রি, হাউজফুল ২০০ শো! প্রথমদিনেই বক্সঅফিসে বড় রেকর্ড দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু'র!

Dhumketu First Day Collection: ১ দিনে ২০০০০-এর বেশি টিকিট বিক্রি, হাউজফুল ২০০ শো! প্রথমদিনেই বক্সঅফিসে বড় রেকর্ড দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু'র!
Dev-Subhashree: শো পাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল তরজা। নানা প্রতিবাদে হিন্দি ছবির সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়েছে ৫০ শতাংশ শো। রিলিজের দিনে প্রথম শো ছিল রাত ২টোয়। ঘোষণা হওয়া মাত্রই হাউজফুল সেই শো। মনে করা হচ্ছে, প্রথমদিনেই কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করতে পারে দেব শুভশ্রীর ধূমকেতু।
1/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
2/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
photos
TRENDING NOW
3/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
4/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
5/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
6/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
7/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
9/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
10/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
11/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
12/12
বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু'
photos