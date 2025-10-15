Dhanteras 2025: ধনতেরসে দুই বিরল যোগ! পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না ৩ রাশিকে, মাথায় মুষলধারে টাকার বৃষ্টি...

Dhanteras 2025: ধনতেরসে দুই বিরল যোগ! পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না ৩ রাশিকে, মাথায় মুষলধারে টাকার বৃষ্টি...
Rare Yogas Forming on Dhanteras 2025: ধনতেরাস হল দীপাবলি-উদযাপনের প্রথমদিন। নতুন বস্ত্র পরিধান, ঘরদোর পরিষ্কার, ঘর ফুল ও দীপ দিয়ে সাজানো হয়, আবাহন জানানো হয় মা লক্ষ্মীকে। কিন্তু এর পাশে এবার ঘটছে দুই বিরল ঘটনা।
1/7
ধনত্রয়োদশী
ধনতেরাস, অথবা ধনত্রয়োদশী-- দিয়ে এই দীপাবলি উৎসব-অনুষ্ঠানের শুরু। এই উপলক্ষে মা লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয়। সম্পদ, উন্নতি সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ এই তিথিতে এঁদের পুজো করা হয়। ধনতেরাসেও ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়, বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে ও সংসারে যাতে ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়।
2/7
ধনত্রয়োদশী তিথিকাল
পঞ্জিকামতে, এবার ধনতেরাস শনিবার পড়েছে, ১৮ অক্টোবর। কিন্তু এদিন কখন শুভ মুহূর্ত পড়ছে? ধনতেরাসের পূজা মুহূর্ত পড়ছে-- সন্ধে ৭টা ১৬ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিট। ধনতেরাসের প্রদোষকাল সন্ধে ৫টা ৪৮ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিটের মধ্যে। ত্রয়োদশী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর শনিবার বেলা ১২টা ১৮ মিনিট থেকে। ত্রয়োদশী তিথি শেষ হচ্ছে পরের দিন ১৯ অক্টোবর রাত ১টা ৫১ মিনিটে।
photos
TRENDING NOW
3/7
বিরল যোগ
4/7
বুধাদিত্যে শুভ
5/7
কর্কট
6/7
তুলা
7/7
মকর
এই ধনতেরসে প্রভূত উপকৃত হবেন মকররাশির জাতক-জাতিকা। যাঁরা চাকরিসন্ধানী তাঁরা চাকরি পাবেন। এঁদের হাতে আসবে নয়া প্রজেক্ট। এর জেরে ভবিষ্যতে এঁরা লাভবান হবেন। পরিবারে শান্তি আসবে। দাম্পত্য়জীবনে আসবে সুখ। আর্থিক সংকট কাটবে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
photos