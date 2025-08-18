English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhumketu Box Office Collection: টলিউডের সর্বকালীন রেকর্ড! 'দেশু' ঝড়ে ৪ দিনেই ১০ কোটির 'ধূমকেতু'...

Dev-Subhashree: দেশু ঝড়ে কাবু বক্স অফিস। বাংলা ছবির ইতিহাসে সামিল দেব শুভশ্রী, পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে প্রযোজক দেব ও রানা সরকার। এই প্রথম কোনও বাংলা ছবি প্রথম উইকেই আয় করল ১০ কোটির বেশি। 

| Aug 18, 2025, 09:08 PM IST

 

 

ধূমকেতু বক্স অফিস রেকর্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা সিনেমার মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলল দেব শুভশ্রীর 'ধূমকেতু'। দেশু ঝড়ে নতুন রেকর্ড গড়ে ফেলল এই ছবি।   

ধূমকেতু বক্স অফিস রেকর্ড

এদিন সকালেই দেব পোস্ট করেছিলেন যে সোমবারও ধূমকেতুর সব শো হাউজফুল। বিকেল গড়াতেই গত চারদিনের বক্স অফিস রেকর্ড শেয়ার করলেন মেগাস্টার নিজেই।   

ধূমকেতু বক্স অফিস রেকর্ড

১০ বছর আগের একটি ছবির মুক্তি নিয়ে প্রথম দিন থেকেই উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। বক্স অফিসে সেই ভালোবাসাই উজার করে দিয়েছে ফ্যানেরা।   

ধূমকেতু বক্স অফিস রেকর্ড

প্রথমদিন থেকেই এই ছবি টিকিট বিক্রি খবরের শিরোনামে। অ্যাডভান্স বুকিঙে নজির গড়েছিল এই ছবি। এছাড়াও  প্রথমদিনে ২০ হাজার ও দ্বিতীয় দিনে প্রায় ৩০ হাজার টিকিট বুক হয়েছিল অনলাইনে।   

ধূমকেতু বক্স অফিস রেকর্ড

প্রথমদিনে এই ছবির কালেকশন ছিল ২ কোটি ১৮ লক্ষ। দ্বিতীয়দিনে ধূমকেতুর আয় বাড়ে। দ্বিতীয়দিনে কালেকশন ছিল ৩ কোটি ৮ লক্ষ।  

ধূমকেতু বক্স অফিস রেকর্ড

তৃতীয়দিন তথা শনিবারে অনেকটাই কমে যায় কালেকশন। শনিবারের কালেকশন ছিল ১ কোটি ৮৮  লক্ষ। তবে রবিবার ফের বাড়ে আয়। রবিবার ধূমকেতু ঘরে তোলে ৩ কোটি ২ লক্ষ।   

ধূমকেতু বক্স অফিস রেকর্ড

সবমিলিয়ে চারদিনে এই ধূমকেতুর টোটাল কালেকশন ১০ কোটি ১৬ লক্ষ। যা বাংলা ছবির ইতিহাসে নয়া মাইল ফলক। 

