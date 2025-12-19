English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
BIG UPDATE on 2000 Rupees Notes: ₹ ২০০০ টাকার নোট নিয়ে সরকারের বড় সিদ্ধান্ত! RBI বলছে ব্যান হওয়ার আগেই পালটে নিন এই উপায়ে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনার কাছে এখনও ২০০০ টাকার নোট থেকে থাকলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) জানিয়েছে, বাজারে থাকা ২০০০ টাকার নোটের ৯৮.২৬ শতাংশ ইতিমধ্যেই ফিরে এলেও, এই নোট এখনও 'লিগ্যাল টেন্ডার' বা বৈধ মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে।

| Dec 19, 2025, 05:28 PM IST
1/8

২০০০ টাকার নোট

আপনার ড্রয়ারে বা ব্যাগে কি এখনও গোলাপি রঙের ২০০০ টাকার নোট রয়ে গেছে? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জেনে নিন কীভাবে বদলাবেন

2/8

বর্তমান পরিস্থিতি কী?

২০২৩ সালের ১৯ মে যখন আরবিআই ২০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেছিল, তখন বাজারে মোট ৩.৫৬ লক্ষ কোটি টাকার নোট ছিল। 

3/8

বর্তমান পরিস্থিতি কী?

২০২৫ সালের ৩১ মে-র হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে মাত্র ৬,১৮১ কোটি টাকার নোট বাজারে রয়েছে। অর্থাৎ ৯৮ শতাংশের বেশি নোট ইতিমধ্যেই ব্যাংকে ফিরে এসেছে।  

4/8

কোথায় এবং কী ভাবে বদলাবেন?

সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এই নোট জমা দেওয়ার সময়সীমা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এই নোট বদলাতে হলে আপনার কাছে দুটি সহজ উপায় আছে

5/8

আরবিআই-এর আঞ্চলিক অফিস

দেশের ১৯টি নির্দিষ্ট আরবিআই ইস্যু অফিসে গিয়ে সরাসরি এই নোট জমা দেওয়া বা বদলানো যাবে। এই অফিসগুলোর মধ্যে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, পাটনা, গুয়াহাটি এবং ভুবনেশ্বরের মতো শহরগুলো অন্যতম।  

6/8

ভারতীয় ডাকঘরের (Indian Post) মাধ্যমে

যদি আপনার পক্ষে সরাসরি আরবিআই অফিসে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে দেশের যেকোনও ডাকঘর থেকে রেজিস্ট্রার্ড পোস্টের মাধ্যমে আপনার নোটগুলি আরবিআই-এর নির্দিষ্ট ইস্যু অফিসে পাঠাতে পারেন। এক্ষেত্রে নোটের সমপরিমাণ টাকা সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেওয়া হবে।

7/8

২০০০ টাকার নোট

সরকার জানিয়েছে, ২০০০ টাকার নোট এখনও আইনিভাবে বৈধ।  

8/8

২০০০ টাকার নোট

সাধারণ কেনাকাটায় এই নোট এখন আর কেউ নিতে চাইবেন না, তাই দ্রুত এটি বদলে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ডাকযোগে পাঠানোর সময় আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঠিক তথ্য দিতে ভুলবেন না।

