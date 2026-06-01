Dev: 'নতুন জার্নি শুরু করছি, সবার আশীর্বাদ চাই', বড় ঘোষণা দেবের

Dev's new journey: রাজ্য রাজনীতি যখন তোলপাড়, তখন বড় ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দেব। নেটপাড়ায় লিখলেন 'নতুন জার্নি শুরু করছি, সবার আশীর্বাদ চাই'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য রাজনীতি যখন তোলপাড়, তখন বড় ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দেব। তবে এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। অভিনেতা ও প্রযোজক হিসেবে সাফল্যের শিখর ছোঁয়ার পর এবার পরিচালক হিসেবে খাতা খুললেন মেগাস্টার দেব।
রবিবাসরীয় দুপুরে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধাম করে সম্পন্ন হয়েছে দেবের নতুন ছবি ‘দেশু ৭’ (Desu 7)-এর শুভ মহরত্। ছবির টিম মানেই যে নতুন কিছু চমক, তা আরও একবার প্রমাণিত।
রবিবার মহরতের শুভক্ষণ পেরোতেই সোমবার, সপ্তাহের প্রথম ব্যস্ততম দিন থেকে শুরু হয়ে গেল ছবির শুটিং। পরিচালক হিসেবে জীবনের এই নতুন অধ্যায় প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে দেব লিখেছেন, “নতুন জার্নি নতুন শুরু। সকলের আশীর্বাদ কাম্য, প্রত্যেককে পাশে চাই।”
এই ছবির আসল ইউএসপি (USP) লুকিয়ে রয়েছে এর কাস্টিংয়ে। বিতর্ক, মান-অভিমান এবং দীর্ঘ এক যুগের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রূপালি পর্দায় ফিরছে টলিপাড়ার অন্যতম সেরা আইকনিক জুটি— দেব ও শুভশ্রী (দেশু)।
২০২৫ সালে এই জুটির পুনর্মিলন বক্স অফিসে সুনামি এনেছিল। তখন থেকেই অনুরাগীদের দাবি ছিল নতুন সিনেমার। অবশেষে ছাব্বিশের পুজোয় বক্স অফিস কাঁপাতে ‘তুরুপের তাস’ হিসেবে হাজির হচ্ছেন তাঁরা।
অতীতে ‘ধূমকেতু’ ছবি নিয়ে দর্শকদের মনে যে আশাভঙ্গের বেদনা তৈরি হয়েছিল, তা বেশ ভালোই জানেন অভিনেতা-প্রযোজক-পরিচালক দেব। তাই এবার কোমর বেঁধে নেমেছেন তিনি।
দর্শকদের নস্ট্যালজিয়া এবং আবেগকে মর্যাদা দিয়েই ‘দেশু ৭’-এর গল্প ও চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ছবির হাত ধরে ব্যানের খরা কাটিয়ে ফিরছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য।
টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ সৈরিতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ছবিতে কোন চরিত্রে দেখা যাবে, কিংবা কলকাতার কোন কোন লোকেশনে আজ থেকে শুটিং শুরু হল— তা জানতে এখন উদগ্রীব দুই তারকার ভক্তরা। মহরত শেষ, শুটিং শুরু— এবার শুধু ছাব্বিশের পুজোয় বড় পর্দায় দেব-শুভশ্রী ম্যাজিক দেখার অপেক্ষা।