Dharmendra-Hema Malini: বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই হেমা মালিনীকে বিয়ে, ড্রিমগার্লের জন্য মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র?

Dharmendra-Hema Malini: বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই হেমা মালিনীকে বিয়ে, ড্রিমগার্লের জন্য মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র?
Dharmendra's Death: ১৯৭০ সালে 'তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান' ছবির সেটে তাঁদের প্রথম দেখা হয়। ধর্মেন্দ্র যখন হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েন, তখন তিনি প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের চার সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা এবং অজিতা তাঁর জীবনে ছিল। শোনা যায়, ১৯৭৯ সালে ধর্মেন্দ্র ও হেমা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে দিলওয়ার এবং আয়েশা নাম রেখে নিকাহ করেন বলে গুজব ছড়ায়। এরপরে ১৯৮০ সালে তাঁরা আয়েঙ্গার রীতিতে বিবাহ সম্পন্ন করেন।
1/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনী এক অবিস্মরণীয় জুটি। এক দিকে সুদর্শন 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্র, অন্যদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'ড্রিম গার্ল' হেমা মালিনী। পঞ্জাবী ধর্মেন্দ্র এবং দক্ষিণ ভারতীয় হেমার প্রেম পরিণতি লাভ করলেও, তাঁদের ভালোবাসার গল্পে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ধর্মেন্দ্রের প্রথম বিয়ে।
2/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
photos
TRENDING NOW
3/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
4/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
5/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
6/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
7/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
8/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
কংগ্রেস দল অভিযোগ তোলে যে ধর্মেন্দ্র তাঁর সম্পদ ঘোষণাপত্রে কেবল প্রথম স্ত্রীর সম্পত্তির উল্লেখ করেছেন এবং হেমা মালিনীর সম্পত্তির কথা বাদ দিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হেমা মন্তব্য করতে অস্বীকার করে এটিকে 'একেবারে ব্যক্তিগত বিষয়' বলে জানান। ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ উঠলে রাজ্যসভার সদস্য হেমা সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এই অভিযোগের মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলার নেই।"
9/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
10/10
ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম
photos