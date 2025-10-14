Dhanteras 2025: সোনা-রুপো নয়, ছোট্ট ক'টি জিনিস কিনলেই কেল্লা ফতে! লক্ষ্মীকে এই সামান্য বস্তুটি দিলেই অঢেল সম্পদলাভ, বিপুল অর্থপ্রাপ্তি...

Dhanteras 2025: সোনা-রুপো নয়, ছোট্ট ক'টি জিনিস কিনলেই কেল্লা ফতে! লক্ষ্মীকে এই সামান্য বস্তুটি দিলেই অঢেল সম্পদলাভ, বিপুল অর্থপ্রাপ্তি...
Dhanteras 2025 Date: ধনতেরাস হল দীপাবলির প্রথমদিন। এদিন নতুন বস্ত্র পরিধান, ঘরদোর পরিষ্কার করা, ঘর ফুল ও প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়। অকালমৃত্যুর অভিশাপ দূরে রাখার জন্য একটি যমপ্রদীপও জ্বালা হয় এদিন।
1/7
ধনত্রয়োদশী
ধনতেরাস, অথবা ধনত্রয়োদশী-- দিয়ে এই দীপাবলি উৎসব-অনুষ্ঠানের শুরু। এই উপলক্ষে মা লক্ষ্মী ও কুবেরের পুজো করা হয়। সম্পদ, উন্নতি সৌভাগ্যের জন্য বিশেষ এই তিথিতে এঁদের পুজো করা হয়। ধনতেরাসেও ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়, বাড়ি আলো দিয়ে সাজানো হয়। ঘরে ও সংসারে যাতে ইতিবাচকতা ও শুভ শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়।
2/7
পূজা-মুহূর্ত, প্রদোষকাল
পঞ্জিকামতে, এবার ধনতেরাস শনিবার পড়েছে, ১৮ অক্টোবর। কিন্তু এদিন কখন শুভ মুহূর্ত পড়ছে? ধনতেরাসের পূজা মুহূর্ত পড়ছে-- সন্ধে ৭টা ১৬ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিট। ধনতেরাসের প্রদোষকাল সন্ধে ৫টা ৪৮ মিনিট থেকে ৮টা ২০ মিনিটের মধ্যে। ত্রয়োদশী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর শনিবার বেলা ১২টা ১৮ মিনিট থেকে। ত্রয়োদশী তিথি শেষ হচ্ছে পরের দিন ১৯ অক্টোবর রাত ১টা ৫১ মিনিটে।
photos
TRENDING NOW
3/7
লক্ষ্মী, কুবের, ধন্বন্তরি
4/7
ত্রয়োদশী তিথিতে কেনাকাটা
5/7
ঝাঁটা
6/7
এবং লক্ষ্মীচরণ
7/7
photos