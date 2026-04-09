  • Diamond Plaza Kolkata: ৩৪৭৫০০০০০০ টাকা, বিক্রি হয়ে গেল যশোর রোডের বিখ্যাত ডায়মন্ড প্লাজা মল, শুনেছেন কি?

Diamond Plaza Kolkata Sold: কলকাতার আইকনিক সাউথ সিটি মলের পরেই বিক্রি হয়ে গেল যশোর রোডের ডায়মন্ড প্লাজা মল।  ইনভেস্টমেন্ট জায়ান্ট ব্ল্যাকস্টোনই কলকাতায় দ্বিতীয় শপিং মল কিনল  

| Apr 09, 2026, 02:36 PM IST
সাউথ সিটি মল

South City Mall

গতবছর জুনেই মালিকানা হস্তান্তর হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত সাউথ সিটি মল। এবার বিক্রি হয়ে গেল যশোর রোডের ডায়মন্ড প্লাজা মল। আর এবার মল কিনল মার্কিনি ইনভেস্টমেন্ট জায়ান্ট ব্ল্যাকস্টোন। তারাই সাউথ সিটি কিনেছে। ৩২৫০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল এই মল।   

ডায়মন্ড প্লাজা মল

Diamond Plaza Kolkata

৬৮ যশোর রোড, শ্যামনগর, সাতগাছি, কলকাতা ৭০০০৫৫। ডায়মন্ড প্লাজার এটাই ঠিকানা। ব্ল্যাকস্টোন গ্রুপ-সমর্থিত রিটেইল-বাণিজ্যকেন্দ্রিক রিয়াল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (আরইআটি) নেক্সাস সিলেক্ট ট্রাস্ট। এই সংস্থাই ডায়মন্ড প্লাজা অধিগ্রহণের জন্য চুক্তি সই করেছে। 

নেক্সাস সিলেক্ট ট্রাস্ট

Nexus Select Trust

কলকাতায় এটাই সংস্থার প্রথম মল অধিগ্রহণ, এর মাধ্যমে পূর্ব ভারতে তাদের উপস্থিতি আরও বাড়াল তারা। বর্তমানে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে নেক্সাস এসপ্ল্যানেড মলও নেক্সাস সিলেক্ট ট্রাস্টের।   

ট্রাস্টের সম্প্রসারণ

Nexus Select Trust Expansion

দেশ জুড়ে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২, দুই ধরনের বাজার মিলিয়ে ট্রাস্টটির পোর্টফোলিওতে মোট ১৯টি মল রয়েছে। ১.১ কোটি বর্গফুটের পোর্টফোলিও বাড়াতে আরইআটি এতদিন মূলত মেট্রো শহরগুলির উপর জোর দিয়েছে। ট্রাস্ট ম্যানেজাররা বাছাই করা টিয়ার-২ শহরেও উপস্থিতি বাড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে বাড়তে থাকা ক্রেতা-ভিত্তিকে লক্ষ্য করেই এই পরিকল্পনা। এই সব শহরের মধ্যে রাজধানীগুলির পাশাপাশি ইন্দোর, উদয়পুর, মাইসুরু ও ম্যাঙ্গালুরুর মতো শহরও রয়েছে, যেখানে নেক্সাসের ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সম্পত্তির মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে।  

ডায়মন্ড প্লাজার মালিকানা

Diamond Plaza Owner

ডায়মন্ড প্লাজার মালিক ডায়মন্ড গ্রুপ, কলকাতার কাজারিয়া পরিবারের মালিকানাধীন। এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন বিবেক কাজারিয়া ও শ্রেয়াংশ কাজারিয়া। এই শহরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক, দুই ধরনের রিয়াল এস্টেট বাজারেই সংস্থার উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি।  

৩৪৭৫০০০০০০ টাকা

Rs 347 crore

ডায়মন্ড গ্রুপের কাছ থেকে ৩৪৭.৫০ কোটি টাকায় এই অধিগ্রহণ করেছে নেক্সাস সিলেক্ট ট্রাস্ট। নিয়ন্ত্রক সংস্থায় জমা দেওয়া নথি অনুযায়ী আগামী চার মাসের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা।  

পুরো লিজেই ডায়মন্ড প্লাজা

Fully Leased Diamond Plaza

ডায়মন্ড প্লাজা পুরোপুরি লিজে রয়েছে। মলের মোট ভাড়াযোগ্য এলাকা প্রায় ২.৪৪ লক্ষ বর্গফুট। ২০১১ সাল থেকে যা চালু রয়েছে। বর্তমানে মলওয়ালারা প্রতি বর্গফুটে মাসে প্রায় ১২৪ টাকা হারে ‘ওয়ার্ম-শেল’ ভাড়া নিচ্ছেন, যা ওই এলাকার বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য় রেখেই।   

Deadliest Python Swallow Goat: ১৬ ফুটের ভয়ংকর পাইথন গিলল আস্ত ছাগল; দৈত্যাকার সরীসৃপের ত্রাসে কাঁপছে এলাকা

