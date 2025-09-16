English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Fire Incident: সাতসকালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! সন্তোষপুর স্টেশনে পুড়ে খাক একের পর এক দোকান, ব্যাহত ট্রেন চলাচল...

Santoshpur Station Fire: সাতসকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সন্তোষপুর স্টেশন লাগোয়া দোকানে আগুন লাগে বলে জানা যায়। পুড়ে ছাই একের পর এক দোকান। ব্যাহত ট্রেন চলাচল।

Sep 16, 2025, 10:39 AM IST
1/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে সন্তোষপুর স্টেশনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গোটা এলাকায়।

2/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

ভয়াবহ আগুনের জেরে স্টেশন চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায়, বজবজ সেকশনের সন্তোষপুর স্টেশনে পাশের ঝুপড়িতে আগুন লাগে।  

3/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে স্টেশনের একাধিক দোকানেও। প্রচুর ছোট দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

4/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

অন্যদিকে, ধোঁয়া ও ভয়াবহ আগুনের কারণে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ব্যাহত ট্রেন চলাচল। বন্ধ মাঝেরহাট-বজবজের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা। ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা।

5/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

সকাল ৭টা নাগাদ ১ নং প্ল্যাটফর্মে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় ২ দমকল ইঞ্জিন।

6/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।  

7/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

পুজোর মুখে স্টেশন চত্বরের দোকানগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। পুজোর আগে এত টাকার লোকসান কী ভাবে সামাল দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না তাঁরা।

8/8

সন্তোষপুর স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড

উল্লেখ্য, গত ৯ মার্চ দুপুরেও এমনই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল সন্তোষপুর স্টেশনে। সে বারও স্টেশন চত্বরের একটি দোকান থেকেই ছড়িয়েছিল আগুন।

