Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...

Diwali 2025: ধনতেরাস হল দীপাবলির প্রথমদিন। তারপর ভূত চতুর্দশী, কালীপূজা, দীপাবলি। পুরো সময়টাই অতি পবিত্র। এই সময়টায় মানুষ নানা রকম নিয়মকানুন মানেন।

| Oct 16, 2025, 05:27 PM IST
1/7

আলোর উদযাপন

দীপাবলি, আলোর উৎসব, আলোর উদযাপন। এবছর ২০ অক্টোবর কালীপুজো। আলো ও দীপ্তির প্রতীক এই দীপাবলি তা আনে সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি-সৌভাগ্য। সবচেয়ে বড় কথা, এই সময়ে মেলে মা লক্ষ্মীর কৃপা। 

2/7

কালীপুজোর রাতে

কথিত আছে, এই সময়ে, বিশেষ করে কালীপুজোর রাতে-- যা এবার পড়েছে সোমবার, ২০ অক্টোবর-- কেউ যদি বিশেষ কিছু প্রাণী বা পাখির দেখা পায়, তবে তার উপর ঝরে পড়বে মা লক্ষ্মীর অঢেল কৃপা। কোন কোন প্রাণী বা পাখি?

3/7

পেঁচা

পেঁচা হল মা লক্ষ্মীর বাহন। তাই পেঁচার দর্শনলাভকে এই সময়ে খুবই পবিত্র একটা বিষয় বলে মনে করা হয়। যদি দেখেন এই সময়ে পেঁচা আপনার ঘরের কাছাকাছি উড়ছে, তাহলে আর ভাবতে হবে না। আপনার সমস্ত সংকট দূর হবে।

4/7

টিয়া

দীপাবলির সময়ে টিয়ার দেখা পাওয়াও খুব ভাগ্যের। টিয়া হল জ্ঞানের প্রতীক-- 'সিম্বল অফ উইসডম'।  

5/7

হাতি

এমনিতেই হাতি হিন্দুধর্মে খুব মান্য এক প্রাণী। হাতি হল বুদ্ধি ও সম্পদের প্রতীক। দীপাবলির রাতে হাতির দেখা পাওয়া মানে, তা জীবনে বিরাট শুভ পরিবর্তন নিয়ে আসছে। জীবনের সংকটের নিরসন হবে। লক্ষ্মীর কৃপা ঝরে পড়বে মাথায়।

6/7

ময়ূর

ভারতীয় সংস্কৃতিতে হাতির মতোই ময়ূরেরও খুব গুরুত্ব।  এটি সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রতীক। শুধু দীপাবলির রাতেই নয়, গোটা কার্তিক মাসের যে কোনও সময়েই যদি ময়ূরের দেখা পান, তবে তা শুভ। ময়ূর-দর্শন ঘরে সুখ আনে। সুখ আসে সম্পদের হাত ধরে।

7/7

চড়াই বা তিতির

এমনকি চড়াই বা তিতির পাখির দেখা পাওয়াটাও এই সময়ে খুব শুভ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই পাখিটির নানা ঐতিহ্য আছে। চড়াই সুখ ও উন্নতির প্রতীক। আপনার বাড়ির আনাচ-কানাচে চড়াইয়ের দেখা পাওয়া মানে, তা আপনার সংসারের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক। আর দীপাবলির রাতে যদি তা ঘটে তবে তো আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। সম্পদ বাড়বে। সমৃদ্ধি আসবে। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

