English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Baba Vanga's Predictions: বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী! ছাব্বিশেই আসছে বিশ্বব্যাপী মন্দা, না-খেতে পেয়ে রাস্তায় মরবে মানুষ, তাহলে কি শেষের শুরু...

Baba Vanga's Prediction:  ২০২৫ সালে ইতিমধ্যেই বাবা ভাঙ্গার একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে। এই সব গণনা সত্যি হওয়ায় নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রাণী সমাজ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চলা যুদ্ধে প্রাণহানি হয়েছে হাজারেরও বেশি মানুষের। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মে মাসে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। মহাকাশ সম্পর্কে নতুন তথ্য হাতে এসেছে বিজ্ঞানীদের। এর সঙ্গে মায়ানমারের ভূমিকম্পে মৃত্য হয়েছে দেড় হাজারের বেশি মানুষের। বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে চলতি বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে বহু ক্ষতি হয়েছে বিশ্বের নানা দেশে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, দাবানল ও অগ্নুৎপাতের মতো ঘটন

| Oct 13, 2025, 09:35 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাবা ভাঙ্গা (Baba Vanga) ২০২৬ সালে একটি 'ক্যাশ ক্রাশ' (Crash Crush) বা নগদ টাকার সংকট অর্থাত্‍ চরম আর্থিক সংকটের (Economical Crisis) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা বিশ্বব্যাপী মন্দা, (Worldwide reccession) অর্থনৈতিক পতন (Economic Collapse), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আধিপত্য এবং এমনকি ভিনগ্রহের প্রাণীদের (Alien contact) সঙ্গে প্রথম সম্ভাব্য যোগাযোগের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

1/10

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী একটি বড় আর্থিক সংকটের দিকে ইঙ্গিত করে, যার মধ্যে ডিজিটাল এবং প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার পতনও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। "ক্যাশ ক্রাশ"-এর এই ধারণাটি  বিতর্ক সৃষ্টি করেছে এবং অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে বিশ্ব অর্থনীতি কি সত্যিই একটি বড়সড় ঝাঁকুনির দিকে এগোচ্ছে?

2/10

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, আসন্ন সময় বিশ্বের জন্য কঠিন সময় হতে চলেছে। এর পাশাপাশি, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও গভীর হতে পারে। তার মতে, ২০২৫ সালে একটি বড় অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিতে পারে, যা অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে। তার ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। 

3/10

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

বাবা ভাঙ্গার ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী! ২০২৬-এ নেমে আসছে বিশ্বব্যাপী মন্দা, চরম আর্থিক সংকট আর বেকারত্বর হাহাকার....তাহলে কি শেষের শুরু?

4/10

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিমধ্যেই চাপের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, তেলের দামের ওঠানামা, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মী ছাঁটাই এবং অস্থির বাজারের কারণে মন্দার আশঙ্কা বাড়ছে। কিন্তু এবার সতর্কতা শুধু অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকেই আসছে না। 

5/10

বুলগেরিয়ার অন্ধ রহস্যময়ী ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা, যাঁকে প্রায়শই "বলকানের নস্ট্রাডামুস" বলা হয়, তিনিও হয়তো একটি "ক্যাশ ক্রাশ"-এর কথা আগেই বলে গিয়েছিলেন যা ২০২৬ সালে বিশ্বজুড়ে মন্দা ডেকে আনতে পারে।

6/10

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পতন:

নগদ টাকার অভাবের বিষয়ে তাঁর সতর্কবার্তা অর্থনৈতিক অস্থিরতার ইঙ্গিত দেয়। যদি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়, তাহলে বিশ্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বড় ধরনের সমস্যা, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং আর্থিক তারল্য সংকটের মুখোমুখি হতে পারে।

7/10

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) দখল:

ওই রহস্যময়ী নারী নাকি দেখেছিলেন যে ২০২৬ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অভাবনীয় উন্নতি করবে এবং মানব ব্যবস্থার উপর অভূতপূর্ব নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে। বর্তমানে AI প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ দেখলে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী বেশ প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

8/10

ভিনগ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ:

আরেকটি চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী হলো ভিনগ্রহের জীবনের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। বাবা ভাঙ্গা বলেছিলেন যে ২০২৬ সালের নভেম্বরে একটি বিশাল মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। হার্ভার্ডের গবেষক আভি লোয়েবের মতো বিজ্ঞানীরাও পৃথিবীর কাছাকাছি কৃত্রিম বস্তু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে মনে করেন।

9/10

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বিতর্কিত হলেও তা বিশ্বজুড়ে মানুষের মনে আজও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। 

10/10

বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

তার "ক্যাশ ক্রাশ" থেকে বিশ্বব্যাপী মন্দার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যি হোক বা না হোক, এটি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা আরেকবার মনে করিয়ে দেয়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIM Card News: একাধিক SIM নিয়ে ব্যবহার না-করে ফেলে রেখেছেন? ১৭ দিন ডেডলাইন! তারপরই বড় অ্যাকশন...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIM Card News: একাধিক SIM নিয়ে ব্যবহার না-করে ফেলে রেখেছেন? ১৭ দিন ডেডলাইন! তারপরই বড় অ্যাকশন...

SIM Card News: একাধিক SIM নিয়ে ব্যবহার না-করে ফেলে রেখেছেন? ১৭ দিন ডেডলাইন! তারপরই বড় অ্যাকশন...

SIM Card News: একাধিক SIM নিয়ে ব্যবহার না-করে ফেলে রেখেছেন? ১৭ দিন ডেডলাইন! তারপরই বড় অ্যাকশন... 6
How Much Is Lalu Yadav’s Net Worth: ১০০০ কোটিরও বেশি সম্পত্তির মালিক লালু প্রসাদ যাদব? রইল জমি-বাড়ি-গাড়ি ও ব্যাংক আমানতের হিসেব...

How Much Is Lalu Yadav’s Net Worth: ১০০০ কোটিরও বেশি সম্পত্তির মালিক লালু প্রসাদ যাদব? রইল জমি-বাড়ি-গাড়ি ও ব্যাংক আমানতের হিসেব...

How Much Is Lalu Yadav’s Net Worth: ১০০০ কোটিরও বেশি সম্পত্তির মালিক লালু প্রসাদ যাদব? রইল জমি-বাড়ি-গাড়ি ও ব্যাংক আমানতের হিসেব... 6
COVID-19: আচমকা হাসপাতালে ভর্তি বাড়ল ৪৩%! ফের ফিরছে মহামারী? কতটা বিপজ্জনক &#039;ফ্রাঙ্কেনস্টাইন&#039;?

COVID-19: আচমকা হাসপাতালে ভর্তি বাড়ল ৪৩%! ফের ফিরছে মহামারী? কতটা বিপজ্জনক 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'?

COVID-19: আচমকা হাসপাতালে ভর্তি বাড়ল ৪৩%! ফের ফিরছে মহামারী? কতটা বিপজ্জনক 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'? 7
Toy Train Service: বিপর্যয়ের ক্ষত সারিয়ে ছন্দে ফিরছে উত্তরবঙ্গ, ফের চালু টয় ট্রেন! শিলিগুড়ি থেকেই সোজা...

Toy Train Service: বিপর্যয়ের ক্ষত সারিয়ে ছন্দে ফিরছে উত্তরবঙ্গ, ফের চালু টয় ট্রেন! শিলিগুড়ি থেকেই সোজা...

Toy Train Service: বিপর্যয়ের ক্ষত সারিয়ে ছন্দে ফিরছে উত্তরবঙ্গ, ফের চালু টয় ট্রেন! শিলিগুড়ি থেকেই সোজা... 7