Baba Vanga's Predictions: বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী! ছাব্বিশেই আসছে বিশ্বব্যাপী মন্দা, না-খেতে পেয়ে রাস্তায় মরবে মানুষ, তাহলে কি শেষের শুরু...

Baba Vanga's Predictions: বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী! ছাব্বিশেই আসছে বিশ্বব্যাপী মন্দা, না-খেতে পেয়ে রাস্তায় মরবে মানুষ, তাহলে কি শেষের শুরু...
Baba Vanga's Prediction: ২০২৫ সালে ইতিমধ্যেই বাবা ভাঙ্গার একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে। এই সব গণনা সত্যি হওয়ায় নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রাণী সমাজ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চলা যুদ্ধে প্রাণহানি হয়েছে হাজারেরও বেশি মানুষের। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মে মাসে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। মহাকাশ সম্পর্কে নতুন তথ্য হাতে এসেছে বিজ্ঞানীদের। এর সঙ্গে মায়ানমারের ভূমিকম্পে মৃত্য হয়েছে দেড় হাজারের বেশি মানুষের। বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে চলতি বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে বহু ক্ষতি হয়েছে বিশ্বের নানা দেশে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, দাবানল ও অগ্নুৎপাতের মতো ঘটন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) ২০২৬ সালে একটি 'ক্যাশ ক্রাশ' (Crash Crush) বা নগদ টাকার সংকট অর্থাত্ চরম আর্থিক সংকটের (Economical Crisis) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা বিশ্বব্যাপী মন্দা, (Worldwide reccession) অর্থনৈতিক পতন (Economic Collapse), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আধিপত্য এবং এমনকি ভিনগ্রহের প্রাণীদের (Alien contact) সঙ্গে প্রথম সম্ভাব্য যোগাযোগের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।