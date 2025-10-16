English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Diwali gift for Central government: দিওয়ালিতেই খুলে যাবে সরকারি কর্মচারীদের কপাল! কেন্দ্রের বড় উপহারের ঘোষণা...

Modi Govt announcement for Diwali: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার। মোদী সরকারের বিশাল পেনশন এবং অবসরকালীন সুবিধার ঘোষণা উত্‍সবের আবহে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই বড় সিদ্ধান্ত বিশাল স্বস্তিদায়ক।  এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকার নতুন এবং বিস্তৃত নির্দেশিকা জারি করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো, কোনো কর্মচারীকে যেন তার পেনশন বা পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (PPO) পাওয়ার জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে না হয়। সব মন্ত্রক ও সরকারি বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন কর্মচারীর অবসরের আগেই PPO জারি করা হয়।

| Oct 16, 2025, 05:51 PM IST
1/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

PPO আগে জারি করা: সব মন্ত্রক ও সরকারি বিভাগকে নিশ্চিত করতে হবে যে কর্মচারীর অবসরের আগেই PPO জারি করা হয়েছে।

2/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

   রেকর্ড ডিজিটালাইজেশন: সরকার সমস্ত বিভাগকে কর্মচারীদের সার্ভিস রেকর্ড ডিজিটালাইজ করার নির্দেশ দিয়েছে।

3/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

স্বচ্ছতা ও গতি: প্রতিটি কর্মচারীর রেকর্ড e-HRMS সিস্টেমে অনলাইনে পাওয়া যাবে, যা পেনশন প্রক্রিয়াটিকে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করে তুলবে।  

4/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

'পেনশন মিত্র' বা 'ওয়েলফেয়ার অফিসার': প্রতিটি বিভাগে একজন নির্দিষ্ট 'পেনশন মিত্র' বা 'কল্যাণ আধিকারিক' থাকবেন।

5/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

এই আধিকারিকরা অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের ফর্ম পূরণ, নথি প্রস্তুত এবং পেনশন আবেদন জমা দেওয়ার কাজে সাহায্য করবেন।

6/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

কোনও কর্মচারীর মৃত্যু হলে, এই আধিকারিকরা পারিবারিক পেনশন আবেদনের প্রক্রিয়াতেও পরিবারকে সাহায্য করবেন।

7/11

ভিজিল্যান্স ক্লিয়ারেন্সের প্রভাব কম

ভিজিল্যান্স ক্লিয়ারেন্সের অভাবের কারণে পেনশন জারি করতে আর দেরি হবে না।  

8/11

ভবিষ্য পোর্টাল' (Bhavishya Portal)

মোদী সরকার সমস্ত মন্ত্রককে 'ভবিষ্য পোর্টালের' সাথে যুক্ত হতে বলেছে। 

9/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

 এই পোর্টাল পেনশন মামলার রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করবে এবং অবসর গ্রহণের অন্তত দুই মাস আগে PPO জারি করা নিশ্চিত করবে।  

10/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

পেনশন সংক্রান্ত বিষয়গুলি তদারকি করার জন্য একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। 

11/11

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য দীপাবলির উপহার

দিওয়ালিতেই খুলে যাবে সরকারি কর্মচারীদের কপাল! কেন্দ্রের বড় উপহারের ঘোষণা...

পরবর্তী
অ্যালবাম

Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...

Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের...

Diwali 2025: খুব চেনা প্রাণী, খুব পরিচিত পাখি! কালীপুজোর রাতে এরা আপনার চোখে পড়লেই, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনি লহমায় ধনকুবের... 7
Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা... 7
Messi&#039;s GOAT Tour Of India: উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে প্রাণ কাঁদছে মেসিরও! &#039;ভক্তের ভগবান&#039;ই এবার সর্বহারাদের ত্রাতা...

Messi's GOAT Tour Of India: উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে প্রাণ কাঁদছে মেসিরও! 'ভক্তের ভগবান'ই এবার সর্বহারাদের ত্রাতা...

Messi's GOAT Tour Of India: উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে প্রাণ কাঁদছে মেসিরও! 'ভক্তের ভগবান'ই এবার সর্বহারাদের ত্রাতা... 7
TCS no-Diwali leave policy: দীপাবলিতে কোনও ছুটি নেই! TCS-এর &#039;নো-দিওয়ালি লিভ পলিসি&#039; ঘিরে তুমুল শোরগোল....

TCS no-Diwali leave policy: দীপাবলিতে কোনও ছুটি নেই! TCS-এর 'নো-দিওয়ালি লিভ পলিসি' ঘিরে তুমুল শোরগোল....

TCS no-Diwali leave policy: দীপাবলিতে কোনও ছুটি নেই! TCS-এর 'নো-দিওয়ালি লিভ পলিসি' ঘিরে তুমুল শোরগোল.... 7