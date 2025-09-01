English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dev-Subhashree controversy: 'শুনেছিলাম শুভশ্রীর খারাপ লেগেছে, তাই ওকে ফোন করি, কিন্তু...', 'দুই সন্তানের মা' বিতর্কে মুখ খুললেন দেব...

Dev-Subhashree Conteroversy: আবার কি দেশু জুটিকে ফিরে পাওয়া যাবে? দেবের 'দুই সন্তানের মা'-এর সূত্র ধরেই রসিকতা করেন শুভশ্রী। হেসেই বলেন, 'জানি না, মা হয়ে গিয়েছি, চেহারায় সেই সারল্য তো নেই।' তবে দেব কিন্তু জানিয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে শুভশ্রীকে ফোন করেছিলেন দেব। কিন্তু তাতেও কি অভিমানের পাহাড় গলেনি! কেন স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে দেখা যায়নি লেডি সুপারস্টারকে? ছবি মুক্তির পরই বদলে গেল সমীকরণ।

| Sep 01, 2025, 02:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি মন্ত্যবের জেরে  'ধূমকেতু' রিলিজের পরেই ফের মনোমালিন্য দেব-শুভশ্রীর। দেবের কথায় নাকি 'ক্ষুব্ধ' শুভশ্রী। এতটাই বিরক্ত যে শুভশ্রী বলেন, 'একজন সেন্সিবেল মানুষ কীভাবে এই কথা বলতে পারে? আমার জানা নেই।' 

এদিন আম অর্পিতাকে এক সাক্ষাত্‍কারে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন দেব। ধমুকেতু অভিনেতা বলেন, 'আমাকে দুটো আলাদা প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, ১০ বছর আগে যে চরিত্রটা আমরা খুঁজছিলাম সেটা ওকে ফিট করেছিল। ১০ বছর পরে যদি অন্য কেউ ফিট করে তাঁকে নেব। আমি তো এটাও বলেছি, যে ১০ বছর পরে দেবকেও নিতাম না। আমার মধ্যেও সেই সরলতাটা নেই।' 

দেব আরও বলেন, 'যেভাবে ভিকটিম কার্ড খেলা হচ্ছে, এটা আমি কোনওদিনও বলিনি দুটো বাচ্চার জন্য ইনোসেন্স চলে গিয়েছে।   ১৪ বছর আগে, যখন ও বলেছিল বাথরুমে গিয়ে কেঁদেছে। তখনও কিছু বলিনি, এখনও আর এ নিয়ে কিছু বলব না। এটাই ওকে সম্মান দেওয়া।   

কারণ ওর অনেক কিছু হারানোর আছে। আমার কথার আবারও ভুল মানে দাঁড়ালে অন্যদিকে যাবে বিষয়টা। আবারও বলছি, আমি তো দেখছি দুটো সন্তান, বর, কেরিয়ার যেভাবে হ্যান্ডেল করছে এটা প্রশংসার দাবি রাখে। সেই জার্নি নিয়েই একটা ছবি হয়ে যায়। এমনকী পুরো ধুমকেতুর প্রচারে ওকে সুপারস্টারের মতো ট্রিট করেছি, কারণ ও নিজেকে সেখানে নিয়ে গিয়েছে।' 

দেব জানান, 'আমার টিম বলেছিল শুভশ্রীর খারাপ লেগেছে। তাই ও যখন বম্বেতে শ্যুট করছিল তখন ওকে ফোন করেছিলাম। বললাম, তোমার কি কিছু মনে হয়েছে? তাহলে বলো। আমি চাই না শেষটা এভাবে হোক।' তখন শুভশ্রী বলে, 'না না আমার কিছু হয়নি।' তখনও বললাম, 'কিছু হয়ে থাকলে বলো, খারাপ যদি লেগে থাকে আমি দুঃখিত। চেষ্টা করব তোমার খারাপ লাগলে বিষয়টার মীমাংসা করতে।' 

'এমনকী স্পেশাল স্ক্রিনিং ঠিক করা হয় যখন তখনই শুভশ্রীকে জানাই। বলি, দেখো তোমার ডেট আছে কি না। আমি চাই আরও একবার দেব-শুভশ্রীকে অনুরাগীরা একসঙ্গে দেখতে পাক। ও জানিয়েছিল, দেখছি।' 

দ্বিতীয় ফোনটাই করেছিলাম রাজ চক্রবর্তীকে। রাজকে ফোন করে বললাম, আমরা এই শনিবার স্পেশাল স্ক্রিনিং হচ্ছে আমি চাই তুমি এসো। এই যে বলা হচ্ছে দুদিন আগে জানানো হয়েছে তা কিন্তু নয়। 

প্রসঙ্গত, এই বিতর্কের শুরু এক সাক্ষাত্‍কারের মাধ্যমে। দেবকে জিজ্ঞেস করা হয়, ধূমকেতু যদি এখন হতো, তাহলে কি শুভশ্রীকে এই চরিত্রে কাস্ট করতেন দেব? সেই উত্তরেই দেব জানান যে "নির্ভর করছে, শুভশ্রী কোন স্টেজে থাকত। আমি যদি সুযোগ পেতাম তাহলে শুভশ্রীকেও সুযোগ দিতে হত। কিন্তু আমার চরিত্র কী ডিমান্ড করছে সেটাও আমাকে দেখতে হত। 

'আমার চরিত্র যদি শুভশ্রীকে হিরোইন হিসাবে ডিমান্ড না করে, ওই বয়সটা, ওই সারল্য, শুভশ্রীর মধ্যে যদি সেই সারল্য না থাকত, তাহলে অন্য অভিনেত্রীকে বেছে নিতে হত। শুভশ্রীর জায়গায় তখন অন্য কেউ কাজ করত। তবে প্রমিস রাখতে ওকে অন্য একটা রোল দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম ও করবে কি করবে না।' 

তারপরই দেব কী করে এরকম মন্তব্য করতে পারেন, তা ভেবেই অবাক শুভশ্রী। বলেন, 'একজন সংবেদনশীল মানুষ কীভাবে এই ধরনের কথা বলে, আমার জানা নেই। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এরকম একটা অসম্মানজনক মন্তব্য, যেখানে তুমি একটা ছবির প্রচার করছ, একজন হিরোইনের সঙ্গে। আমি সত্যিই জানি না…।'

