/যাত্রী সুবিধার্থে শিয়ালদা স্টেশনে রেলের বিরাট উদ্যোগ, চালু হয়ে গেল... ঠিক ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে

Sealdah Station: রেলের উদ্যোগে চালু হওয়া নয়া এই ব্যবস্থায় দূরপাল্লা থেকে নিত্যযাত্রী, সবারই সুবিধা হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাত্রীদের সুবিধার্থে শিয়ালদা স্টেশনে রেলের তরফে চালু করা হল নয়া পরিষেবা।
দূরপাল্লা থেকে নিত্যযাত্রী, সবার সুবিধার জন্যই শিয়ালদা স্টেশনে ডিজিটাল স্মার্ট লাগেজ লকার চালু করল রেল।
শিয়ালদা স্টেশনের ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে এই ডিজিটাল স্মার্ট লাগেজ লকার রাখা হয়েছে।
লাগেজ রাখার জন্য কীভাবে অপারেট করবেন এই ডিজিটাল লকার? ডিসপ্লেতে স্টোর বা পিক-আপ দুই অপশনই রয়েছে।
জিনিস জমা রাখতে প্রথমে স্টোর বাটনে ক্লিক করে নিজের ফোন নম্বর দিয়ে ওটিপি দিয়ে লগ ইন করুন।
এরপর নাম, ইমেইল আইডি দিয়ে শর্তাবলি সাবমিট করুন। তারপর আপনার সুবিধা মতো লকার বেছে নিন।
লকার বাছার পর UPI দিয়ে কিউআর কোড স্ক্যান করে পেমেন্ট করুন। তাহলেই আপনার বাছাই করা লকার খুলে যাবে।
এরপর জিনিস রেখে লকারের দরজা বন্ধ করে দিন। লকারের দরজা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে নিন।
বলাই বাহুল্য যে রেলের তরফে এই লকারে জিনিসের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না।
আপনার জিনিসের সুরক্ষা থাকবে একদম গ্যারান্টেড। পিকআপের সময়ও একইভাবে সিস্টেম অপারেট করে আপনার জিনিস পেয়ে যাবেন।