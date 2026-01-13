English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Dev Visits Karimul Haque: অসুস্থ করিমুল হক! অ্যাম্বুলেন্স দাদাকে দেখতে হাসপাতালে দেব...

Dev Visits Karimul Haque: অসুস্থ করিমুল হক! 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'কে দেখতে হাসপাতালে দেব...

Karimul Haque Hospitalized: জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর শরীরে সফলভাবে পেসমেকার বসানো হয়েছে। মঙ্গলবার হাসপাতালে গিয়ে করিমুল হকের সঙ্গে দেখা করেন দেব এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। করিমুল হক এখন অনেকটা ভালো আছেন। চিকিৎসকরা তাঁকে উঠে বসার অনুমতি দিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল বুধবারই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে।

| Jan 13, 2026, 09:21 PM IST
1/7

হাসপাতালে দেব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত সপ্তাহেই অসুস্থ হয়ে পড়েন পদ্মশ্রী এবং অনন্য সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হক, যিনি বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা নামেও পরিচিত। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।   

2/7

হাসপাতালে দেব

জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর শরীরে সফলভাবে পেসমেকার বসানো হয়েছে। মঙ্গলবার হাসপাতালে গিয়ে করিমুল হকের সঙ্গে দেখা করেন দেব এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।  

3/7

হাসপাতালে দেব

করিমুল হক এখন অনেকটা ভালো আছেন। চিকিৎসকরা তাঁকে উঠে বসার অনুমতি দিয়েছেন। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল বুধবারই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে। নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে করিমুল দাদাকে ‘বাস্তবের হিরো’ বলে উল্লেখ করে একটি আবেগঘন পোস্টও করেছেন দেব।  

4/7

হাসপাতালে দেব

অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে নিজের মাকে চিকিৎসা করাতে পারেননি করিমুল। সেই শোক থেকেই নিজের বাইককে অ্যাম্বুল্যান্সে পরিণত করে জলপাইগুড়ির গ্রামে গ্রামে পরিষেবা দেন তিনি। তাঁর এই নিঃস্বার্থ সেবাকে সম্মান জানিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মানে ভূষিত করেছে। এবার তাঁর জীবন নিয়েই একটি সিনেমা বানাতে চলেছেন দেব।   

5/7

হাসপাতালে দেব

শোনা গিয়েছিল, তাঁর বায়োপিক তৈরি হবে বলিউডে, তবে ছবির পরিচালক বিনয় মুদ্গলের কাছ থেকে স্বত্ব কিনে নিয়ে এখন নিজেই ছবির প্রযোজক এবং প্রধান অভিনেতা হতে চলেছেন দেব।   

6/7

হাসপাতালে দেব

ইতোমধ্যেই এই চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন দেব। সব ঠিক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই শুরু হবে ‘বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা’র শুটিং। পর্দার সুপারস্টার আর বাস্তবের সুপারহিরোর এই মেলবন্ধন এখন টলিপাড়ার অন্যতম বড় চমক।  

7/7

হাসপাতালে দেব

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবারই জানা যায় ক্রান্তি ব্লকের ধলাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা ও পদ্মশ্রী এবং অনন্য সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হক দুদিন আগে  জলপাইগুড়ির একটি বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানস্থলেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত তাঁকে  একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপরেই নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Jio 36 Day Recharge Plan: এক রিচার্জে একবারেই ৩৬ দিন! কাস্টমারদের জন্য সস্তায় ধামাকাদার হাই-স্পিড ডেটা প্ল্যান আনল জিও...

পরবর্তী অ্যালবাম

Jio 36 Day Recharge Plan: এক রিচার্জে একবারেই ৩৬ দিন! কাস্টমারদের জন্য সস্তায় ধামাকাদার হাই-স্পিড ডেটা প্ল্যান আনল জিও...

Jio 36 Day Recharge Plan: এক রিচার্জে একবারেই ৩৬ দিন! কাস্টমারদের জন্য সস্তায় ধামাকাদার হাই-স্পিড ডেটা প্ল্যান আনল জিও...

Jio 36 Day Recharge Plan: এক রিচার্জে একবারেই ৩৬ দিন! কাস্টমারদের জন্য সস্তায় ধামাকাদার হাই-স্পিড ডেটা প্ল্যান আনল জিও... 7
Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ!

Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ!

Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ! 7
Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের...

Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের...

Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের... 7
Ranojoy Shyamoupti Wedding: ‘ভালো বন্ধু’ থেকে ‘জীবনসঙ্গী’, প্রেম দিবসেই সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি...

Ranojoy Shyamoupti Wedding: ‘ভালো বন্ধু’ থেকে ‘জীবনসঙ্গী’, প্রেম দিবসেই সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি...

Ranojoy Shyamoupti Wedding: ‘ভালো বন্ধু’ থেকে ‘জীবনসঙ্গী’, প্রেম দিবসেই সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি... 12