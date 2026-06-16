/Digha Jagannath Temple: পুরীর আপত্তিতে দীঘার মন্দির থেকে এবার সরিয়ে ফেলতে হবে জগন্নাথদেবের মূর্তিও! কেন?

পাথরের দেবমূর্তি সরাতে হবে, ওডিশার নয়া দাবি। তারা বলছে, বদলে হোক দারুব্রহ্ম। 'ধাম' বিতর্কের পরে দীঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে এবার নয়া বিতর্ক। কেন?
কারণ, পুরীর সেবাইত ও ভক্তেরা বলেছেন, জগন্নাথের প্রস্তরমূর্তি পুজো করা শাস্ত্রবিরোধী।
তাঁদের দাবি, ভগবান জগন্নাথ দেবের পুজো পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন, তা করতে হবে পুরীর পুজোর নিয়ম মেনেই। এতে যেমন ঐতিহ্য রক্ষা পাবে, তেমনই পুররী সঙ্গে সংহতিরক্ষাও হবে।
দারুব্রহ্মই
দীঘার সেবায়েতদের তরফে এ নিয়ে অবশ্য কোনও নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত হয়নি। বরং, এক সেবায়েত জানিয়েছেন, ঐতিহ্যমতে, শ্রীমন্দিরের মহাপ্রভুর মূর্তি কাঠেরই, আমাদেরও এটা মেনে চলা জরুরি। যে আপত্তি তখন নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কানে তোলেননি বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ।
আরও জানা যাচ্ছে, দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে বেদীতে যে প্রস্তর দেবমূর্তি আছে, তা রথে তোলা যাবে না। আগেই নাকি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল, পাথরের জগন্নাথমূর্তি না তৈরি করতে।
এখন যেটা করতে হবে সেটা হল, নতুন করে যে দারুমূর্তি তৈরির কথা হয়েছে, সেটি নিয়ে রথযাত্রা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে, ওদিকে মন্দিরের ভিতরে পুজো পাবেন আগের ওই প্রস্তর মূর্তিই।
শুধু তাই নয়, ইসকনের উপরও বেজায় খাপ্পা শ্রীমন্দির কর্তৃপক্ষ। ইসকন আলাদা দিনে রথযাত্রা পালন করে। এটা নিয়ে পুরীর আপত্তি আছে। তারা এ নিয়ে আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রীর কাছেও দরবার করতে পারে। তারা চাইছে, সারা বিশ্বে একই দিনে জগন্নাথের রথযাত্রা হোক।