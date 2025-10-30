English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Devuthani Ekadashi 2025: ১৪২ দিন পর জাগছেন নারায়ণ,কপাল খুলবে ৪ রাশির! আর পিছনে তাকাতে হবে না...

Devuthani Ekadashi: এবারের দেবউত্থানী একাদশী জ্যোতিষের দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ এই দিনে একাধিক বিশেষ যোগ তৈরি হচ্ছে। ১ নভেম্বর দেবউত্থানী একাদশীর দিন রবি যোগ এবং রুচক মহাপুরুষ রাজযোগ তৈরি হচ্ছে। 

Oct 30, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ১ নভেম্বর দেবউত্থানী একাদশী (Devuthani Ekadashi), যা দেব উত্থান বা দেব প্রবোধিনী একাদশী নামেও পরিচিত। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের এই একাদশী তিথিতেই ভগবান শ্রী বিষ্ণু তাঁর চার মাসের যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। এই দিনটি চতুর্মাসের সমাপ্তি চিহ্নিত করে এবং এই তিথি থেকেই হিন্দু ধর্মে বিবাহ থেকে শুরু করে সমস্ত শুভ ও মাঙ্গলিক কাজ পুনরায় শুরু হয়।

এবারের দেবউত্থানী একাদশী জ্যোতিষের দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ এই দিনে একাধিক বিশেষ যোগ তৈরি হচ্ছে। ১ নভেম্বর দেবউত্থানী একাদশীর দিন রবি যোগ এবং রুচক মহাপুরুষ রাজযোগ তৈরি হচ্ছে। এই বিশেষ যোগে প্রায় ১৪২ দিন পর ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার ফলে, কয়েকটি রাশির জাতকদের উপর তাঁর বিশেষ কৃপা বর্ষিত হবে।

ভগবান বিষ্ণুর জাগরণের পর মেষ রাশির জাতকদের জন্য শুভ সময় আসতে পারে। এই সময়ে হঠাৎ অর্থ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনে সুখবর আর আনন্দ আসতে শুরু করবে। 

বিষ্ণু যোগনিদ্রা থেকে জাগার পর কর্কট রাশির জাতকদের জন্য ভালো সময় শুরু হতে পারে। এই সময়টি কর্কট রাশির উন্নতি হবেই। আর্থিক দিক থেকে সময়টি ভালো কাটবে। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদও পাবেন।

ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গের পর বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য অনুকূল সময় শুরু হতে পারে। এই সময়ে বৃশ্চিক রাশির জাতকরা কেরিয়ারে অগ্রগতি এবং মান-সম্মান বাড়বে। বিনিয়োগের জন্য সময়টি শুভ। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে মজবুত হতে পারে।

বিষ্ণু যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য সময় খুব ভালো কাটবে। এই সময়ে কুম্ভ রাশির জাতকদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। সমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধি হতে পারে। বৈবাহিক জীবন সুখময় হয়ে উঠবে।

