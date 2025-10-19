Diwali 2025 Lucky Zodiac Signs: যুগান্তকারী নক্ষত্রযোগ! ঐতিহাসিক দীপাবলি! ৭১ বছর পরে ৫ বিরল যোগে কালীপুজোয় সৌভাগ্যের জোয়ার...

Diwali 2025 Lucky Zodiac Signs: যুগান্তকারী নক্ষত্রযোগ! ঐতিহাসিক দীপাবলি! ৭১ বছর পরে ৫ বিরল যোগে কালীপুজোয় সৌভাগ্যের জোয়ার...
5 Yogas After 71 Years in Diwali 2025: আনন্দের উৎসব দিওয়ালি। দিওয়ালিতে আনন্দ আরও বহুগুণ বাড়ছে, কেননা, এই কালীপুজোতে তৈরি হচ্ছে অতি বিরল নক্ষত্রযোগ, ১৯৫৪ সালের পরে এই প্রথম।
১৯৫৪ সালে
পঞ্চযোগ
মেষ Aries
মিথুন Gemini
কর্কট Cancer
কন্যা Virgo
মকর Capricorn
সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে শান্তি আসবে। বাড়ি, দোকান বা যান কিনতে পারেন। এঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও শীর্ষে থাকবে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। পরিবারে সুখ। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
