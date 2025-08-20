English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhanashree Verma On Divorce: 'আমি শুধু কাঁদছিলাম…'! কাঁধে বন্দুক রাখতেই 'সুগার ড্যাডি' টি-শার্ট যুজির, বিচ্ছেদ ঝগড়ায় মুখ খুললেন ধনশ্রী...

Dhanashree Verma finally breaks silence: দেড় বছর আলাদা থাকার পর চলতি বছরের ২০ মার্চ ডিভোর্স হয় চাহাল এবং ধনশ্রীর। রিপোর্ট অনুযায়ী, খোরপোশের জন্য ৪.৭৫ কোটি দিতে হয়েছে ভারতীয় তারকাকে। এরপরই শুরু কাদা ছোড়াছুড়ি। 

| Aug 20, 2025, 04:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুজবেন্দ্র চাহাল (Yuzvendra Chahal) এবং ধনশ্রী ভর্মার (Dhanashree Verma) ঝগড়া থামার নামই নেই। বিবাহবিচ্ছেদের পর ৬ মাস অতিক্রান্ত। কিন্তু বিতর্ক আর থামছে কোথায়? বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন চহল। এ বার পাল্টা দিলেন ধনশ্রী।  

‘সুগার ড্যাডি’ টি শার্ট পরে বিয়ে ভাঙার সব দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন চাহাল। এমনটাই মত ধনশ্রীর। তাঁর দাবি, লোকে বলেছিল, ভুয়ো বিয়ে। কেউ তাঁকে বলেছিল, গোল্ড ডিগার। সেই তত্ত্বকেই দাঁড় করাতে চেয়েছেন যুজবেন্দ্র। 

বিবাহবিচ্ছেদের দিন আদালত চত্বরে চাহাল যে কালো টি-শার্টটা পরে আসেন, তাতে লেখা ছিল, ‘বি ইওর ওন সুগার ড্যাডি’। প্রতিক্রিয়ায় ধনশ্রী বলেন, “জানতাম সকলে আমারই দোষ দেখবে। টি-শার্ট নিয়ে এই কেরামতি দেখানোর আগেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সকলে মিলে আমাকে দোষী বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আরে ভাই, একটা হোয়াটস্‌অ্যাপ করে দিতে পারতে। টি-শার্ট পরার কী দরকার ছিল?”

বিবাহবিচ্ছেদের মূহুর্ত নিয়ে ধনশ্রী নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জানান, 'মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলাম। তবু আবেগপ্রবণ হয়ে যাই এবং সবার সামনে চিৎকার করে কাঁদতে থাকি। সেই মুহূর্তে কী চলছিল বলে বোঝাতে পারব না। শুধু কাঁদছিলাম আর চিৎকার করছিলাম।'

যদিও টি-শার্টের বার্তা নিয়ে ভারতীয় দলের লেগ স্পিনার বলেছিলেন, 'বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে কোনও নাটক করতে চাইনি। আমি শুধু একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলাম। সেটাই দিয়েছি।' চাহাল সরাসরি না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, খোরপোশের বিষয়ে মোটেই সহমত নন তিনি। 

ধনশ্রীর ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার খোরপোশের প্রসঙ্গেই তাঁর এই বার্তা ছিল। তবে এ সবের মধ্যেও চাহালের সঙ্গে বিয়ে পর্ব কাটিয়ে আবার বিয়ের পিঁড়িচে বসার স্বপ্ন দেখছেন ধনশ্রী। আর সেই ইঙ্গিত তিনি দিয়ে রাখলেন। 

তাঁর কথায়, আমার বাড়ির লোক চায় আমি কাউকে খুঁজে নেই। আমার বন্ধুরা চায় আমি যাতে ভালবাসার মানুষ খুঁজে পাই। আমরা সবাই ভালবাসা চাই। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। আর জীবনে এগিয়ে যেতে গেলে একটা ব্যাপারের দিকে বারবার ফিরে তাকানোর কোনও মানে নেই।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে হয় চাহাল এবং ধনশ্রীর। ২০২২ সালের জুন থেকে আলাদা থাকেন দু'জন। এমনকী ছয় মাসের কুলিং পিরিয়ড খারিজ করার আবেদনও করা হয়। খোরপোশ মিটিয়ে ২০ মার্চের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাঁদের। 

