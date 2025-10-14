English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো?

Dhanteras 2025 Date: ধনতেরাস পাঁচদিনের এক অনুষ্ঠানপর্বের একটা অংশবিশেষ। দুর্গাপুজো শুধু বাংলার, কিন্তু দীপাবলি সারা ভারতের। কিন্তু অনেকসময়েই এই উৎসব-পর্বে কবে কোন অনুষ্ঠান, কখন কোন তিথি-- ইত্যাদি নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়। আসুন, একটু দেখে নেওয়া যাক।

| Oct 14, 2025, 12:59 PM IST
1/7

ধনত্রয়োদশী

ধনতেরাস, অথবা ধনত্রয়োদশী-- দিয়ে এই দীপাবলি উৎসব-অনুষ্ঠানের শুরু। এই উপলক্ষে মা লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয়। সম্পদ, উন্নতি সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ এই তিথিতে এঁদের পুজো করা হয়। ধনতেরাসেও ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়, বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে ও সংসারে যাতে ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়।

2/7

ধনতেরাস

পঞ্জিকামতে, এবার ধনতেরাস শনিবার পড়েছে, ১৮ অক্টোবর। কিন্তু এদিন কখন শুভ মুহূর্ত পড়ছে?

3/7

পূজা-মুহূর্ত, প্রদোষকাল

ধনতেরাসের পূজা মুহূর্ত পড়ছে-- সন্ধে ৭টা ১৬ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিট। ধনতেরাসের প্রদোষকাল সন্ধে ৫টা ৪৮ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিটের মধ্যে।

4/7

ত্রয়োদশী তিথি

ত্রয়োদশী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর শনিবার বেলা ১২টা ১৮ মিনিট  থেকে। ত্রয়োদশী তিথি শেষ হচ্ছে পরের দিন ১৯ অক্টোবর রাত ১টা ৫১ মিনিটে।

5/7

লক্ষ্মী, কুবের, ধন্বন্তরি

ধনতেরাস উপলক্ষে সকলে মা লক্ষ্মী ও কুবের দেবতার পুজো করেন। এর পাশাপাশি ভগবান ধন্বন্তরির পুজোও করা হয়। ধনসম্পদ, উন্নতি ও সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা করা হয়।

6/7

ধনতেরাসের শুভ মুহূর্তে কেনাকাটা

এই ধনতেরাসের শুভ মুহূর্তে সাধারণত সোনা, রুপো, কোনও গ্যাজেট, লক্ষ্মী ও গণেশমূর্তি, কিচেনওয়্যার ইত্যাদি কেনার একটা প্রচলন রয়েছে। ব্যবসায়ীরাও এই সময়ে বিশেষ করে পুজো-আচ্ছা করেন, যাতে তাঁদের বিক্রিবাটা ভালো হয়।

7/7

যমপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন

ধনতেরাস হল দীপাবলির প্রথমদিন। এদিন নতুন বস্ত্র পরিধান, ঘরদোর পরিষ্কার করা, ঘর ফুল ও প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়। অকালমৃত্যুর অভিশাপ দূরে রাখার জন্য একটি যমপ্রদীপও জ্বালা হয় এদিন।

