Medicinal Value of Tulsi: সকালে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলেই কেল্লা ফতে! আসলেই কি এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে? স্ট্রেস কমে?

Medicinal Value of Tulsi: সকালে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলেই কেল্লা ফতে! আসলেই কি এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে? স্ট্রেস কমে?
পুজো করা হয় তুলসীকে
তুলসীকে বলা হয় আয়ুর্বেদের রানী বলা হয়। কারণ এর ঔষধি গুণ। পাশাপাশি এটিকে পুজোও করা হয় দেবী হিসেবে। তবে তার থেকেও বড় বিষয় হল এর উপকারী গুণের জন্য বহু মানুষ তুলসীর পাতা কখনও বীজও খেয়ে থাকেন। অনেকে বলেন, সকাল বেলা উঠে চারটে তুলসীর পাতা ও মুধু খেলে বহু রোগবালাই দেহ ছেড়ে পালাবে। রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমবে। বিশেষজ্ঞরা আধুনিক গবেষণায় দেখিয়েছেন তুলসীর একাধিক গুণের কথা।
পাওয়ার হাউস-স্ট্রেস রিলিফ করে
আধুনিক জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ বা স্ট্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। অফিসে রোজ রোজ ডেটলাইন পূরণ করা, টার্গের্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অকালেই বুড়িয়ে যাচ্ছ মানুষজন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তুলসী এই স্ট্রেস কমাতে পারে। কারণ এটি দেশের কর্টিসল হরমোন ব্যালান্স করতে পারে। ভালো করে ধুয়ে তুলসীর পাতা খেতে পারলে এই উপকার পাওয়া যায়।
রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়
তুলসীতে থাকে ইউজিনল, আরসলিক অ্যাসিড ও রোজমারিনিক অ্যাসিড। ওই তিন রাসায়নিক দেহে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়। এর জীবাণু প্রতিরোধী গুণ, ভাইরাস প্রতিরোধী ও ফাঙ্গাস প্রতিরোধী গুণ এটিকে অনন্য এক উদ্ভিদ হিসেবে তৈরি করেছে। তুলসী নিয়মিত সেবন করলে সর্দি, ঠান্ডা লাগার ধাত কমে যায়। খুব দ্রুত এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।
ইনফ্ল্যামেশন দূর করে
শ্বাসযন্ত্রের উন্নতি করে
হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
photos