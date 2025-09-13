Bengal Weather Update: পুজোর মুখে দুর্যোগ! ৯ জেলায় তুমুল বৃষ্টি, আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: পুজোর মুখে দুর্যোগ! ৯ জেলায় তুমুল বৃষ্টি, আবহাওয়ার বড় আপডেট...
West Bengal Weather Update: কাল রবিবার ফের বাড়বে বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৯ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। রবিবার ও সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে উত্তরের পাঁচ জেলাতেই।
আবহাওয়ার আপডেট
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণের ৬ জেলা গতকাল মাঝারি বৃষ্টি পেলেও কলকাতার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। শহরের কোনও কোনও এলাকায় খুব অল্প সময়ের জন্য নামমাত্র বৃষ্টিতে আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে অস্বস্তি। কলকাতা বাদে দক্ষিণের সমস্ত জেলা গতকাল কোথাও হালকা কোথাও মাঝারি বৃষ্টি পেয়েছে। বজ্রপাতের বেশি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে বীরভূম এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়।
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
কাল রবিবার ফের বাড়বে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও পূর্ব দিকের জেলায়। ৯ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
দক্ষিণের আবহাওয়ার আপডেট
উত্তরে আবহাওয়ার আপডেট
উত্তরে আবহাওয়ার আপডেট
উত্তরে আবহাওয়ার আপডেট
কলকাতার আবহাওয়া আপডেট
