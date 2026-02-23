English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mukul Roy Demise: একদা বাংলা রাজনীতির 'চাণক্য' মুকুল রায়ের কত সম্পত্তি, জানেন...

Mukul Roy Networth: প্রয়াত তৃণমূলের 'চাণক্য' মুকুল রায়। পরিবারের জন্য কত টাকার সম্পত্তি রেখে গেলেন মুকুল রায়...

| Feb 23, 2026, 02:13 PM IST
প্রয়াত মুকুল রায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত তৃণমূলের 'চাণক্য' মুকুল রায়। দীর্ঘদিনের বার্ধক্যজনিত রোগের কারণে ভুগছিলেন তিনি। রবিবার রাত ১.৩০ নাগাদ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুকুল রায়। কার্ডিয়াক ফেলিওর হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। 

রাজনৈতিক জীবন:

তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন মুকুল রায়। এমনকী কখনও 'মমতা-মুকুল'এর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হত। ২০১৭ সালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মুকুল রায়। ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে লড়াই করে কৃষ্ণনগর থেকে জিতে আসেন। তবে ভোটের কিছুদিন পরেই অভিষেক উপস্থিতিতে তৃণমূল ভবনে ফের ঘাসফুল শিবিরে ফেরেন মুকুল। 

রাজনৈতিক জীবন:

কিন্তু তৃণমূলে যোগ দিলেও মুকুল খাতায়-কলমে 'বিজেপি বিধায়ক' হয়েই থেকে গিয়েছিলেন। এর পরেই দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়। বিধানসভার স্পিকার মুকুল রায়ের পদ খারিজ করতে অস্বীকার করায় মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্ট মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের নির্দেশ দিলেও সুপ্রিম কোর্ট মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে হাইকোর্টের দেওয়া বিধায়ক পদ খারিজের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে।

মুকুল রায়ের মোট সম্পদ

সাম্প্রতিক নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী মুকুল রায় তাঁর পরিবারের জন্য ৫০.৮৫ লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছেন।

শারীরিক অবনতি:

২০২১ সালে স্ত্রী মারা যাওয়ার পরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন মুকুল রায়। শরীরও কিছুটা ভেঙে পড়ে। সেইসময় থেকেই তাঁর কথায় কিছুটা অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, এমনটাই দাবি তাঁর ঘনিষ্ঠদের।   

শারীরিক অবনতি:

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরেও স্নায়ুর সমস্যার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেইসময় তাঁর খুঁটিয়ে পরীক্ষা হয়। তার পর থেকেই চিকিত্সকদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

শারীরিক অবনতি:

২০২৩ সালে হাইড্রোসেফালাসের জন্য তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। সেই সময় জানা গিয়েছিল, তিনি ডিমেনশিয়া এবং পারকিনসন রোগে ভুগছেন। 

শারীরিক অবনতি:

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাড়িতে পড়ে যাওয়ার পর তাঁর মাথায় আঘাত লাগে, যার ফলে রক্ত ​​জমাট বাঁধে এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। 

