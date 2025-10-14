Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো?

Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো?
Dhanteras 2025 Date: ধনতেরাস পাঁচদিনের এক অনুষ্ঠানপর্বের একটা অংশবিশেষ। দুর্গাপুজো শুধু বাংলার, কিন্তু দীপাবলি সারা ভারতের। কিন্তু অনেকসময়েই এই উৎসব-পর্বে কবে কোন অনুষ্ঠান, কখন কোন তিথি-- ইত্যাদি নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়। আসুন, একটু দেখে নেওয়া যাক।
ধনত্রয়োদশী
ধনতেরাস, অথবা ধনত্রয়োদশী-- দিয়ে এই দীপাবলি উৎসব-অনুষ্ঠানের শুরু। এই উপলক্ষে মা লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয়। সম্পদ, উন্নতি সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ এই তিথিতে এঁদের পুজো করা হয়। ধনতেরাসেও ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়, বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে ও সংসারে যাতে ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়।
পূজা-মুহূর্ত, প্রদোষকাল
ত্রয়োদশী তিথি
লক্ষ্মী, কুবের, ধন্বন্তরি
ধনতেরাসের শুভ মুহূর্তে কেনাকাটা
যমপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন
