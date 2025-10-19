English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Diwali 2025 Lucky Zodiac Signs: যুগান্তকারী নক্ষত্রযোগ! ঐতিহাসিক দীপাবলি! ৭১ বছর পরে ৫ বিরল যোগে কালীপুজোয় সৌভাগ্যের জোয়ার...

5 Yogas After 71 Years in Diwali 2025: আনন্দের উৎসব দিওয়ালি। দিওয়ালিতে আনন্দ আরও বহুগুণ বাড়ছে, কেননা, এই কালীপুজোতে তৈরি হচ্ছে অতি বিরল নক্ষত্রযোগ, ১৯৫৪ সালের পরে এই প্রথম।

| Oct 19, 2025, 08:26 PM IST
1/7

১৯৫৪ সালে

এবারের দীপাবলি জ্যোতিষের দিক থেকে ঐতিহাসিক ও অসাধারণ হতে চলেছে। কেননা, ৭১ বছর পরে এই প্রথম, পাঁচ যোগ একত্রিত হচ্ছে। এমন যোগ ১৯৫৪ সালে শেষবার হয়েছিল। 

2/7

পঞ্চযোগ

তৈরি হচ্ছে হংস রাজযোগ (Hans Rajyoga), বুধাদিত্য রাজযোগ (Budhaditya), আদিত্য মঙ্গল রাজযোগ (Aditya Mangal), কলানিধি রাজযোগ (Kalanidhi) এবং সর্বাথ সিদ্ধি রাজযোগ (Sarvartha Siddhi)। এরা কয়েকটি রাশির জাতকদের জন্য নিয়ে আসেবে সম্পদ, শান্তি, সাফল্য। শুধু আজকের জন্য নয়, সারা জীবনের জন্য। 

3/7

মেষ Aries

মেষের জন্য অসম্ভব ভালো পরিস্তিতি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এঁরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এঁদের জীবনে অনেক কিছু একেবারে নতুন করে শুরু হবে। এঁরা অনেক সুখবর পাবেন।

4/7

মিথুন Gemini

সম্পদ উপচে পড়বে মিথুন রাশির। এঁদের হাতে টাকার বন্যা। এঁদের কোষ্ঠীর চতুর্থঘরে চাঁদ ও শুক্রের যোগে শুরু হচ্ছে বিরল সুসময়। যার জেরে এঁদের বিপুল আর্থিক লাভ ঘটবে। কোনও সম্পত্তি কিনতে চাইলে তা সফল হবে। ভাগ্য সবসময় এঁদের পাশে থাকবে। 

5/7

কর্কট Cancer

কর্কটের জাতক-জাতিকারা এই দীপাবলিতে বৃহস্পতির আশীর্বাদ পাবেন। এঁদের কেরিয়ার থাকবে তুঙ্গে। মর্যাদা বাড়বে, সাফল্য আসবে। সম্পত্তি বাড়বে। এক কথায় এঁদের একেবারে গোল্ডেন টাইম চলবে।

6/7

কন্যা Virgo

সৃজনশীলতার তুঙ্গে থাকবেন এঁরা। যাঁরা কলাবিদ্যা, মিডিয়া, লেখালেখি ও সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের জন্য দারুণ সময় এটা।

7/7

মকর Capricorn

সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে শান্তি আসবে। বাড়ি, দোকান বা যান কিনতে পারেন। এঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও শীর্ষে থাকবে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। পরিবারে সুখ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

