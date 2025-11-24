English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dharmendra-Hema Malini: বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই হেমা মালিনীকে বিয়ে, ড্রিমগার্লের জন্য মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র?

Dharmendra's Death: ১৯৭০ সালে 'তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান' ছবির সেটে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। ধর্মেন্দ্র যখন হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েন, তখন তিনি প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের চার সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা এবং অজিতা তাঁর জীবনে ছিল। শোনা যায়, ১৯৭৯ সালে ধর্মেন্দ্র ও হেমা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে দিলওয়ার এবং আয়েশা নাম রেখে নিকাহ করেন বলে গুজব ছড়ায়। এরপরে ১৯৮০ সালে তাঁরা আয়েঙ্গার রীতিতে বিবাহ সম্পন্ন করেন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনী এক অবিস্মরণীয় জুটি। এক দিকে সুদর্শন 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্র, অন্যদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'ড্রিম গার্ল' হেমা মালিনী। পঞ্জাবী ধর্মেন্দ্র এবং দক্ষিণ ভারতীয় হেমার প্রেম পরিণতি লাভ করলেও, তাঁদের ভালোবাসার গল্পে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ধর্মেন্দ্রের প্রথম বিয়ে।  

ধর্মেন্দ্র যখন হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েন, তখন তিনি প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের চার সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা এবং অজিতা তাঁর জীবনে ছিল।   

১৯৭০ সালে 'তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান' ছবির সেটে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। তাঁদের পেশাদার জুটি ছিল অত্যন্ত সফল এবং তাঁরা একসঙ্গে ৪০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেন। 'শোলে'-তে 'বীরু' এবং 'বাসন্তী'-র চরিত্রে তাঁদের অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রিই প্রমাণ করে দেয়, পর্দার বাইরের সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল।  

হেমা ধর্মেন্দ্রর প্রেমে পড়ার পর তাঁর বাবা-মায়ের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েন। তাঁর বাবা-মা এমনকি অভিনেতা জিতেন্দ্রর সঙ্গে হেমার বিয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টাও করেছিলেন। তবুও হেমা শেষ পর্যন্ত ধর্মেন্দ্রকেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।  

হেমা মালিনীর প্রেমে পড়লেও ধর্মেন্দ্র তাঁর প্রথম স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে যেতে চাননি। প্রকাশ কৌরও বিবাহবিচ্ছেদ দিতে অস্বীকার করেন। হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী, প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয় না। এই আইনি জটিলতা এড়াতেই তাঁরা একটি বিকল্প পথ বেছে নেন।  

শোনা যায়, ১৯৭৯ সালে ধর্মেন্দ্র ও হেমা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে দিলওয়ার এবং আয়েশা নাম রেখে নিকাহ করেন বলে গুজব ছড়ায়। এরপরে ১৯৮০ সালে তাঁরা আয়েঙ্গার রীতিতে বিবাহ সম্পন্ন করেন। এই বিয়ের পর তাঁদের দুই মেয়ে এষা দেওল (জন্ম ১৯৮১) এবং অহানা দেওল (জন্ম ১৯৮৫) জন্মগ্রহণ করেন।  

যদিও ধর্ম পরিবর্তনের এই গুঞ্জন নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে তেমন কিছু বলেননি, তবে ২০০৪ সালে ধর্মেন্দ্র লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় বিষয়টি আবারও সামনে আসে।  

কংগ্রেস দল অভিযোগ তোলে যে ধর্মেন্দ্র তাঁর সম্পদ ঘোষণাপত্রে কেবল প্রথম স্ত্রীর সম্পত্তির উল্লেখ করেছেন এবং হেমা মালিনীর সম্পত্তির কথা বাদ দিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হেমা মন্তব্য করতে অস্বীকার করে এটিকে 'একেবারে ব্যক্তিগত বিষয়' বলে জানান। ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ উঠলে রাজ্যসভার সদস্য হেমা সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এই অভিযোগের মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলার নেই।"  

ধর্ম পরিবর্তনের খবরটি সম্পূর্ণ ভুল জানিয়ে ধর্মেন্দ্র ২০০৪ সালের আউটলুক পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জোরালোভাবে বলেন, "এই অভিযোগ পুরোপুরি ভুল। আমি এমন মানুষ নই যে নিজের স্বার্থের জন্য ধর্ম পরিবর্তন করব।"  

ধর্মেন্দ্রের প্রয়াণের পর তাঁর এই জটিল দাম্পত্য জীবন এবং উত্তরাধিকারের আইনি দিকগুলি আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে।

