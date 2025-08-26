English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
World’s Tallest Ganesh Statue: উচ্চতায় ১৪ তলা বাড়ির সমান! বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণেশ মূর্তি কোথায় জানেন? কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরে...

World’s Tallest Ganesh Statue: বিশ্বের দীর্ঘতম গণেশ মূর্তি কোথায় রয়েছে জানেন? ব্রোঞ্জের এই মূর্তির উচ্চতা প্রায় ১৪ তলা বাড়ির সমান, কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছে যান...

| Aug 26, 2025, 08:13 PM IST
1/5

গণেশ চতুর্থী

World’s Tallest Ganesh Statue

রাত পোহালেই গণেশ বন্দনার শুভারম্ভ। আগামী ২৭ অগস্ট (বুধবার) পালিত হবে গণেশ চতুর্থী৷ ঘরে আসছেন সিদ্ধিদাতা বিনায়ক৷ দেশজুড়ে পূজিত হবেন গণপতি বাপ্পা।  

2/5

বিশ্বের দীর্ঘতম গণেশ মূর্তি

World’s Tallest Ganesh Statue

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণেশ মূর্তি কোথায় আছে জানেন? যদি উত্তরে ভারত বলেন, তাহলে সম্পূর্ণ ভুল হবে। দেশে নয় বরং বিদেশেই আছে বিশ্বের দীর্ঘতম গণেশ মূর্তি! কী চমকে গেলেন তো?  

3/5

কোথায় আছে সেই দীর্ঘতম গণেশ মূর্তি?

World’s Tallest Ganesh Statue

থাইল্যান্ডের চাচোয়েংসাও প্রদেশের খলং খুয়ান গণেশ ইন্টারন্যাশনাল পার্কে সিদ্ধিদাতার সবচেয়ে উঁচু দণ্ডায়মান মূর্তিটি আছে।  

4/5

দীর্ঘতম গণেশ মূর্তির উচ্চতা কত?

World’s Tallest Ganesh Statue

দীর্ঘতম গণেশ মূর্তিটি প্রায় ৩৯ মিটার লম্বা যা ১২৮ ফুট, যা প্রায় ১৪ তলা বাড়ির সমান।   

5/5

দীর্ঘতম গণেশ মূর্তির বিশেষত্ব?

World’s Tallest Ganesh Statue

৮৫৪টি ব্রোঞ্জের টুকরো দিয়ে তৈরি ৪০০০০ বর্গমিটারের বিশাল এলাকায় স্থাপিত এই মূর্তি।

