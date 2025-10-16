Diwali gift for Central government: দিওয়ালিতেই খুলে যাবে সরকারি কর্মচারীদের কপাল! কেন্দ্রের বড় উপহারের ঘোষণা...

Diwali gift for Central government: দিওয়ালিতেই খুলে যাবে সরকারি কর্মচারীদের কপাল! কেন্দ্রের বড় উপহারের ঘোষণা...
Modi Govt announcement for Diwali: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার। মোদী সরকারের বিশাল পেনশন এবং অবসরকালীন সুবিধার ঘোষণা উত্সবের আবহে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই বড় সিদ্ধান্ত বিশাল স্বস্তিদায়ক। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকার নতুন এবং বিস্তৃত নির্দেশিকা জারি করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো, কোনো কর্মচারীকে যেন তার পেনশন বা পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (PPO) পাওয়ার জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে না হয়। সব মন্ত্রক ও সরকারি বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন কর্মচারীর অবসরের আগেই PPO জারি করা হয়।
1/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
2/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
photos
TRENDING NOW
3/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
4/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
5/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
6/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
7/11
ভিজিল্যান্স ক্লিয়ারেন্সের প্রভাব কম
8/11
ভবিষ্য পোর্টাল' (Bhavishya Portal)
9/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
10/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
11/11
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার
photos