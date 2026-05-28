Anik Dutta Last Rites: শুক্রে শেষবারের মতো নন্দনে যাবেন অনীক দত্ত, এরপর NT1 স্টুডিয়ো হয়ে শেষযাত্রায় পরিচালক

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 28, 2026, 11:03 PM IST|Updated: May 28, 2026, 11:31 PM IST

Director Anik Dutta Funeral: শেষযাত্রায় টলিউডের চেনা আঙিনাতেই ফিরছেন অনীক দত্ত। শুক্রবার সকালে নন্দন হয়ে এনটি ওয়ান স্টুডিয়োয় শায়িত থাকবে প্রয়াত পরিচালকের মরদেহ। সেখান থেকেই মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে কেওড়াতলা শ্মশানে। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ইতোমধ্যেই সুইডেন থেকে কলকাতা পৌঁছেছেন কন্যা ঐশী। অন্যদিকে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এল মারাত্মক অভ্যন্তরীণ আঘাতের ছবি। 

শেষযাত্রায় অনীক দত্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্তের শেষকৃত্য। প্রথমে বিনোদন জগতে খবর ছড়িয়েছিল যে, সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’-এর পরিচালককে। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অনীকের পরিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তেমন কিছুই হচ্ছে না। 

বাবার আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে বৃহস্পতিবারই সুইডেন থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন অনীকের কন্যা ঐশী দত্ত। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি ‘পিস ওয়ার্ল্ড’-এ যান প্রয়াত পরিচালককে শেষবারের মতো দেখতে।

পরিচালকের প্রাক্তন স্ত্রী সন্ধি দত্ত ও কন্যা ঐশীর তরফ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বার্তায় জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এনটি ওয়ান স্টুডিয়োর চতুর্থ তলায় শায়িত থাকবে অনীক দত্তের মরদেহ। সেখানে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, চলচ্চিত্র জগতের সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুরাগীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারবেন।

শুক্রবার সকালে ‘পিস ওয়ার্ল্ড’ থেকে প্রথমে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে নন্দনে। এরপর এনটি ওয়ান স্টুডিয়োয়। সেখান থেকে সরাসরি কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে শেষকৃত্যের জন্য। পরিবারের পক্ষ থেকে অনীকের অনুরাগী ও সহকর্মীদের এই শেষযাত্রায় শামিল হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্র‍য়াত পরিচালক অনীক দত্ত অন্তিমযাত্রা সূচী (২৯/০৫/২৬)

১)পিস ওয়ার্ল্ড সকাল ৯ টা ২) নন্দন সকাল ১০ টা ৩) টালিগঞ্জ NT1 স্টুডিও ১১ টা ৪) কেওড়াতলা মহাশ্মশান ১ টা।

প্রসঙ্গত গত বুধবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতায় প্রাক্তন স্ত্রীর আবাসন চার তলার ছাদ থেকে পড়ে আত্মঘাতী হন অনীক দত্ত। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। এরপরই এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালে তাঁর ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, উপর থেকে পড়ার ফলে পরিচালকের দেহ এবং মস্তিষ্কে মারাত্মক অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়েছে। মাথার বাঁ দিকের খুলির হাড় এবং বাঁ দিকের পাঁজর ভেঙে গিয়েছে। বাঁ দিকের কোমর ভেঙেছে এবং বাঁ পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। মুখ, পিঠ ও কোমরের বাঁ দিকে তীব্র ঘর্ষণের চিহ্ন মিলেছে। ফুসফুসেও রক্ত জমাট বেঁধেছিল বলে প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর এমন মর্মান্তিক ও আকস্মিক পরিণতিতে শোকস্তব্ধ গোটা টলিউড।

