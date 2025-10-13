English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs: ১০০ বছর পর এই দীপাবলিতে মঙ্গল-বুধের বিরল সংযোগ! হাতে আসবে প্রচুর টাকা, কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs:  গ্রহের অধিপতি মঙ্গল। আর ব্যবসার দাতা বুধ। ফলে দুয়ের বিরল সংযোগে অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের সুযোগ।   

| Oct 13, 2025, 05:47 PM IST
1/6

এই দীপাবলিতে কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১০০ বছর পর এই দীপাবলিতে ঘটতে চলেছে এক বিরল ঘটনা!

2/6

এই দীপাবলিতে কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs

১০০ বছর পর এই দীপাবলিতেই বুধ ও মঙ্গলের বিরল সংযোগ ঘটতে চলেছে, যা সৌভাগ্য বয়ে আনবে ৩ রাশির জন্য।

3/6

এই দীপাবলিতে কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs

তুলা রাশিতে বুধ ও মঙ্গলের বিরল সংযোগ ঘটতে চলেছে। এখন গ্রহের অধিপতি মঙ্গল। আর ব্যবসার দাতা বুধ। ফলে দুয়ের বিরল সংযোগে অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের সুযোগ। 

4/6

এই দীপাবলিতে কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs

মঙ্গল ও বুধের সংযোগের ধনু রাশির জাতকদের আয় ব্যাপকভাবে বাড়তে পারে। বিনিয়োগ থেকে আসতে পারে ভালো রিটার্ন। কেরিয়ারেও নতুন সুযোগ। মিলতে পারে পদোন্নতিও। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা। শেয়ার বাজার, লটারি থেকেও উপকৃত হতে পারেন আপনি। 

5/6

এই দীপাবলিতে কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs

মঙ্গল ও বুধের সংযোগে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারাও অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের অধিকারী হতে পারে। ব্যবসায় মিলতে পারে নতুন সুযোগ। কোনও স্থগিত প্রকল্প গতি পাবে। পারিবারিক বিবাদ মিটে যাবে। আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। 

6/6

এই দীপাবলিতে কপাল খুলে যাবে ৩ রাশির...

Diwali 2025 Luckiest Zodiac Signs

মঙ্গল ও বুধের সংযোগ কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও ইতিবাচক হতে চলেছে। আরাম ও বিলাসিতার সুযোগ পাবেন। নতুন গাড়ি বা কোনও সম্পত্তি কিনতে পারেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। ব্যবসায় দারুণ সুযোগের পাশাপাশি উত্তরাধিকার সূত্রেও পাবেন পৈতৃক সম্পত্তি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Union Minister wants to Resign: মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণের তারকা সাংসদ!

পরবর্তী অ্যালবাম

India’s Beer Industry At Risk: এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার! আর কিছুতেই সম্ভব নয় বিক্রি, বাধ্য হয়েই কোম্পানিগুলি...

India’s Beer Industry At Risk: এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার! আর কিছুতেই সম্ভব নয় বিক্রি, বাধ্য হয়েই কোম্পানিগুলি...

India’s Beer Industry At Risk: এবার ভারতে বন্ধ হচ্ছে বিয়ার! আর কিছুতেই সম্ভব নয় বিক্রি, বাধ্য হয়েই কোম্পানিগুলি... 7
Union Minister wants to Resign: মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণের তারকা সাংসদ!

Union Minister wants to Resign: মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণের তারকা সাংসদ!

Union Minister wants to Resign: মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চলেছেন দক্ষিণের তারকা সাংসদ! 6
Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ...

Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ...

Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ... 11
Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির!

Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির!

Virat Kohli IPL Retirement Explained: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির! 7