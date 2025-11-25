Dharmendra's Daughter: বিজেতা ও অজিতা! কেন প্রচারের আড়ালে ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে?
Dharmendra: আইনত প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে বিবাহবিচ্ছেদ না দিয়েই ধর্মেন্দ্র ১৯৮০ সালে হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে আইনি জটিলতা থাকলেও, তিনি তাঁর দুই স্ত্রীর প্রতিই দায়বদ্ধ ছিলেন। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তাঁর চার সন্তান। সানি ও ববি দেওলকে সবাই চিনলেও তাঁদের দুই বোন বিজেতা ও অজিতাকে চেনেন?
বিবাহিত ধর্মেন্দ্র যখন হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েন, তখন থেকেই তাঁদের সম্পর্ক ছিল চর্চার কেন্দ্রে। হেমার পরিবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও, তিনি জিতেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে ধর্মেন্দ্রর হাত ধরেন। বাবার জীবদ্দশায় বিয়ে করতে না পারলেও, ১৯৮০ সালে তাঁরা সাত পাকে বাঁধা পড়েন। সেই সময়ের এই বিয়ে ছিল বহু আলোচিত ঘটনা।
