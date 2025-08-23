English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Diamond Harbour FC: ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার! সমর্থকদের উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা তুঙ্গে, অভিষেকেই কাপজয়ের আশা..

Diamond Harbour FC:  ডুরান্ডেও 'ডায়মন্ড মডেল'। অভিষেকেই  ডুরান্ড ফাইনালে  ডায়মন্ড হারবার এফসি।   প্রিয় ক্লাবের জয়ের আশায় কেউ মসজিদে প্রার্থনা করেছেন, কেউ আবার পুজো দিয়েছেন মন্দিরে।  ডায়মন্ড হারবার জুড়ে উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা তুঙ্গে।

| Aug 23, 2025, 04:31 PM IST
1/7

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

নকিবুদ্দিন গাজি: ডুরান্ডেও 'ডায়মন্ড মডেল'। অভিষেকেই বাজিমাত! সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি। কাপ কি আসবে?  প্রিয় ক্লাবের জয়ের আশায় কেউ মসজিদে প্রার্থনা করেছেন, কেউ আবার পুজো দিয়েছেন মন্দিরে। ফাইনালের আগে ডায়মন্ড হারবার জুড়ে উচ্ছ্বাস-উন্মাদনা তুঙ্গে।

2/7

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ক্লাব।  আই লিগের টিম হিসেবে এবারই প্রথম ডুরান্ড কাপে খেলছে ডায়মন্ড হারবার। কোচ, কিবু ভিকুনা। 

3/7

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

ডুরান্ডের গ্রুপ পর্যায় দুটি ম্যাচে রীতিমতো দাপট সঙ্গে খেলে  জিতেছিল  ডায়মন্ড। 

4/7

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

গ্রুপের শেষ ম্য়াচে অবশ্য় মোহনবাগান  কাছে পাঁচ গোলে হারতে হয়েছিল। 

5/7

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

 কোয়ার্টার ফাইনালে জামশেদপুরে গিয়ে জামশেদপুর এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনাল পৌঁছে যায় ডায়মন্ড হারবার এফসি।

6/7

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতীতে রুদ্ধশ্বাস সেই ম্য়াচেই জিতে এবার নর্থ ইস্ট এফসির বিরুদ্ধে ফাইনালে নামছে কিবু ভিকুনার দল।

7/7

ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

ক্লাবের সমর্থকেরা আশাবাদী, এ বার ডুরান্ড কাপের ট্রফি আসবে ডায়মন্ড হারবারেই। সকালে ক্লাবের জার্সি  ও পতাকা নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের মিছিল বের করেছিলেন তাঁরা। বেলা গড়াতেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কয়েক হাজার সমর্থকরা।

