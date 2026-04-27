West Bengal Assembly Election 2026: দ্বিতীয় দফার ভোটের আর বাকি একদিন: নির্বাচনের দিন ভুলেও করবেন না এই কাজগুলো, না হলেই যেতে পারেন জেলেও

Mistakes should not do on polling day 2026: নির্বাচন মানেই লাইনে দাঁড়ানোর দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আঙুলে নীল কালির গর্ব আর নিজের পছন্দের প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার অধিকার। কিন্তু প্রতি বছর নির্বাচনের নিয়মকানুন আরও আধুনিক ও কঠোর হচ্ছে। এবারও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অত্যন্ত কড়া। তাই ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগে আপনার ব্যাগ বা পকেটে কী আছে, আর মনে কী চলছে-- তা মিলিয়ে নেওয়া জরুরি।

| Apr 27, 2026, 03:02 PM IST
স্মার্টফোন: বাড়িতেই রাখুন, না হলে জেল-হাজত

আজকের যুগে মোবাইল ফোন আমাদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ভোটকেন্দ্রের ভেতরে এটিই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হতে পারে। অনেকেই সাইলেন্ট বা সুইচ অফ করে পকেটে নিয়ে বুথে ঢুকে পড়েন।   

গণতন্ত্রের উত্‍সব

মনে রাখবেন, এবার কমিশনের নির্দেশ অত্যন্ত কড়া। বুথের ভেতর মোবাইল-সহ ধরা পড়লে কেবল ফোন বাজেয়াপ্ত নয়, বরং জেল-হাজত পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ করে বুথের ভেতর ছবি তোলা বা ভিডিয়ো করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হল ফোনটি বাড়িতেই রেখে আসা। একান্তই সঙ্গে নিতে হলে বাইরে কোনও বিশ্বস্ত জায়গায় বা কমিশনের নির্দিষ্ট কাউন্টারে তা জমা রাখা বাধ্যতামূলক।  

কেন্দ্রীয় বাহিনী

ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তারা আপনার সুরক্ষার জন্যই সেখানে নিয়োজিত। কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে বা বুথের ভেতরে তাদের কোনও বাগবিতণ্ডায় জড়াবেন না।   

পরিচয়পত্র

পরিচয়পত্র হিসেবে ভোটার আই কার্ড বা 'এপিক' সাথে রাখা সবথেকে ভালো। যদিও পাসপোর্ট, আধার বা অন্যান্য নির্দিষ্ট নথি বৈধ, তবুও অপ্রয়োজনীয় তর্কে না জড়িয়ে কমিশনের তালিকায় থাকা সবথেকে গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্রটিই ব্যবহার করুন। 

রাজনৈতিক স্লিপ

ভোটকেন্দ্রের বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্যাম্প থেকে দেওয়া স্লিপ বা আনমার্কড কপির সাথে নিজের অংশ নম্বর মিলিয়ে নিলে আপনার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।   

রাজনৈতিক স্লিপ

তবে রাজনৈতিক দলের দেওয়া সেই স্লিপের নিচের দিকে থাকা প্রচার অংশটি (প্রার্থীর ছবি বা নাম) বাড়ি থেকেই ছিঁড়ে নেওয়া উচিত।   

রাজনৈতিক স্লিপ

বুথ চত্বরে কাগজ ছিঁড়ে নোংরা করা বা রাজনৈতিক প্রচারমূলক কাগজ নিয়ে ভেতরে ঢোকা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের শামিল। এর ফলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে বড় আইনি বিপাকে পড়তে পারেন।  

বুথের ভিতরে শৃঙ্খলা

ভোটকেন্দ্রের লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিন। ভিতরে ঢুকে তাড়াহুড়ো না করে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী বা গর্ভবতী মহিলাদের আগে সুযোগ দেওয়াটা আপনার মানবিকতার পরিচয় দেবে। মনে রাখবেন, পোলিং বুথ কোনও বড়াই করার জায়গা নয়। 

