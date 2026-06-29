Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /যাত্রী সুবিধার্থে শিয়ালদা স্টেশনে রেলের বিরাট উদ্যোগ, চালু হয়ে গেল... ঠিক ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে

যাত্রী সুবিধার্থে শিয়ালদা স্টেশনে রেলের বিরাট উদ্যোগ, চালু হয়ে গেল... ঠিক ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 29, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:01 PM IST

Sealdah Station: রেলের উদ্যোগে চালু হওয়া নয়া এই ব্যবস্থায় দূরপাল্লা থেকে নিত্যযাত্রী, সবারই সুবিধা হবে।

শিয়ালদা স্টেশনে নয়া পরিষেবা1/10

শিয়ালদা স্টেশনে নয়া পরিষেবা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাত্রীদের সুবিধার্থে শিয়ালদা স্টেশনে রেলের তরফে চালু করা হল নয়া পরিষেবা। 

শিয়ালদা স্টেশনে ডিজিটাল লকার 2/10

শিয়ালদা স্টেশনে ডিজিটাল লকার

দূরপাল্লা থেকে নিত্যযাত্রী, সবার সুবিধার জন্যই শিয়ালদা স্টেশনে ডিজিটাল স্মার্ট লাগেজ লকার চালু করল রেল। 

১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে3/10

১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে

শিয়ালদা স্টেশনের ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে এই ডিজিটাল স্মার্ট লাগেজ লকার রাখা হয়েছে। 

কীভাবে অপারেট করবেন4/10

কীভাবে অপারেট করবেন

লাগেজ রাখার জন্য কীভাবে অপারেট করবেন এই ডিজিটাল লকার? ডিসপ্লেতে স্টোর বা পিক-আপ দুই অপশনই রয়েছে।

স্টোর বাটনে ক্লিক5/10

স্টোর বাটনে ক্লিক

জিনিস জমা রাখতে প্রথমে স্টোর বাটনে ক্লিক করে নিজের ফোন নম্বর দিয়ে ওটিপি দিয়ে লগ ইন করুন।

সুবিধা মতো লকার বাছুন6/10

সুবিধা মতো লকার বাছুন

এরপর নাম, ইমেইল আইডি দিয়ে শর্তাবলি সাবমিট করুন। তারপর আপনার সুবিধা মতো লকার বেছে নিন।

UPI দিয়ে পেমেন্ট7/10

UPI দিয়ে পেমেন্ট

লকার বাছার পর UPI দিয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট করুন। তাহলেই আপনার বাছাই করা লকার খুলে যাবে। 

জিনিস রেখে বন্ধ করে দিন8/10

জিনিস রেখে বন্ধ করে দিন

এরপর জিনিস রেখে লকারের দরজা বন্ধ করে দিন। লকারের দরজা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে নিন। 

সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপোস নয়9/10

সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপোস নয়

বলাই বাহুল্য যে রেলের তরফে এই লকারে জিনিসের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না। 

একইভাবে পিকআপও10/10

একইভাবে পিকআপও

আপনার জিনিসের সুরক্ষা থাকবে একদম গ্যারান্টেড। পিকআপের সময়ও একইভাবে সিস্টেম অপারেট করে আপনার জিনিস পেয়ে যাবেন।

TAGS:
Sealdah station
Digital Locker

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৯৬ ঘণ্টা পরেও ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের শ্মশানে প্রাণের ম্যাজিক! অন্ধকার গর্ত থেকে উদ্
Father-son Rescued23 min ago
2
Round of 3224 min ago
3
Anti Social Activities Bill46 min ago
4
Bank holidays49 min ago
5
Modi Cabinet Reshuffle55 min ago