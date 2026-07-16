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ঝাঁটা থেকে চাকা, দীঘার রথযাত্রায় এক বছরেই ওলটপালট সব! নতুন চমকেই গড়াবে রথ

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:59 AM IST

Digha Rath Yatra 2026: দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের দ্বিতীয় বছরের রথযাত্রায় এবার বড়সড় আমূল বদল এসেছে। গতবারের যান্ত্রিক ত্রুটি এড়াতে রথের চাকায় এবার লোহার বেড়ির বদলে টায়ার লাগানো হয়েছে। ভিআইপি সংস্কৃতি কমিয়ে এবার সাধারণ মানুষের হাতে রথের রশি তুলে দেওয়া হচ্ছে।

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কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রথই পথ দেখিয়েছিল হয়ত। তাই কী বদলে গেল বাংলা! প্রভু জগন্নাথই জানেন। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের কথা বলছি। ঠিক একবছরে কত বদল। বলা যায়, আমুল বদল। কীরকম? ১) মন্দিরের নামে বদল-- ধাম ছিল, হল মন্দির।  ২) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থে কেনা সোনার ঝাঁটার বদলে নতুন সোনালী ঝাঁটা।

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৩) রথের চাকায় বদল। গতবার অঘটন ঘটেছিল। এবার টায়ারের চাকা ৪) ভিআইপি কালচারে বদল এনে রথের রশি আমজনতার কাছে।  

 

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সৈকতশহর দীঘার রাজপথে দ্বিতীয়বার গড়াতে চলেছে প্রভু জগন্নাথের রথের চাকা। বৃহস্পতিবার বিশ্বাস, ঐক্য, ভক্তি ও মানবতার আধ্যাত্মিক মেলবন্ধনে হাজার হাজার ভক্তের রশির টানে প্রভু জগন্নাথদেব মূল মন্দির থেকে পৌঁছাবেন মাসিরবাড়ি। তার প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে। রথ, মন্দির চত্বর থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট-সর্বত্রই সেজে উঠেছে। দীঘা জগন্নাথ মন্দিরের দ্বিতীয় বছরের রথযাত্রায় নতুন আকর্ষণ পুরীর রাজমুকুট। 

 

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রথযাত্রার দিন জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার মাথায় চড়ানো হবে পুরী থেকে আনা বিশেষ রাজমুকুট। এছাড়া পুরীর রথযাত্রার সমস্ত নিয়ম মেনে জাঁকজমক ও জৌলুসের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা উৎসব পালিত হবে। রঙিন আলোকমালায় মন্দির প্রাঙ্গণ সেজে উঠেছে জগন্নাথদেবের মাসিরবাড়ি পর্যন্ত এলাকা। 

 

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গতবছর প্রথমবার রশি টেনে রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন মন্ত্রী-আমলাদের উপস্থিতিতে ব্যাপক নিরাপত্তার কারণে রথের রশির কাছে ভক্তরা সরাসরি পৌঁছতে পারেননি। তবে এবারে একেবারে রথের রশি টানতে পারবে সাধারণ মানুষ।

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উল্লেখ্য, গতবছর প্রথমবার জগন্নাথদেবের রথের চাকা গড়ানো শুরু হতেই বেশকিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। রথের চাকার উপর জড়ানো লোহার বেড়ি খুলে গিয়েছিল। যাত্রাপথে বারবার থমকে গিয়েছিল রথ। ফলে তিনটি রথ পৌঁছাতে বেশ দেরি হয় মাসিরবাড়িতে। এবছর তাই চাকায় বদল আনা হয়েছে। রথের চাকায় লোহার বেড়ি খুলে চাকায় লাগানো হয়েছে টায়ার। চাকায় টায়ার লাগানোর পর মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে সম্প্রতি সফলভাবে তিনটি রথের ট্রায়াল রানও করা হয়েছে।

TAGS:
Digha Jagannath Temple
Digha Rath Yatra

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