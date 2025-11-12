Dharmendra Property: কেমন আছেন 'বীরু'? ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য বলিউডের 'হি-ম্যান' এর! সম্পত্তির তালিকায়...

Dharmendra Property: কেমন আছেন 'বীরু'? ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য বলিউডের 'হি-ম্যান' এর! সম্পত্তির তালিকায়...
Dharmendra Net Worth: দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ বলিউডের 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্র। সোমবার সন্ধ্যায় আচমকাই খবর ছড়ায় প্রয়াত ধর্মেন্দ্র! পরে জানা যায়,তা গুজব। ফের মঙ্গলবার সকালে আবার খবর ছড়ায় যে, শেষ চেষ্টা ব্যর্থ, প্রয়াত শোলের 'বীরু'! শোকে ভেঙে পড়ে আপামর সিনেপ্রেমী। এমনকি 'বীরু'র 'মৃত্যুসংবাদে' টুইটও করে ফেলেন 'জয়' অমিতাভ। শেষে ধর্মেন্দ্রর মেয়ে এষা প্রথমে জানান যে, এই খবর ভুয়ো। তারপর ধর্মেন্দ্রপত্নী 'ড্রিম গার্ল' হেমা মালিনীও ভুয়ো খবর ছড়ানোর জন্য তোপ দাগেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। জানান যে, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ধর্মেন্দ্র! ভালো হয়ে উঠছেন তিনি!
1/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
2/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
photos
TRENDING NOW
3/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
4/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
5/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
6/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
7/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
8/8
ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি
photos