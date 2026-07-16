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পুরী মন্দিরের পবিত্র পতাকায় বসল ঈগল, ছিঁড়ে নিয়ে গেল মুখে করে! সত্যিই কি কোনও অশুভ সংকেত? বড় অঘটনের ইঙ্গিত?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:31 PM IST

Puri Jagannath Temple: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে নানা রহস্য, নানা বিশ্বাস, নানা লোকশ্রুতি। যেমন কিছুদিন আগেই ভাইরাল হয়েছিল জগন্নাথ মন্দিরের পবিত্র 'পতিতপাবন বানা'র উপর ঈগল বসা ও মুখে করে পবিত্র পতাকা ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার ছবি-ভিডিয়ো। 

অশুভ সংকেত?1/9

অশুভ সংকেত?

ভক্তরা প্রায়শই এই বিরল দৃশ্যকে ঐশ্বরিক সংকেত বা 'ভবিষ্য মালিকা'র ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে জড়িত কোনও সতর্কবার্তা হিসেবে দেখে থাকেন। যদিও মন্দির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এক্ষেত্রে ভিন্ন।

গরুড় সংযোগ2/9

গরুড় সংযোগ

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে গরুড় হলেন ভগবান বিষ্ণুর বাহন। মন্দিরে ঈগল দেখা গেলে অনেক ভক্ত একে গরুড়ের সরাসরি উপস্থিতি বা তাঁর দেওয়া কোনও সংকেত হিসেবে মনে করে থাকেন।

গরুড় কে?3/9

গরুড় কে?

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে গরুড় হলেন ঐশ্বরিক পক্ষীদেবতা। পাখিদের রাজা এবং ভগবান বিষ্ণুর চিরন্তন বাহন হিসেবে পরিচিত গরুড় বীরত্ব, যুদ্ধকৌশল এবং সুরক্ষার প্রতীক। সোনালী রঙের মানবদেহে ঈগলের ডানা ও ঠোঁট এবং মাথায় উজ্জ্বল মুকুট পরিহিত অবস্থায় ফুটিয়ে তোলা হয় গরুড়কে।

অমৃত ছিনিয়ে আনেন4/9

অমৃত ছিনিয়ে আনেন

গরুড় হলেন ঋষি কশ্যপ ও বিনতার পুত্র। মহাভারত অনুসারে, গরুড়ের মা তাঁর বোন কদ্রুর কাছে প্রতারণার শিকার হয়ে দাসত্ব করতে বাধ্য হন। মায়ের মুক্তির জন্য গরুড় দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে 'অমৃত' ছিনিয়ে এনেছিলেন। 

অমরত্ব দান5/9

অমরত্ব দান

তাঁর এই শক্তি ও মাতৃভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণু তাঁকে অমরত্ব দান করেন এবং গরুড় তাঁর অনুগত বাহনে পরিণত হন। তাই গরুড় হলেন সাহস, শক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি পরম ভক্তির এক অনন্য প্রতীক।

বৈদিক যোগসূত্র6/9

বৈদিক যোগসূত্র

আবার গরুড়ের বৈদিক যোগসূত্রও রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁকে সূর্যের সঙ্গে এবং বেদ মন্ত্র উচ্চারণের সাথে তুলনা করা হয়। উল্লেখ্য, ভগবান বিষ্ণুর বাহন হিসেবে পরিচিত গরুড়কে ভারত ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডেও শ্রদ্ধা করা হয়।

 

ভবিষ্য মালিকার ভবিষ্যদ্বাণী7/9

ভবিষ্য মালিকার ভবিষ্যদ্বাণী

আবার পঞ্চদশ শতকের সাধুদের লেখা প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গ্রন্থ অনুযায়ী—মন্দিরের পবিত্র পতাকা বা নীলচক্রের উপর ঈগল, বাজপাখি বা শকুনের বসা একটি অশুভ লক্ষণ। পৃথিবীতে বড় কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস8/9

স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস

দীর্ঘদিনের বিশ্বাস রয়েছে যে, সাধারণত কোনও পাখি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ার উপর দিয়ে উড়ে যায় না। তাই ২১ ফিট উঁচু পুরী মন্দিরের চূড়ার উপর ঈগলকে বসতে দেখলে একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময় ও শঙ্কা তৈরি হয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি9/9

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

যদিও মন্দির কর্মকর্তা থেকে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরীর মন্দিরের এলাকাটি শত শত উপকূলীয় পাখির আবাসস্থল। ঈগল এবং চিল শিকারের খোঁজে অথবা আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় উঁচু স্থানে বসার জন্যই নীলচক্রের উপর বসতে পারে। বা পতাকার কাপড় ধরে টান দিতে পারে। এগুলো সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। এর সঙ্গে কোনও অলৌকিকতা বা অশুভ ঈঙ্গিত জড়িয়ে নেই। 

TAGS:
Puri Jagannath Temple

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