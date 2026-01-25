English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Phone Safety Tips: সাবধান! আপনার স্মার্টফোনে এইসব জিনিস নেই তো? হতে পারে জেলযাত্রাও... এখনই জেনে নিন...

Cyber Security in Smartphone: স্মার্টফোন এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু আপনার হাতের এই অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্রটিই হতে পারে বিপদের কারণ। সামান্য অসাবধানতায় ফোনের ভেতর থাকা কিছু তথ্য আপনাকে সরাসরি শ্রীঘরে পাঠাতে পারে। সাইবার আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বজায় রাখতে আপনার ফোনে কোন কোন জিনিস রাখা বিপজ্জনক, জেনে নিন।

| Jan 25, 2026, 06:58 PM IST
সাইবার আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা

সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে মোবাইল ডেটা পুলিসের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। কোনও অভিযোগ ছাড়াই ফোনে আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেলে পুলিস কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে।  

কোন ধরনের কন্টেন্ট সবচেয়ে বিপজ্জনক?

আইন অনুযায়ী, কিছু ডিজিটাল বিষয়বস্তু ফোনে রাখা বা আদান-প্রদান করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এর মধ্যে রয়েছে... শিশু পর্নোগ্রাফি (Child Pornography): এটি সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। এই ধরনের কোনো ভিডিও বা ছবি দেখা, সেভ করা বা অন্যকে পাঠানো সরাসরি জেল হওয়ার কারণ হতে পারে। আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও: ধর্মীয় উস্কানিমূলক বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে এমন কোনো কন্টেন্ট ফোনে রাখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ত্র ও মাদকের তথ্য: অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচার তথ্য, মাদকের কারবার সংক্রান্ত চ্যাট বা ছবি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। জাল নথিপত্র: অন্যের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা জাল সার্টিফিকেট স্ক্যান করে রাখা বা তৈরি করা জালিয়াতির আওতায় পড়ে।

হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদ

অনেকেই ভাবেন, কেউ হোয়াটসঅ্যাপে কিছু পাঠালে তা ফোনে থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আইন বলছে ভিন্ন কথা। কোনো আপত্তিকর ফাইল ডাউনলোড করা বা ফরওয়ার্ড করাও সমান অপরাধ।   

অপরিচিত নম্বর থেকে আসা কোনো সন্দেহজনক ফাইল বা ভিডিও তৎক্ষণাৎ ডিলিট করা বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখবেন, ডিলিট করা ডেটাও কিন্তু ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে পুলিস উদ্ধার করতে পারে।

ভুয়ো অ্যাপ ও স্পাইওয়্যার থেকে দূরে থাকুন

প্লে-স্টোরের বাইরে থেকে কোনো অজানা অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না। বিশেষ করে:  ১. লোন অ্যাপ: অনেক সময় লোন দেওয়ার নাম করে ফোনে ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যা আপনার তথ্য চুরি করে।  ২. স্পাইওয়্যার: অন্যকে ট্র্যাক করার বা স্ক্রিন রেকর্ড করার অ্যাপ আপনার অগোচরে আপনারই ব্যক্তিগত তথ্য পাচার করতে পারে।  ৩. জুয়া ও জালিয়াতি: অনলাইনে দ্রুত বড়লোক হওয়ার টোপ দেওয়া অ্যাপগুলো অনেক সময় বড় কোনো জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

আইনি সুরক্ষা পেতে কী করবেন?

সাইবার সেল এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, ফোন সবসময় ‘ক্লিন’ রাখা জরুরি। ফোনের গ্যালারি এবং ক্লাউড স্টোরেজ নিয়মিত পরীক্ষা করুন। যদি ভুলবশত কোনো আপত্তিকর ফাইল ফোনে চলেও আসে, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলুন। যে কোনো লিংকে ক্লিক করার আগে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক বার্তা শেয়ার করার আগে দুবার ভাবুন।  

স্মার্টফোনকে ব্যক্তিগত কাজের জন্য ব্যবহার করুন, কিন্তু এটি যেন আপনার অসতর্কতার কারণে বিপদের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে। ডিজিটালভাবে সচেতন থাকাই বর্তমান সময়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার একমাত্র উপায়।  

