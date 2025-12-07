English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Medicinal Value of Tulsi: সকালে কয়েকটি তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলেই কেল্লা ফতে! আসলেই কি এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে? স্ট্রেস কমে?

Tulsi: আধুনিক জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ বা স্ট্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। অফিসে রোজ রোজ ডেটলাইন পূরণ করা, টার্গের্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অকালেই বুড়িয়ে যাচ্ছ মানুষজন

| Dec 07, 2025, 04:59 PM IST
1/6

তুলসীকে বলা হয় আয়ুর্বেদের রানী বলা হয়। কারণ এর ঔষধি গুণ। পাশাপাশি এটিকে পুজোও করা হয় দেবী হিসেবে। তবে তার থেকেও বড় বিষয় হল এর উপকারী গুণের জন্য বহু মানুষ তুলসীর পাতা কখনও বীজও খেয়ে থাকেন। অনেকে বলেন, সকাল বেলা উঠে চারটে তুলসীর পাতা ও মুধু খেলে বহু রোগবালাই দেহ ছেড়ে পালাবে। রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমবে। বিশেষজ্ঞরা আধুনিক গবেষণায় দেখিয়েছেন তুলসীর একাধিক গুণের কথা।

2/6

আধুনিক জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ বা স্ট্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। অফিসে রোজ রোজ ডেটলাইন পূরণ করা, টার্গের্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অকালেই বুড়িয়ে যাচ্ছ মানুষজন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তুলসী এই স্ট্রেস কমাতে পারে। কারণ এটি দেশের কর্টিসল হরমোন ব্যালান্স করতে পারে। ভালো করে ধুয়ে তুলসীর পাতা খেতে পারলে এই উপকার পাওয়া যায়।

3/6

তুলসীতে থাকে ইউজিনল, আরসলিক অ্যাসিড ও রোজমারিনিক অ্যাসিড। ওই তিন রাসায়নিক দেহে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট বাড়ায়, শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়। এর জীবাণু প্রতিরোধী গুণ, ভাইরাস প্রতিরোধী ও ফাঙ্গাস প্রতিরোধী গুণ এটিকে অনন্য এক উদ্ভিদ হিসেবে  তৈরি করেছে। তুলসী নিয়মিত সেবন করলে সর্দি, ঠান্ডা লাগার ধাত কমে যায়। খুব দ্রুত এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

4/6

তুলসীর মধ্যে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ড্যামেজ সেল ঠিক করতে সাহায্য করে। যে কোনও ক্রনিক রোগ সারতে সাহায্য করে। শরীরে ফ্রি র্যাডিক্যালস তৈরিতে সাহায্য করে।   

5/6

দেশের বেশিরভাগ শহরে বাতাসের  কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দিল্লির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এরকম পরিবেশ তুলসী শ্বাসযন্ত্র সম্মন্ধীয় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। শাসযন্ত্রে কোনও বাধা সৃষ্টি হলে তা সরাতে সাহায্য করে। অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, আলার্জির কারণে সর্দিতে খুবই ভালো কাজ দেয় তুলসী। 

6/6

তুলসীর একটি বড় গুণ হল এটি হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। স্টোমাকে এনজাইম বাড়ায়, অ্যাসিড ক্ষরণ ব্যালান্স করে। অ্যাসিডিটির পেছনে এইসব কারণই মূল। তুলসী নিয়মিত খেলে শরীরে নিউট্রিশন শোষণে সাহায্য় করে।