গণতন্ত্রের উত্‍সব

আপনি হয়ত অতীতে অভিজ্ঞ এজেন্ট বা ভোটকর্মী ছিলেন, কিন্তু সেখানে আপনি কেবল একজন সাধারণ ভোটার। কর্মকর্তাদের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ বা নিজের অভিজ্ঞতা জাহির করবেন না।

ইভিএম ও ভোট দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি

ইভিএম মেশিনে ভোট দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখবেন নীল রঙের বোতামটির দিকে। অনেকেই উত্তেজনায় প্রার্থীর ছবির ওপর চাপ দেন, যা ভুল পদ্ধতি। 

ইভিএম ও ভোট দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি

প্রার্থীর চিহ্নের পাশের নীল বোতামে পরিষ্কারভাবে একবারই চাপ দিন। বারবার চাপ দিলে ভোট বাড়ে না, বরং মেশিনে কারিগরি গোলযোগ হতে পারে।   

ইভিএম ও ভোট দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-- ফর্ম ১৭-এ সই বা টিপছাপ দেওয়ার পর আপনার আঙুলে যে কালি লাগানো হবে, সেই আঙুল দিয়ে ব্যালট ইউনিট বা ইভিএম ধরবেন না। এতে মেশিনে কালির দাগ লেগে নোংরা হয়, যা পরের ভোটারের জন্য অসুবিধাজনক।  

ভিভিপ্যাট (VVPAT) যাচাই

ভোট দেওয়ার পর ভিভিপ্যাট মেশিনের কাঁচের উইন্ডোর দিকে নজর দিন। আপনি যাকে ভোট দিয়েছেন, তার চিহ্ন সম্বলিত স্লিপটি ৭ সেকেন্ডের জন্য দেখা যাবে। সেটি নিশ্চিত হয়ে তবেই বাইরে বেরোন। মনে রাখবেন, বুথ চত্বর এখন সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি করা হচ্ছে।

ভিভিপ্যাট (VVPAT) যাচাই

তাই একবার বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার ভেতরে ঢোকার কোনও অবকাশ নেই। পরিচিত কোনও ভোটকর্মী বা প্রিসাইডিং অফিসারকে দেখে অযথা কুশল বিনিময় বা হাত মেলানো এড়িয়ে চলুন, এতে তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।  

কালির পরিমাণ

আঙুলে কালির পরিমাণ বা দাগ দেওয়া নিয়ে সেকেন্ড পোলিং অফিসারের সঙ্গে তর্ক করবেন না। অনেক সময় কালির ব্রাশ বা কলম সুনির্দিষ্ট থাকে না, তাই দাগ একটু বড় বা ছোট হতে পারে। এটিকে ব্যক্তিগত অপমানের বিষয় হিসেবে না দেখে নির্বাচনের একটি অংশ হিসেবে মেনে নিন।  

গণতন্ত্রের উত্‍সব

ভোট দেওয়া কেবল নাগরিক অধিকার নয়, এটি একটি গুরুদায়িত্ব। ভোটদান কেন্দ্রে যাওয়ার অর্থ হল দেশের ভাগ্য নির্ধারণে অংশ নেওয়া। তাই ভোট কত শতাংশ পড়ল বা ভোট কেমন হচ্ছে, সেই চিন্তায় বুথের কর্মকর্তাদের উত্যক্ত করবেন না।   

গণতন্ত্রের উত্‍সব

তারা ক্লান্তিকর ডিউটির মধ্যে থাকেন। নাগরিক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হল নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা এবং শান্তিতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ফিরে আসা। আপনার একটি সতর্ক পদক্ষেপ একটি স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

গণতন্ত্রের উত্‍সব

গণতন্ত্রের এই যজ্ঞে আপনি একজন ঋত্বিক। আপনার সংযম ও সচেতনতাই এই উৎসবের প্রকৃত সার্থকতা। তাই নিয়ম মেনে ভোট দিন, সুস্থ গণতন্ত্রের শরিক হোন।

