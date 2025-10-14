English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhanteras 2025: সোনা-রুপো নয়, ছোট্ট ক'টি জিনিস কিনলেই কেল্লা ফতে! লক্ষ্মীকে এই সামান্য বস্তুটি দিলেই অঢেল সম্পদলাভ, বিপুল অর্থপ্রাপ্তি...

Dhanteras 2025 Date: ধনতেরাস হল দীপাবলির প্রথমদিন। এদিন নতুন বস্ত্র পরিধান, ঘরদোর পরিষ্কার করা, ঘর ফুল ও প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়। অকালমৃত্যুর অভিশাপ দূরে রাখার জন্য একটি যমপ্রদীপও জ্বালা হয় এদিন।

| Oct 14, 2025, 05:48 PM IST
1/7

ধনত্রয়োদশী

ধনতেরাস, অথবা ধনত্রয়োদশী-- দিয়ে এই দীপাবলি উৎসব-অনুষ্ঠানের শুরু। এই উপলক্ষে মা লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয়। সম্পদ, উন্নতি সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ এই তিথিতে এঁদের পুজো করা হয়। ধনতেরাসেও ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়, বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে ও সংসারে যাতে ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়।

2/7

পূজা-মুহূর্ত, প্রদোষকাল

পঞ্জিকামতে, এবার ধনতেরাস শনিবার পড়েছে, ১৮ অক্টোবর। কিন্তু এদিন কখন শুভ মুহূর্ত পড়ছে? ধনতেরাসের পূজা মুহূর্ত পড়ছে-- সন্ধে ৭টা ১৬ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিট। ধনতেরাসের প্রদোষকাল সন্ধে ৫টা ৪৮ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিটের মধ্যে। ত্রয়োদশী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর শনিবার বেলা ১২টা ১৮ মিনিট থেকে। ত্রয়োদশী তিথি শেষ হচ্ছে পরের দিন ১৯ অক্টোবর রাত ১টা ৫১ মিনিটে। 

3/7

লক্ষ্মী, কুবের, ধন্বন্তরি

ধনতেরাস উপলক্ষে সকলে মা লক্ষ্মী ও কুবের দেবতার পুজো করেন। ধনসম্পদ, উন্নতি ও সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা করা হয়। পাশাপাশি ধন্বন্তরির পুজোও করা হয়। এদিনই সাগর মন্থনশেষে অমৃতের কলস নিয়ে উঠে এসেছিলেন ধন্বন্তরি।  

4/7

ত্রয়োদশী তিথিতে কেনাকাটা

এই ধনতেরাসের শুভ মুহূর্তে সাধারণত সোনা, রুপো, কোনও গ্যাজেট, লক্ষ্মী ও গণেশমূর্তি, কিচেনওয়্যার ইত্যাদি কেনার প্রচলন রয়েছে।

5/7

ঝাঁটা

তবে এর পাশাপাশি কয়েকটি খুব সামান্য জিনিসপত্রও কেনা যেতে পারে। যাতে ভাগ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঝাঁটা। ঝাঁটাকে স্বয়ং লক্ষ্মী মনে করা হয়। এদিন ঝাঁটা কিনলে ঘরে আসে পবিত্রতা, সমৃদ্ধি, শান্তি।

6/7

এবং লক্ষ্মীচরণ

মা লক্ষ্মী ও গণেশের ধাতুমূর্তি কেনার পাশাপাশি এদিন মা লক্ষ্মীর চরণ কেনারও বিধান আছে। ঘরে এদিন লক্ষ্মী চরণ নিয়ে আসাটা খুবই মঙ্গলজনক মনে করা হয়।

7/7

গোটা ধনে  এদিন গোটা ধনে কেনাও খুব শুভ। মাত্র ৫ টাকার ধনেতেই ম্যাজিক। পুজোর ঘরে একটু ধনে রাখলে তা আর্থিক সংকট দূর করে দেয়। দিওয়ালির দিনে মা লক্ষ্মীকে একটু ধনে নিবেদন করলে সম্পদ বহুগুণ বাড়ে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

