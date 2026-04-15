Prabhat Roy Becomes Grandfather: নববর্ষেই একতার কোল আলো করে এল 'রায়বাঘিনী', আনন্দে আত্মহারা দাদু প্রভাত রায়

Ekta Bhattacharya Blessed with Baby: পয়লা বৈশাখের ভোরেই পরিচালক প্রভাত রায়ের ঘরে এল নতুন অতিথি! নাতনি হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত দাদু প্রভাত রায়। আদরের নাতনিকে ‘রায়বাঘিনী’ নামে সম্বোধন করেন বর্ষীয়ান পরিচালক। আবেগঘন পরিচালক লেখেন, "নববর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহার। জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। দাদু হলাম, আয়ু আরও একটু বাড়ল। নাতনি চেয়েছিলাম, উপরওয়ালা আশাপূরণ করলেন।" 

| Apr 15, 2026, 04:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের শুরুর দিনটি বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রবীণ পরিচালক প্রভাত রায়ের কাছে হয়ে থাকল চিরস্মরণীয়। নববর্ষের ভোরেই তাঁর পরিবারে এল নতুন সদস্য। 

কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন তাঁর কন্যা একতা ভট্টাচার্য। নাতনি হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত দাদু প্রভাত রায়। আদরের নাতনিকে ‘রায়বাঘিনী’ নামে সম্বোধন করেন বর্ষীয়ান পরিচালক।

বছরের প্রথম দিন, সকাল ৬টা ১৭ মিনিটে একতার কোল আলো করে আসে এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান। এই খুশির খবর সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিতে দেরি করেননি পরিচালক। 

আবেগঘন পরিচালক লেখেন, "নববর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহার। জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। দাদু হলাম, আয়ু আরও একটু বাড়ল। নাতনি চেয়েছিলাম, উপরওয়ালা আশাপূরণ করলেন।" চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে মা ও নবজাতক দুজনেই সুস্থ আছেন।

প্রভাত রায়ের জীবনে একতা ভট্টাচার্য তাঁর নিজের সন্তানের মতো। এক দুঃসময়ে যখন পরিচালক বেঁচে থাকার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন একতাই তাঁকে আগলে রেখেছিলেন। 

পরিচালক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানান, "ঈশ্বর আমায় একতার মতো সন্তান দিয়েছেন। আজ নাতনিকে পেয়ে আমি নতুন জীবন ফিরে পেলাম।" 

উল্লেখ্য, এ বছরের শুরুর দিনেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার সুখবর দিয়েছিলেন তাঁরা। প্রভাত রায়ের দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল তাঁর নাতনি হোক, নববর্ষের সকালে সেই স্বপ্নই বাস্তব হলো।

সন্তান জন্ম দেওয়ার ঠিক আগের দিন পর্যন্ত ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে গিয়েছেন টলিউডের পোস্টার গার্ল একতা ভট্টাচার্য। 

সামনেই বেশ কিছু বড় প্রোজেক্টের মুক্তি। তাই হাসপাতালে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত টিমের সঙ্গে লোগো ও পোস্টার ডিজাইনের কাজ সামলেছেন তিনি। একদিকে কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আর অন্যদিকে মাতৃত্বের স্বাদ— সব মিলিয়ে একতার কাছেও এই নববর্ষ এক অনন্য প্রাপ্তি।

টলিউডের এই বর্ষীয়ান পরিচালকের ঘর এখন ‘রায়বাঘিনী’র আগমনে উৎসবমুখর। অনুরাগী থেকে শুরু করে টলি-পাড়ার সতীর্থরা সকলেই নতুন মা-বাবা ও দাদুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

