Dhanashree Verma On Divorce: 'আমি শুধু কাঁদছিলাম…'! কাঁধে বন্দুক রাখতেই 'সুগার ড্যাডি' টি-শার্ট যুজির, বিচ্ছেদ ঝগড়ায় মুখ খুললেন ধনশ্রী...

Dhanashree Verma On Divorce: 'আমি শুধু কাঁদছিলাম…'! কাঁধে বন্দুক রাখতেই 'সুগার ড্যাডি' টি-শার্ট যুজির, বিচ্ছেদ ঝগড়ায় মুখ খুললেন ধনশ্রী...
Dhanashree Verma finally breaks silence: দেড় বছর আলাদা থাকার পর চলতি বছরের ২০ মার্চ ডিভোর্স হয় চাহাল এবং ধনশ্রীর। রিপোর্ট অনুযায়ী, খোরপোশের জন্য ৪.৭৫ কোটি দিতে হয়েছে ভারতীয় তারকাকে। এরপরই শুরু কাদা ছোড়াছুড়ি।
বিবাহবিচ্ছেদের দিন আদালত চত্বরে চাহাল যে কালো টি-শার্টটা পরে আসেন, তাতে লেখা ছিল, ‘বি ইওর ওন সুগার ড্যাডি’। প্রতিক্রিয়ায় ধনশ্রী বলেন, “জানতাম সকলে আমারই দোষ দেখবে। টি-শার্ট নিয়ে এই কেরামতি দেখানোর আগেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সকলে মিলে আমাকে দোষী বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আরে ভাই, একটা হোয়াটস্অ্যাপ করে দিতে পারতে। টি-শার্ট পরার কী দরকার ছিল?”
