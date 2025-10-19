English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Diwali 2025 Lucky Zodiac Signs: এই কালীপুজোয় লক্ষ্মীর কৃপায় কোন কোন রাশির জাতকদের সত্যিই 'শুভ দীপাবলি'? কাদের মাথায় টাকার বৃষ্টি?

Diwali 2025 Lucky Zodiac Signs: আনন্দের উৎসব দিওয়ালি। দিওয়ালিতে আনন্দ আরও বহুগুণ বাড়ছে, কেননা, দিওয়ালিতে তৈরি হচ্ছে শুভ নক্ষত্রযোগ। উপকৃত হবেন বেশ কয়েকটি রাশি। কীভাবে?

| Oct 19, 2025, 01:44 PM IST
1/7

মা লক্ষ্মীর কৃপা

দিওয়ালি কালীপুজো , কিন্তু দিওয়ালিতে ঝরে পড়ে মা লক্ষ্মীর কৃপা। আর তাতেই ভাগ্য ফেরে সকলের। আগামীকাল ২০ অক্টোবর দেশ জুড়ে দীপাবলি।

2/7

৪ জনের পুজো

দীপাবলির এই আবহে কালীর সঙ্গে আরাধনা করা হয় মা লক্ষ্মী ছাড়াও কুবের ও ধন্বন্তরির।

3/7

সুখসম্পদ বৃদ্ধি

ধনসম্পদ বৃদ্ধি সুখসম্পদ বৃদ্ধির কারণ অবশ্য কুবের ও মা লক্ষ্মী। এর পাশাপাশি ব্যবসাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, কর্মোন্নতি, পারিবারিক সুখশান্তিলাভও ঘটবে।

4/7

কোন রাশির ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে?

এ বছর কোন কোন রাশির ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে? জেনে নিন কালীপুজোর একদিন আগেই।

5/7

মকর Capricorn

মকর রাশির জন্য খুলে যাচ্ছে সৌভাগ্যের দরজা। খুলে যাচ্ছে সাফল্যের জানলা। এঁদের সম্পদবৃদ্ধি ঘটবে। ব্যবসায় লাভ হবে। কর্মলাভ ও কর্মে পদোন্নতি। এঁরা বিনিয়োগও করবেন।

6/7

কুম্ভ Aquarius

কুম্ভের জন্য খুবই শুভ হতে চলেছে এই সময়টা। এঁরা এই দিওয়ালিতে মা লক্ষ্মীর অঢেল কৃপা পাবেন। আর তারই জেরে এঁরা সব ধরনের আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পাবেন। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরা আরও ভালো করে ব্যবসাবাণিজ্য করবেন। এই দিওয়ালিতে তাঁদের বিশেষ লাভ হবে। পড়ে থাকা কাজ মিটে যাবে। সন্তানসুখ মিলবে।

7/7

মীন Pisces

এই দীপাবলি মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্যও হতে চলেছে খুব স্পেশাল। এই সময়ে এঁদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এঁরা। এর ফলে শুভ ফল ফলবে। এঁদের দাম্পত্য জীবনও হবে খুব সুখকর।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না মেষ, পারিবারিক জীবনে শান্তি সিংহের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না মেষ, পারিবারিক জীবনে শান্তি সিংহের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না মেষ, পারিবারিক জীবনে শান্তি সিংহের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না মেষ, পারিবারিক জীবনে শান্তি সিংহের... 12
Dev Guru Brihaspati: নভেম্বরে বক্রী হচ্ছেন দেবগুরু বৃহস্পতি, আচমকা বিশাল বদল আসছে এই ৩ রাশিক জাতকের জীবনে

Dev Guru Brihaspati: নভেম্বরে বক্রী হচ্ছেন দেবগুরু বৃহস্পতি, আচমকা বিশাল বদল আসছে এই ৩ রাশিক জাতকের জীবনে

Dev Guru Brihaspati: নভেম্বরে বক্রী হচ্ছেন দেবগুরু বৃহস্পতি, আচমকা বিশাল বদল আসছে এই ৩ রাশিক জাতকের জীবনে 5
Koneenica Banerjee on Casting Couch: &#039;আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে&#039;, কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা...

Koneenica Banerjee on Casting Couch: 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে', কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা...

Koneenica Banerjee on Casting Couch: 'আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ধর্ষণ হয় না তো! যে কম্প্রোমাইজ করে, টাকার সঙ্গে শরীরটাও জড়িয়ে', কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক কনীনিকা... 8
Divorce Alimony: আর্থিকভাবে স্বনির্ভর স্ত্রীকে ডিভোর্সে কোনও খোরপোশ নয়: হাইকোর্ট

Divorce Alimony: আর্থিকভাবে স্বনির্ভর স্ত্রীকে ডিভোর্সে কোনও খোরপোশ নয়: হাইকোর্ট

Divorce Alimony: আর্থিকভাবে স্বনির্ভর স্ত্রীকে ডিভোর্সে কোনও খোরপোশ নয়: হাইকোর্ট 6