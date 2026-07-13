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মন্ত্রী থেকে গায়ক, মাইক হাতে দিলীপের দামামা! এবার রাজনীতির ময়দান কাঁপাবে 'ঝালমুড়ি' গান

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:41 AM IST

Dilip Ghosh: দিলীপ ঘোষের গলায় খুব শীঘ্রই 'ঝালমুড়ি' নিয়ে একটি গান শোনা যাবে। নিউটাউন ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণ শেষে চিনার পার্কের স্টুডিওতে গিয়ে তিনি গানটি রেকর্ড করেন।

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নান্টু হাজরা: ঝালমুড়ি নিয়ে গান এবার শোনা যাবে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কণ্ঠে।

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খুব শীঘ্রই গোটা বাংলার মানুষ দিলীপ ঘোষের গলায় শুনতে পারবেন ঝালমুড়ি নিয়ে গান।

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সোমবার সকালে নিউটাউন ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণ সেরে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ সোজা চলে যান চিনার পার্কের কাছে একটি স্টুডিয়োতে। সেখানেই ঝালমুড়ি নিয়ে গানে গলা মেলালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে এসে ঝাল মুড়ি খান। সেই থেকে ঝাল মুড়ি বাংলা তথা গোটা মানুষের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

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এরপর ঝালমুড়ি নিয়েই গান বাঁধলেন শিল্পী লোকেশ গিরি এবং তাঁর স্ত্রী শিল্পী রিমাশ্রী। আজ ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণ সেরে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ চলে যান সেই গান রেকর্ড করতে। খুব শীঘ্রই দিলীপ ঘোষের ঝালমুড়ি নিয়ে গাওয়া গান আসতে চলেছে। এবার সংগীত শিল্পী হিসাবে দেখা যাবে দিলীপ ঘোষকে। 

TAGS:
Dilip Ghosh Jhalmuri Song

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