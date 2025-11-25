Dharmendra's Daughter: বিজেতা ও অজিতা! কেন প্রচারের আড়ালে ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dharmendra: আইনত প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে বিবাহবিচ্ছেদ না দিয়েই ধর্মেন্দ্র ১৯৮০ সালে হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে আইনি জটিলতা থাকলেও, তিনি তাঁর দুই স্ত্রীর প্রতিই দায়বদ্ধ ছিলেন। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তাঁর চার সন্তান। সানি ও ববি দেওলকে সবাই চিনলেও তাঁদের দুই বোন বিজেতা ও অজিতাকে চেনেন? 

| Nov 25, 2025, 01:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রের প্রয়াণের পর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং দুই পরিবার নিয়ে আলোচনা ফের সামনে এসেছে। অভিনেতা আজীবন তাঁর দুই স্ত্রী— প্রকাশ কৌর এবং হেমা মালিনীর সঙ্গে এক অদ্ভুত কিন্তু দৃঢ় বন্ধন বজায় রেখেছিলেন। 

আইনত প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে বিবাহবিচ্ছেদ না দিয়েই ধর্মেন্দ্র ১৯৮০ সালে হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে আইনি জটিলতা থাকলেও, তিনি তাঁর দুই স্ত্রীর প্রতিই দায়বদ্ধ ছিলেন। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তাঁর চার সন্তান। 

অভিনয় জীবনে আসার অনেক আগে, ১৯৫৪ সালে ধর্মেন্দ্র তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে বিবাহ করেন। এই দম্পতির চার সন্তান রয়েছে- সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা দেওল এবং অজিতা দেওল।

দুই পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওল বাবার পথ অনুসরণ করে অভিনয় জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্যদিকে ধর্মেন্দ্রের দুই কন্যা বিজেতা দেওল ও অজিতা দেওল বরাবর গ্ল্যামার জগতের চাকচিক্য থেকে নিজেদের দূরে রেখেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবন যাপন করেছেন।

বিজেতা দেওল নয়াদিল্লিতে থাকেন এবং রাজকমল হোল্ডিংস অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেন। ব্যবসায়ী বিবেক গিলের সঙ্গে বিবাহিত বিজেতার দুই সন্তান— প্রেরনা (লেখক ও সম্পাদক) এবং সাহিল।

অজিতা দেওল স্বামীর সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন। অজিতার দুই কন্যা— নিকিতা এবং প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী— উভয়েই চিকিৎসক।

একসময় বাবার সঙ্গে অজিতার সম্পর্ক নিয়ে গুজব উঠলেও, বছর খানেক আগে চিকিৎসার জন্য ধর্মেন্দ্র মার্কিন মুলুকে গেলে মেয়ের কাছেই ওঠেন। পরে ববি দেওল বাবা-মেয়ের ঘনিষ্ঠ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে সম্পর্কের মিষ্টতা তুলে ধরেন।

বিবাহিত ধর্মেন্দ্র যখন হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েন, তখন থেকেই তাঁদের সম্পর্ক ছিল চর্চার কেন্দ্রে। হেমার পরিবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও, তিনি জিতেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে ধর্মেন্দ্রর হাত ধরেন। বাবার জীবদ্দশায় বিয়ে করতে না পারলেও, ১৯৮০ সালে তাঁরা সাত পাকে বাঁধা পড়েন। সেই সময়ের এই বিয়ে ছিল বহু আলোচিত ঘটনা।

হেমা ও ধর্মেন্দ্রের দুই কন্যা এষা দেওল এবং অহনা দেওলও পরিচিত মুখ। এষা একসময় চুটিয়ে অভিনয় করেছেন, আর অহনা মায়ের সঙ্গে নিয়মিত মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করেন।

ধর্মেন্দ্রের প্রয়াণে তাঁর দুই পরিবারেই এখন গভীর শোকের আবহ। অভিনেতা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দুই স্ত্রীকে সম্মান জানিয়ে এবং সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন।

