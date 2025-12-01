English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dilip Ghosh Honeymoon: PHOTOS | 'এমনকি জলের তলায়...' বিয়ের ৭ মাস পর হানিমুনে দিলীপ ঘোষ! 'বন্ডিং' থেকে 'স্পেশাল মোমেন্টস' রিঙ্কু বললেন...

Dilip Ghosh Rinku Majumdar Honeymoon: SIR, সংসদে শীতকালীন অধিবেশন, বছর ঘুরলেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, এই সব কিছুর মধ্যে ডিসেম্বরের শুরুতেই বাজারে এখন গরমাগরম খবর দিলীপ ঘোষের হানিমুন (Dilip Ghosh Honeymoon)। বলা ভালো, খবরের দুনিয়ায় এই মুহূর্তে হটকেক এখন দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদারের হানিমুন (Dilip Ghosh Rinku Majumdar Honeymoon)। কোথায় হানিমুনে গেলেন দিলীপ ঘোষ? রইল ছবি, সঙ্গে নবদম্পতির ভাগ করে নেওয়া হানিমুন অভিজ্ঞতার কথাও। 

| Dec 01, 2025, 12:05 PM IST
1/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের ৭ মাস পর, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে অবশেষে হানিমুনে দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদার। ২০২৫-র ১৮ এপ্রিল রিঙ্কু মজুমদারকে বিয়ে করেন দিলীপ ঘোষ। সংঘ পরিবারের একজন হয়েও বিয়ের পিঁড়িতে বসায় দিলীপ ঘোষকে নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে চর্চা হয়েছিল অনেক। 

2/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

শোনা যায়, দলের তরফে বারণও এসেছিল। কথা হয়েছিল তাঁর বেশি বয়সে বিয়ে নিয়েও। তবে বরাবরই 'কুছ পরোয়া নেহি' এই অ্যাটিটিউড নিয়ে চলা দিলীপ ঘোষ নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে বিয়ে করেন রিঙ্কু মজুমদার। 

3/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

ছেলের বিয়ে নিয়ে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষের বৃদ্ধা মা। দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানিয়েও ছিলেন যে, তাঁর বৃদ্ধা মায়ের দেখভালের জন্য-ই তাঁর এই বিয়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিয়ের এক মাসের মাথাতেই রিঙ্কু মজুমদারের ছেলে সৃঞ্জয় দাশগুপ্তর আকস্মিক মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তোলে। 

4/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

ছেলের মৃত্যুতে মায়ের আবার বিয়ে নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সোশ্যাল মিডিয়ার নীতিপুলিসরা কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মা রিঙ্কুকে। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন রিঙ্কু মজুমজারও। ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন। 

5/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

তবে সেইসব লড়াই কাটিয়ে উঠে অবশেষে সামনের দিকে এগোনো। রিঙ্কু মজুমদারের কথায়, অনেকেই তাঁদের একটা দমবন্ধকর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে চাইছিল। সেই সব বাধা, দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন।

6/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

৫ দিনের জন্য আন্দামানে বেড়াতে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদার। রিঙ্কু মজুমদার জানিয়েছে, কোনও একটা বিচে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আর তাই আন্দামানকে বেছে নেওয়া। 

7/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

প্রসঙ্গত, সংঘের সদস্য হয়ে দীর্ঘদিন আন্দামানে দিলীপ ঘোষ, দীর্ঘ সাড়ে ৮ বছর। তাই আন্দামানকে দিলীপ ঘোষ চেনেন হাতের তালুর মতোই। রিঙ্কু ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই বহু মানুষ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ছবি তুলেছেন তাঁদের সঙ্গে। 

8/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

রিঙ্কুর কথায়, হোটেল থেকে ক্রুজ, সর্বত্র ছবি তোলার হিড়িক! বিচে হাঁটার সময়ও লোকে এগিয়ে এসে কথাা বলছেন, ছবি তুলছেন! এমনকি হ্যাভলকে জলে নামার পর, জলের মধ্যেও এগিয়ে এসে কথা বলে এক বাবা-ছেলে জুটি! 

9/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

বিচে ছবি তুলেছেন দিলীপ-রিঙ্কুও। আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপের বিচ ঘুরে দেখেন তাঁরা। ঘুরেছেন সেলুলার জেলও। বঙ্গ রাজনীতির 'লৌহপুরুষ' দিলীপ ঘোষকে দেখা গেল এক অন্য মুডে, মেজাজে!

10/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

রিঙ্কু জানিয়েছেন, তাঁর ছেলেরও তাঁদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল! কিন্তু সেটা আর হল না, নিয়তি অন্য কথা লিখে রেখেছিল... তবে এই ট্যুরের প্রতিটা মুহূর্ত তাঁদের কাছে খুব স্পেশাল ছিল বলে জানিয়েছেন দিলীপ ঘরণী। 

11/11

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

দিলীপ-রিঙ্কুর হানিমুন

রিঙ্কু বলেন, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আজীবন তাঁদের এই বন্ডিংটাই থাকুক, সেটাই চান তিনি। ২৪ নভেম্বর ছিল রিঙ্কু মজুমদারের জন্মদিন। তার আগে ২৩ তারিখ-ই ৫ দিনের ট্রিপে আন্দামান উড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।

