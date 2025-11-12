English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dharmendra Property: কেমন আছেন 'বীরু'? ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য বলিউডের 'হি-ম্যান' এর! সম্পত্তির তালিকায়...

Dharmendra Net Worth: দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ বলিউডের 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্র। সোমবার সন্ধ্যায় আচমকাই খবর ছড়ায় প্রয়াত ধর্মেন্দ্র! পরে জানা যায়,তা গুজব। ফের মঙ্গলবার সকালে আবার খবর ছড়ায় যে, শেষ চেষ্টা ব্যর্থ, প্রয়াত শোলের 'বীরু'! শোকে ভেঙে পড়ে আপামর সিনেপ্রেমী। এমনকি 'বীরু'র 'মৃত্যুসংবাদে' টুইটও  করে ফেলেন 'জয়' অমিতাভ। শেষে ধর্মেন্দ্রর মেয়ে এষা প্রথমে জানান যে, এই খবর ভুয়ো। তারপর ধর্মেন্দ্রপত্নী 'ড্রিম গার্ল' হেমা মালিনীও ভুয়ো খবর ছড়ানোর জন্য তোপ দাগেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। জানান যে, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন ধর্মেন্দ্র! ভালো হয়ে উঠছেন তিনি! 

| Nov 12, 2025, 11:38 AM IST
1/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকালে অবশেষে সুসংবাদ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ধর্মেন্দ্র। বাড়িতে রেখেই এখন তাঁর চিকিৎসা চলবে বলে জানিয়েছে চিকিৎসক। 

2/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

বলিউডের 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্রর ৩৩৫ কোটির সাম্রাজ্য। বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ফার্ম হাউস, রেস্টুরেন্ট সবই রয়েছে ধর্মেন্দ্রর মালিকানায়।

3/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা, কয়েক দশক ধরে সুপারহিট ছবির সাফল্য ও ব্যবসায় বিনিয়োগ, তাঁর এই বিশাল সম্পত্তির নেপথ্য কারণ। 

4/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

সিনেমায় হিট, সুপারহিট ছবি দেওয়ার পাশে ধর্মেন্দ্র 'গরম ধরম ধাবা' ও 'হি-ম্যান' নামে দুটি রেস্তোরাঁ খোলেন। যে দুটি রেস্তরাঁই ভীষণ জনপ্রিয়।

5/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

'গরম ধরম ধাবা' একদিকে রাস্তার ধারের খাবারের দোকান "ধাবা" এবং মদের দোকান "ঠেকা"- এই দুই মিলিয়ে তৈরি এই রেস্তরাঁ। ধর্মেন্দ্রর নাম ও ডায়লগ মিলিয়ে এই রেস্তরাঁর নামকরণ করা হয়েছে।

6/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

ওদিকে কর্ণালে দিল্লি-চণ্ডীগড় হাইওয়ের উপর 'ফার্ম-টু-ফর্ক' কনসেপ্টে তৈরি ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় রেস্তরাঁ'হি-ম্যান'। এটি একটি মাল্টি ক্যুইজিন রেস্তরাঁ।

7/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

লোনাওয়ালায় রয়েছে তাঁর ১০০ একরের খামারবাড়ি। যেখানে সুইমিং পুলের পাশাপাশি রয়েছে অ্যাকোয়া-থেরাপি এবং সবুজ বাগান। 

8/8

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

Dharmendra Property

মহারাষ্ট্রে কৃষি ও অকৃষি জমিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি, ১৭ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রিয়েল-এস্টেট হোল্ডিং রয়েছে ধর্মেন্দ্রর।

