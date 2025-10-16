Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...

Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...
Diwali 2025: ধনতেরাস হল দীপাবলির প্রথমদিন। তারপর ভূত চতুর্দশী, কালীপূজা, দীপাবলি। পুরো সময়টাই অতি পবিত্র। এই সময়টায় মানুষ নানা রকম নিয়মকানুন মানেন।
1/7
আলোর উদযাপন
2/7
কালীপুজোর রাতে
photos
TRENDING NOW
3/7
পেঁচা
5/7
হাতি
6/7
ময়ূর
7/7
চড়াই বা তিতির
এমনকি চড়াই বা তিতির পাখির দেখা পাওয়াটাও এই সময়ে খুব শুভ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই পাখিটির নানা ঐতিহ্য আছে। চড়াই সুখ ও উন্নতির প্রতীক। আপনার বাড়ির আনাচ-কানাচে চড়াইয়ের দেখা পাওয়া মানে, তা আপনার সংসারের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক। আর দীপাবলির রাতে যদি তা ঘটে তবে তো আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। সম্পদ বাড়বে। সমৃদ্ধি আসবে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
photos