Dev Visits Karimul Haque: অসুস্থ করিমুল হক! 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'কে দেখতে হাসপাতালে দেব...
Karimul Haque Hospitalized: জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর শরীরে সফলভাবে পেসমেকার বসানো হয়েছে। মঙ্গলবার হাসপাতালে গিয়ে করিমুল হকের সঙ্গে দেখা করেন দেব এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। করিমুল হক এখন অনেকটা ভালো আছেন। চিকিৎসকরা তাঁকে উঠে বসার অনুমতি দিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল বুধবারই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে।
অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে নিজের মাকে চিকিৎসা করাতে পারেননি করিমুল। সেই শোক থেকেই নিজের বাইককে অ্যাম্বুল্যান্সে পরিণত করে জলপাইগুড়ির গ্রামে গ্রামে পরিষেবা দেন তিনি। তাঁর এই নিঃস্বার্থ সেবাকে সম্মান জানিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মানে ভূষিত করেছে। এবার তাঁর জীবন নিয়েই একটি সিনেমা বানাতে চলেছেন দেব।
প্রসঙ্গত, গত শুক্রবারই জানা যায় ক্রান্তি ব্লকের ধলাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা ও পদ্মশ্রী এবং অনন্য সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হক দুদিন আগে জলপাইগুড়ির একটি বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানস্থলেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত তাঁকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপরেই নিয়ে আসা হয় কলকাতায়।
