Bardhaman: ২ টাকার বিস্কুট কাড়ল প্রাণ! বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে নির্মম খুন... রক্তাক্ত অবস্থায়...

Bardhaman: ২ টাকার বিস্কুট কাড়ল প্রাণ! বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে নির্মম খুন... রক্তাক্ত অবস্থায়...

Crime News: প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে খালেরপুল এলাকায় চা খেতে যায় বেলসরের বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রি হোসেন মোল্লা। বিস্কুট ভালো না লাগায় বচসা, বাঁশের আঘাতে মৃত্যু হল চায়ের দোকানির। চায়ের দোকানে বিস্কুট ভালো লাগেনি—এই তুচ্ছ কারণেই প্রাণ গেল এক চা দোকানির। 

| Nov 05, 2025, 06:20 PM IST
বর্ধমানে খুন

অরূপ লাহা: বিস্কুট ভালো না লাগায় বচসা, বাঁশের আঘাতে মৃত্যু হল চায়ের দোকানির। চায়ের দোকানে বিস্কুট ভালো লাগেনি—এই তুচ্ছ কারণেই প্রাণ গেল এক চা দোকানির। 

বর্ধমানে খুন

মঙ্গলবার সকালে রায়নার খালেরপুলে ঘটে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বুধবার ভোরে মৃত্যু হয় ওই দোকানির। পুলিশ ঘটনার পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

বর্ধমানে খুন

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম ফরিদ আলি শেখ (৫০)। বাড়ি রায়নার মাছখান্ডা গ্রামে। খালেরপুল এলাকায় তার একটি চায়ের দোকান আছে। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে চা খেতে যায় বেলসরের বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রি হোসেন মোল্লা। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খান তিনি, কিন্তু বিস্কুট ভালো না লাগায় টাকা দিতে অস্বীকার করেন। বিষয়টি নিয়ে বচসা শুরু হয় দোকানদার ও গ্রাহকের মধ্যে। উপস্থিত লোকজন প্রথমে মিটমাট করে দেয়।

বর্ধমানে খুন

কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফের দোকানে ফিরে গিয়ে হোসেন মোল্লা বাঁশ দিয়ে ফরিদ আলিকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় ফরিদকে প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে এবং পরে বামচান্দাইপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে নবাবহাটের কাছে অন্য এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে বুধবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। 

বর্ধমানে খুন

ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রায়না থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

