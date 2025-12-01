Dilip Ghosh Honeymoon: PHOTOS | 'এমনকি জলের তলায়...' বিয়ের ৭ মাস পর হানিমুনে দিলীপ ঘোষ! 'বন্ডিং' থেকে 'স্পেশাল মোমেন্টস' রিঙ্কু বললেন...

Dilip Ghosh Honeymoon: PHOTOS | 'এমনকি জলের তলায়...' বিয়ের ৭ মাস পর হানিমুনে দিলীপ ঘোষ! 'বন্ডিং' থেকে 'স্পেশাল মোমেন্টস' রিঙ্কু বললেন...
Dilip Ghosh Rinku Majumdar Honeymoon: SIR, সংসদে শীতকালীন অধিবেশন, বছর ঘুরলেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, এই সব কিছুর মধ্যে ডিসেম্বরের শুরুতেই বাজারে এখন গরমাগরম খবর দিলীপ ঘোষের হানিমুন (Dilip Ghosh Honeymoon)। বলা ভালো, খবরের দুনিয়ায় এই মুহূর্তে হটকেক এখন দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদারের হানিমুন (Dilip Ghosh Rinku Majumdar Honeymoon)। কোথায় হানিমুনে গেলেন দিলীপ ঘোষ? রইল ছবি, সঙ্গে নবদম্পতির ভাগ করে নেওয়া হানিমুন অভিজ্ঞতার কথাও।
1/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
2/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
3/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
4/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
5/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
6/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
7/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
8/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
9/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
10/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
11/11
দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন
