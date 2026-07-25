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ছাত্রজীবনেই সক্রিয় রাজনীতিতে! পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা কতদূর?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 25, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:37 PM IST

Dharmendra Pradhan educational qualification: নিট ব্যর্থতা ও প্রশ্নফাঁসের দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। লাগাতার পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে আরশোলাদের ৩টে দাবি-ই মেনে নিয়েছে মোদী সরকার। চলুন জেনে নেওয়া যাক পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

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ধর্মেন্দ্র প্রধান ১৯৬৯ সালের ২৬ জুন ওড়িশার তালচেরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ড. দেবেন্দ্র প্রধান অটল বিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন সরকারে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 

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ধর্মেন্দ্র প্রধানের স্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় তালচেরে। সেখান থেকেই ১৯৮৩ সালে তাঁর ছাত্র রাজনীতির সূচনা হয়। 

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১৯৮৮ সালে তালচের কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর, ১৯৯০ সালে তিনি উৎকলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এমএ করেন।

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রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় পরিবার থেকে আসার কারণে, ধর্মেন্দ্র প্রধান খুব অল্প বয়সেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 

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বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার দিনগুলো থেকেই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে যোগদানের মাধ্যমে ছাত্রজীবনেই কেরিয়ারের শুরু হয়। 

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পরবর্তীতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (BJYM)-র বিভিন্ন পদে উন্নীত হন।

TAGS:
Dharmendra Pradhan educational qualification

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