Phone Safety Tips: সাবধান! আপনার স্মার্টফোনে এইসব জিনিস নেই তো? হতে পারে জেলযাত্রাও... এখনই জেনে নিন...
Cyber Security in Smartphone: স্মার্টফোন এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু আপনার হাতের এই অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্রটিই হতে পারে বিপদের কারণ। সামান্য অসাবধানতায় ফোনের ভেতর থাকা কিছু তথ্য আপনাকে সরাসরি শ্রীঘরে পাঠাতে পারে। সাইবার আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বজায় রাখতে আপনার ফোনে কোন কোন জিনিস রাখা বিপজ্জনক, জেনে নিন।
1/7
সাইবার আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা
2/7
কোন ধরনের কন্টেন্ট সবচেয়ে বিপজ্জনক?
আইন অনুযায়ী, কিছু ডিজিটাল বিষয়বস্তু ফোনে রাখা বা আদান-প্রদান করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এর মধ্যে রয়েছে... শিশু পর্নোগ্রাফি (Child Pornography): এটি সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। এই ধরনের কোনো ভিডিও বা ছবি দেখা, সেভ করা বা অন্যকে পাঠানো সরাসরি জেল হওয়ার কারণ হতে পারে। আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও: ধর্মীয় উস্কানিমূলক বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে এমন কোনো কন্টেন্ট ফোনে রাখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ত্র ও মাদকের তথ্য: অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচার তথ্য, মাদকের কারবার সংক্রান্ত চ্যাট বা ছবি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। জাল নথিপত্র: অন্যের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা জাল সার্টিফিকেট স্ক্যান করে রাখা বা তৈরি করা জালিয়াতির আওতায় পড়ে।
photos
TRENDING NOW
3/7
হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদ
4/7
হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদ
5/7
ভুয়ো অ্যাপ ও স্পাইওয়্যার থেকে দূরে থাকুন
প্লে-স্টোরের বাইরে থেকে কোনো অজানা অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না। বিশেষ করে: ১. লোন অ্যাপ: অনেক সময় লোন দেওয়ার নাম করে ফোনে ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যা আপনার তথ্য চুরি করে। ২. স্পাইওয়্যার: অন্যকে ট্র্যাক করার বা স্ক্রিন রেকর্ড করার অ্যাপ আপনার অগোচরে আপনারই ব্যক্তিগত তথ্য পাচার করতে পারে। ৩. জুয়া ও জালিয়াতি: অনলাইনে দ্রুত বড়লোক হওয়ার টোপ দেওয়া অ্যাপগুলো অনেক সময় বড় কোনো জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
6/7
আইনি সুরক্ষা পেতে কী করবেন?
7/7
আইনি সুরক্ষা পেতে কী করবেন?
photos