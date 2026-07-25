/ছাত্রজীবনেই সক্রিয় রাজনীতিতে! পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা কতদূর?

Dharmendra Pradhan educational qualification: নিট ব্যর্থতা ও প্রশ্নফাঁসের দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। লাগাতার পড়ুয়া বিক্ষোভের জেরে আরশোলাদের ৩টে দাবি-ই মেনে নিয়েছে মোদী সরকার। চলুন জেনে নেওয়া যাক পদত্যাগী শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
ধর্মেন্দ্র প্রধান ১৯৬৯ সালের ২৬ জুন ওড়িশার তালচেরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ড. দেবেন্দ্র প্রধান অটল বিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন সরকারে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
ধর্মেন্দ্র প্রধানের স্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় তালচেরে। সেখান থেকেই ১৯৮৩ সালে তাঁর ছাত্র রাজনীতির সূচনা হয়।
১৯৮৮ সালে তালচের কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর, ১৯৯০ সালে তিনি উৎকলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এমএ করেন।
রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় পরিবার থেকে আসার কারণে, ধর্মেন্দ্র প্রধান খুব অল্প বয়সেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার দিনগুলো থেকেই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে যোগদানের মাধ্যমে ছাত্রজীবনেই কেরিয়ারের শুরু হয়।
পরবর্তীতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (BJYM)-র বিভিন্ন পদে উন্নীত হন।