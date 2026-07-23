/ভাইরাল ছবি: ১৯৯৭ সালে প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলনে রক্তক্ষরণ ছাত্রনেতা ধর্মেন্দ্র প্রধানের, শিক্ষামন্ত্রী হয়ে আজ একই অভিযোগে কাঠগড়ায়

Dharmendra Pradhan: ১৯৯৭ সালে ওড়িশার রাজপথে প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলন করে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েছিলেন যে তরুণ ছাত্রনেতা, ২০২৬ সালে সেই ধর্মেন্দ্র প্রধানের শিক্ষামন্ত্রী পদে ইস্তফা চাইছেন হাজার হাজার পড়ুয়া! ভাগ্যের চাকা ঘুরে আজ নিজেই ইস্তফার মুখে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। কীভাবে বদলে গেল ধর্মেন্দ্র প্রধানের ২৯ বছরের রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপট?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাস কি তবে নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়? নাকি সময় সুযোগ বুঝে বদলে দেয় নাটকের চরিত্রদের অবস্থান? সাম্প্রতিক নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষা ঘিরে দেশজুড়ে চলা তোলপাড়ের মাঝে ঠিক এই প্রশ্নটাই ভেসে উঠছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে যখন নতুন দিল্লি থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন, ঠিক তখনই হঠাৎ ভাইরাল হয়ে উঠেছে প্রায় তিন দশক পুরনো একটি খবর।
যে খবরের কেন্দ্রবিন্দু আর কেউ নন—স্বয়ং ধর্মেন্দ্র প্রধান। সালটা ১৯৯৭। তৎকালীন ওড়িশা সরকারের আমলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে রাজপথে নেমেছিলেন এক একনিষ্ঠ ছাত্রনেতা। পুলিশের লাঠির আঘাতে ভেঙেছিল হাড়, রক্তাক্ত হয়েছিল শরীর। সেই ছাত্রনেতাই আজকের দেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, তিন দশক আগে যিনি প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছাত্র রাজনীতির আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছিলেন, আজ তিনিই দেশের সর্ববৃহৎ পরীক্ষা দুর্নীতি ও প্রশ্নফাঁসের দায় কাঁধে নিয়ে কোণঠাসা!
সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ২০২১ সালের একটি পুরনো খবর। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল ১৯৯৭ সালের একটি ঘটনা। তখন দেশে অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার কেন্দ্রে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা চালাচ্ছে, আর ওড়িশায় চলছে কংগ্রেসের শাসন। সেই সময় ওড়িশার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সামনে আসে।
তখনকার তরুণ ছাত্রনেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান ছিলেন অখিল ভারতীয় শিক্ষার্থী পরিষদের (ABVP) জাতীয় সম্পাদক। খবর অনুযায়ী, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় হাজার ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে ওড়িশা সচিবালয়ের সামনে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ গড়ে তুলেছিলেন ধর্মেন্দ্র। আন্দোলন থামাতে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। পুলিশের বেধড়ক মারে ধর্মেন্দ্র প্রধানের শরীরে একাধিক অস্থিভঙ্গ (Fracture) হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ফিরেও পিছু হঠেননি তিনি। সেই আন্দোলন ওড়িশার রাজনীতিতে তাঁকে রাতারাতি এক লড়াকু ছাত্রনেতার পরিচিতি এনে দেয়।
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীনই ধর্মেন্দ্র প্রধানের রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭—এই তিন বছরে দু’বার এবিভিপির জাতীয় সম্পাদকের দায়িত্ব সামলান তিনি। ১৯৯৭ সালের সেই আন্দোলনের পর ধীরে ধীরে বিজেপির রাজ্য রাজনীতির অন্যতম কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন। বহু বছর ধরে ওড়িশায় বিজেপির ভিত্তি শক্ত করার পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ২০২৪ সালে যখন দুই দশকেরও বেশি সময়ের নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওড়িশায় প্রথমবারের জন্য বিজেপি সরকার গঠন করে, তার নেপথ্যেও ধর্মেন্দ্র প্রধানের সাংগঠনিক শক্তিকে কৃতিত্ব দেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা।
কিন্তু সময়ের চাকা ঘুরে আজ ২০২৬ সাল। ২০২১ সালে পোখরিয়ালের থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের ব্যাটন হাতে নেওয়া ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ নিজের অতীত লড়াইয়ের কাছেই যেন এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে। নিট-ইউজি পরীক্ষা ঘিরে অনিয়ম এবং সারাদেশে প্রশ্নফাঁস নিয়ে যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে দেশের রাজপথে শুরু হয়েছে বিশাল আন্দোলন। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সামাজিক কর্মী ও রাজনৈতিক দলগুলি একযোগে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছেন।
গত ৮ বছরে দেশে প্রায় ৯০টিরও বেশি প্রশ্নফাঁসের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কঙ্কালসার রূপকে উন্মোচিত করেছে। ফলে ১৯৯৭ সালের যে 'নায়ক' ভাবমূর্তি নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানের সমর্থকেরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রশংসা করছেন, বিরোধীরা ঠিক সেই অস্ত্রেই তাঁকে বিঁধছেন। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন—যে মানুষটি নিজে প্রশ্নফাঁসের যন্ত্রণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত হয়েছিলেন, তিনি শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর কেন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারলেন না?
ইতিহাসের এই দুই বিপরীত ছবি আজ ধর্মেন্দ্র প্রধানকে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে ১৯৯৭ সালের লড়াইয়ের ঐতিহ্য, আর অন্যদিকে ২০২৬ সালের প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ। এই পরিস্থিতির সামাল দিয়ে তিনি কি পারবেন শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে, নাকি এই বিতর্ক তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এক গভীর ক্ষত তৈরি করবে? সময় ও দেশের ছাত্র সমাজই এখন তার উত্তর দেবে।