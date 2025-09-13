English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: পুজোর মুখে দুর্যোগ! ৯ জেলায় তুমুল বৃষ্টি, আবহাওয়ার বড় আপডেট...

West Bengal Weather Update: কাল রবিবার ফের বাড়বে বৃষ্টির সম্ভাবনা।  ৯ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। রবিবার ও সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে উত্তরের পাঁচ জেলাতেই।

| Sep 13, 2025, 08:59 AM IST
আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণের ৬ জেলা গতকাল মাঝারি বৃষ্টি পেলেও কলকাতার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। শহরের কোনও কোনও এলাকায় খুব অল্প সময়ের জন্য নামমাত্র বৃষ্টিতে আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে অস্বস্তি। কলকাতা বাদে দক্ষিণের সমস্ত জেলা গতকাল কোথাও হালকা কোথাও মাঝারি বৃষ্টি পেয়েছে। বজ্রপাতের বেশি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। 

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

আজ শনিবার দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও খুব বেশি বৃষ্টি বা স্বস্তি ফেরার সম্ভাবনা কম।   

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

কাল রবিবার ফের বাড়বে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও পূর্ব দিকের জেলায়। ৯ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।  

দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট

সোমবার ফের দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়তে পারে সপ্তাহের শুরুতে। বিঘ্নিত হতে পারে পুজোর প্রস্তুতি। 

উত্তরে আবহাওয়ার আপডেট

উলটো ছবি উত্তরবঙ্গে। আজ শনিবার অতি ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ারে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর দিনাজপুরের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

উত্তরে আবহাওয়ার আপডেট

রবিবার ও সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলাতেই। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।  

উত্তরে আবহাওয়ার আপডেট

মঙ্গলবার এবং বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমে এলেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলা এবং দুই দিনাজপুরে। শনিবার অর্থাৎ মহালয়ার আগের দিন উত্তরে ফের বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। 

কলকাতার আবহাওয়া আপডেট

কলকাতায় আজ শনিবার ও কাল রবিবার বিকেল পর্যন্ত নামমাত্র বৃষ্টির সামান্য সম্ভবনা। ফলে পুজোর কেনাকাটায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা অমূলক। তবে রবিবার রাত থেকে সপ্তাহের শুরুতে সোম মঙ্গলবার কিছুটা বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ।

