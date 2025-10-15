English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dhanteras 2025: ধনতেরসে দুই বিরল যোগ! পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না ৩ রাশিকে, মাথায় মুষলধারে টাকার বৃষ্টি...

Rare Yogas Forming on Dhanteras 2025: ধনতেরাস হল দীপাবলি-উদযাপনের প্রথমদিন। নতুন বস্ত্র পরিধান, ঘরদোর পরিষ্কার, ঘর ফুল ও দীপ দিয়ে সাজানো হয়, আবাহন জানানো হয় মা লক্ষ্মীকে। কিন্তু এর পাশে এবার ঘটছে দুই বিরল ঘটনা।

| Oct 15, 2025, 04:59 PM IST
1/7

ধনত্রয়োদশী

ধনতেরাস, অথবা ধনত্রয়োদশী-- দিয়ে এই দীপাবলি উৎসব-অনুষ্ঠানের শুরু। এই উপলক্ষে মা লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয়। সম্পদ, উন্নতি সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ এই তিথিতে এঁদের পুজো করা হয়। ধনতেরাসেও ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়, বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে ও সংসারে যাতে ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়।

2/7

ধনত্রয়োদশী তিথিকাল

পঞ্জিকামতে, এবার ধনতেরাস শনিবার পড়েছে, ১৮ অক্টোবর। কিন্তু এদিন কখন শুভ মুহূর্ত পড়ছে? ধনতেরাসের পূজা মুহূর্ত পড়ছে-- সন্ধে ৭টা ১৬ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিট। ধনতেরাসের প্রদোষকাল সন্ধে ৫টা ৪৮ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিটের মধ্যে। ত্রয়োদশী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর শনিবার বেলা ১২টা ১৮ মিনিট থেকে। ত্রয়োদশী তিথি শেষ হচ্ছে পরের দিন ১৯ অক্টোবর রাত ১টা ৫১ মিনিটে। 

3/7

বিরল যোগ

এবার ধনতেরসে বিরল ঘটনা ঘটতে চলেছে। এই ধনতেরসে এবার অতি বিরল দুই যোগের যোগ। এবার তৈরি হচ্ছে ব্রহ্ম যোগ ও বুধাদিত্য যোগ।  

4/7

বুধাদিত্যে শুভ

বিশেষ করে বুধাদিত্য যোগ নিয়ে আসছে বিপুল শুভ। তুলারাশিতে এই যোগ তৈরি হবে। এই যোগে কেরিয়ার সংক্রান্ত জটিলতা কেটে যায়।

5/7

কর্কট

ধনতেরসে কর্কটরাশির জাতক-জাতিকারা বিপুল ভাবে উপকৃত হবেন। জাগতিক সুখের চূড়ান্তে উঠবেন এঁরা। সম্পত্তি আসবে হাতে। অর্থব্যয় কমবে। জমবে টাকা। ব্যবসায়ীদের বিপুল লাভের যোগ।

6/7

তুলা

দুই যোগে তুলারাশির জাতক-জাতিকারাও বিপুল ভাবে উপকৃত হবেন। সম্পর্ক তৈরি হবে। এঁদের পড়ে থাকা কাজ সব হয়ে যাবে। এঁরা শ্রদ্ধা ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার পাবেন। আর্থিক দিকটাও ভালো হবে।

7/7

মকর

এই ধনতেরসে প্রভূত উপকৃত হবেন মকররাশির জাতক-জাতিকা। যাঁরা চাকরিসন্ধানী তাঁরা চাকরি পাবেন। এঁদের হাতে আসবে নয়া প্রজেক্ট। এর জেরে ভবিষ্যতে এঁরা লাভবান হবেন। পরিবারে শান্তি আসবে। দাম্পত্য়জীবনে আসবে সুখ। আর্থিক সংকট কাটবে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

IRCTC New Policy on Ticket Booking: দিওয়ালিতে বড় উপহার রেলের! IRCTC-র নতুন পলিসিতে যাত্রীদের খরচ বাঁচবে অনেক...

পরবর্তী অ্যালবাম

IRCTC New Policy on Ticket Booking: দিওয়ালিতে বড় উপহার রেলের! IRCTC-র নতুন পলিসিতে যাত্রীদের খরচ বাঁচবে অনেক...

IRCTC New Policy on Ticket Booking: দিওয়ালিতে বড় উপহার রেলের! IRCTC-র নতুন পলিসিতে যাত্রীদের খরচ বাঁচবে অনেক...

IRCTC New Policy on Ticket Booking: দিওয়ালিতে বড় উপহার রেলের! IRCTC-র নতুন পলিসিতে যাত্রীদের খরচ বাঁচবে অনেক... 6
TCS and Tata Motors Share drops disaster: টালমাটাল টাটা গোষ্ঠী? Tata Motors আর TCS-এর রক্তক্ষরণ, ৪০% পড়ে গেল শেয়ার!

TCS and Tata Motors Share drops disaster: টালমাটাল টাটা গোষ্ঠী? Tata Motors আর TCS-এর রক্তক্ষরণ, ৪০% পড়ে গেল শেয়ার!

TCS and Tata Motors Share drops disaster: টালমাটাল টাটা গোষ্ঠী? Tata Motors আর TCS-এর রক্তক্ষরণ, ৪০% পড়ে গেল শেয়ার! 7
Cough Syrup Death: প্রতি শিশুর জীবন পিছু ২.৫৪ টাকা! কমিশনের বিনিময়ে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখতেন &#039;খুনি&#039; ডাক্তার...

Cough Syrup Death: প্রতি শিশুর জীবন পিছু ২.৫৪ টাকা! কমিশনের বিনিময়ে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখতেন 'খুনি' ডাক্তার...

Cough Syrup Death: প্রতি শিশুর জীবন পিছু ২.৫৪ টাকা! কমিশনের বিনিময়ে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখতেন 'খুনি' ডাক্তার... 8
Dunkuni News: বান্ধবীর বাড়িতে চোখ বেঁধে বেধড়ক মার ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে! হাত-পা ভাঙা অবস্থায়....

Dunkuni News: বান্ধবীর বাড়িতে চোখ বেঁধে বেধড়ক মার ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে! হাত-পা ভাঙা অবস্থায়....

Dunkuni News: বান্ধবীর বাড়িতে চোখ বেঁধে বেধড়ক মার ক্লাস টেনের পড়ুয়াকে! হাত-পা ভাঙা অবস্থায়.... 7