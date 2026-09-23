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ফুঁসছে সাগর! দীঘা-মন্দারমণিতে রাক্ষুসে ঢেউয়ের তাণ্ডব, ল্যান্ডফলের আগেই জারি চূড়ান্ত সতর্কতা

Written BySoumita Khan
Published: Sep 23, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:44 AM IST

পর্যটকদের সতর্ক করতে সৈকতে বাড়তি পুলিস ও নুলিয়া মোতায়েন করা হয়েছে। মাইকিং করে সবাইকে সমুদ্রের জল থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আজ বিকেলেই নিম্নচাপটি ল্যান্ডফল করবে এবং সন্ধ্যায় রাজ্যে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

উত্তাল উপকূলের সমুদ্র1/6

উত্তাল উপকূলের সমুদ্র

কিরণ মান্না: দফায় দফায় বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশের মধ্যেই উত্তাল হয়ে উঠেছে দীঘা, মন্দারমণি-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলের সমুদ্র। 

উত্তাল উপকূলের সমুদ্র2/6

উত্তাল উপকূলের সমুদ্র

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ আরও বাড়ছে। 

শুরু মাইকিং3/6

শুরু মাইকিং

পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সমুদ্রের কাছাকাছি থাকা পর্যটকদের দ্রুত সরে যাওয়ার জন্য পুলিসের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে।

মোতায়েন অতিরিক্ত পুলিস4/6

মোতায়েন অতিরিক্ত পুলিস

দীঘা ও মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে অতিরিক্ত পুলিস ও নুলিয়া মোতায়েন রাখা হয়েছে। পর্যটকদের সমুদ্রের জলে না নামার পাশাপাশি সমুদ্রের কাছাকাছি না যাওয়ার জন্যও বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। উপকূলের পাশাপাশি জেলা জুড়েই আকাশ মেঘলা এবং দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে।

পরিস্থিতির উপর নজরদারি5/6

পরিস্থিতির উপর নজরদারি

জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

ল্যান্ডফল কখন, কোথায়?6/6

ল্যান্ডফল কখন, কোথায়?

ইতোমধ্যেই আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফলের সময় এগিয়ে এসেছে। আজ বিকেল ৩টে থেকে ৬টার মধ্যে ল্যান্ডফল হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম উপকূলে ল্যান্ডফল। সন্ধে থেকেই প্রবল বৃষ্টি রাজ্যে।

TAGS:
Bay of Bengal depression

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